Este viernes se votará para cerrar el debate sobre la confirmación de Kavanaugh

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) – El líder de la mayoría del Senado de EE.UU., Mitch McConnell, anunció en la noche de este jueves que el legislativo se reunirá este viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, y el voto de cloture o cierre de debate sobre la confirmación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia ocurrirá una hora después.

Las posibilidades que tiene el juez Brett Kavanaugh de llegar a la Corte Suprema parecen haber aumentado significativamente este jueves, debido a que senadores republicanos clave reaccionaron positivamente a los resultados de la investigación del FBI sobre las acusaciones por agresión sexual contra el nominado.

La Casa Blanca y los líderes republicanos del Senado se movieron rápidamente para crear un impulso hacia Kavanaugh, después de ver la verificación de antecedentes complementarios del FBI. La investigación se reabrió después de una polémica audiencia en la Comisión Judicial del Senado la semana pasada, en la que Christine Blasey Ford afirmó públicamente que el hoy candidato a la Corte Suprema la agredió sexualmente cuando eran estudiantes de secundaria en la década de los ochenta.

Hubo indicios iniciales de que los resultados de la investigación podrían darles a varios senadores republicanos indecisos la confianza política necesaria para apoyar la confirmación de Kavanaugh, a pesar de que enfrentan una intensa presión por la fuerza del movimiento #MeToo de dar más credibilidad a la acusación de Ford. Kavanaugh ha negado todas las acusaciones en su contra.

La senadora republicana por Maine, Susan Collins, a quien los críticos de Kavanaugh esperan haber persuadido para que rompa con su partido, no reveló cómo votaría. Pero sí dijo: “Parece ser una investigación muy exhaustiva”. Collins está indecisa entre respaldar al candidato de su propio partido o ponerse del lado de los electores que ven a Ford como un emblema de las mujeres que han luchado durante mucho tiempo para que se escuchen sus acusaciones contra hombres poderosos.

El senador por Arizona Jeff Flake, quien trabajó la semana pasada para lograr la investigación del FBI, le dijo a CNN que no ha “visto información adicional que corrobore” las acusaciones. Otra republicana clave, la senadora Lisa Murkowski por Alaska, aún no ha comentado, aunque tiene una característica de independencia y no es un voto garantizado para su partido.

La senadora por Dakota del Norte Heidi Heitkamp –una de los dos demócratas que luchan por la reelección en los estados donde Trump ganó ampliamente en 2016– había sido considerada un voto potencial para Kavanaugh, pero este jueves anunció que se opondría. Ella citó preocupaciones sobre sus conductas pasadas y su temperamento, tras una actuación feroz ante la Comisión Judicial la semana pasada.

Otro demócrata en una posición política igualmente complicada, el senador Joe Manchin de Virginia Occidental, aún no ha manifestado cómo votará y planea leer el informe por sí mismo a en la tarde de este jueves.

Los líderes del Partido Demócrata, que carecen de los votos para frustrar la confirmación de Kavanaugh si ningún republicano se opone al juez, criticaron la investigación del FBI. “Parece ser el producto de una investigación incompleta que fue limitada, quizás por la Casa Blanca”, dijo la senadora Dianne Feinstein, principal demócrata en la Comisión Judicial, ante los medios.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, cuestionó la idea de que el FBI hubiera realizado una investigación exhaustiva y exigió que sus detalles se hicieran públicos. “¿Por qué no debería todo EE.UU. leer los hechos?”, preguntó Schumer.

Los abogados de Ford escribieron al director del FBI, Christopher Wray, para quejarse de que la agencia no entrevistó a Ford ni a los testigos que tenían información sobre sus denuncias.

“La 'investigación', realizada durante los últimos cinco días, es una mancha en el proceso, en el FBI y en nuestro ideal estadounidense de justicia”, se leía en la carta de los abogados Debra Katz, Lisa Banks y Michael Bromwich.