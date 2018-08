El cirujano colombiano que participó en el trasplante de rostro a la paciente más joven del mundo revela detalles de la operación

It was a privilege and an honor to be part of the Cleveland Clinic Plastic Surgery team that took care of this wonderful patient and their family. This story is amazing and inspirational. I recommend people to read it fully @natgeo @cnnee @cnn. Un privilegio y honor haber sido parte del equipo de Cirugía Plástica del Cleveland Clinic que trato a esta gran paciente y su familia. Esta historia llena de inspiración. Le recomiendo a todos leerla completamente @natgeo @cnnee @cnn #plasticsurgery #surgery #facetransplant

A post shared by Dr Steven Rueda (@drstevenrueda) on Aug 20, 2018 at 8:53pm PDT