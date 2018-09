Michael Moore cree que el “genio malvado” de Donald Trump será presidente por dos periodos consecutivos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El director de cine estadounidense, Michael Moore, cree que el presidente Donald Trump es un “genio malvado” que será reelegido en las próximas elecciones presidenciales.

El realizador de documentales habló con CNN al promocionar su próxima película sobre el impacto de la victoria del presidente Trump en las elecciones de 2016, llamado “Fahrenheit 11/9”.

“Muchas personas, en el verano de 2016, estaban seguras de que Hillary [Clinton] iba a ganar diciendo que nadie votaría por este idiota”, dijo Moore. “Él podría ganar de nuevo. Pienso como si él fuera un Trump de dos periodos. Tengo que hacerlo. Si piensas de otra manera, estás garantizando que quienquiera que vaya a competir contra él perderá".

¿Cuál es la explicación del fenómeno de la presidencia de Trump?

“Creo que el hombre es un genio malvado y fue capaz de ser más listo que la persona más lista que jamás se ha postulado para ser presidente”, dijo Moore. “Él descubrió cómo ganar al perder la elección. ¿Cómo pasó esto? Los historiadores van a lidiar con esto por años”.

Moore dijo que él cree que Trump está detrás de varias filtraciones de la Casa Blanca, incluyendo la columna de opinión anónima publicada por The New York Times a principios de este mes.

“Trump la escribió. Trump o alguno de sus subalternos la escribió”, dijo el cineasta. “Es un maestro distractor. Él es el rey de la distracción. Si hemos aprendido algo hasta ahora, es que él hace cosas para que la gente mire hacia otro lado. Déjame decirte el diálogo que es más identificable de lo que él quiere que el público crea. Es el diálogo que dice: 'No se preocupen, los adultos están en el cuarto'. Esa es la idea, calmarnos y distraernos de lo que él está haciendo”.

¿Qué verán los fanáticos en el próximo documental basado en Trump?

“Tomamos la decisión el primer día de la grabación de que no vamos a seguir el ciclo de las noticias. Porque, ¿por qué hacer esto? La gente que ve las noticias de la noche no va a ir a un cine a ver eso”, explicó Moore. “Estamos presentando una imagen más grande de lo que está pasando. También le estoy mostrando a la gente cómo Trump no cayó del cielo. Hay un gran camino hacia Trump y nosotros tristemente hemos estado allí”.

"Fahrenheit 11/9" se estrena el 20 de septiembre.