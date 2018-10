¿Cómo vivir más tiempo? Cuatro motivos por los que trabajar menos podría ayudarte a ello

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Las largas semanas de trabajo pueden estresarte, y eso no es bueno para tu salud mental

(CNN) - La cantidad de horas que dedicas al trabajo cada semana puede tener un impacto significativo en tu salud y tu longevidad, especialmente si trabajar en exceso.

De acuerdo con las horas de trabajo a tiempo completo y parcial, las personas en Estados Unidos trabajan un promedio de ocho horas cada día de la semana, sumando 40 horas por semana, según los datos de 2017 de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

Trabajar más de eso se ha relacionado con algunos resultados negativos para la salud, especialmente para "personas que trabajan largas jornadas o jornadas muy largas. Hablamos de personas que realizan 50, 60, 70, 80 horas por semana", dijo Azizi Seixas, profesor asistente en NYU Langone Health, que se centra en la investigación del sueño y el estrés.

Te presentamos cuatro formas en que trabajar menos te ayudará a tener una mejor y más larga vida.

1. Eliminar el estrés

"Las semanas laborales más largas aumentan el riesgo de una persona de respuestas de estrés psicosocial y síntomas depresivos", dijo Christian Benedict, investigador en el Departamento de Neurociencia de la Universidad de Uppsala en Suecia.

Es decir, las largas semanas de trabajo pueden estresarte, y eso no es bueno para tu salud mental.

Un estudio publicado en la revista Psychological Medicine, en 2011, halló que trabajar más de 55 horas por semana precedía a síntomas depresivos y de ansiedad posteriores entre 2.960 personas británicas de 44 a 66 años de edad que trabajaban a tiempo completo.

"Se observó un riesgo de 1,66 veces de síntomas depresivos y de 1,74 veces de síntomas de ansiedad entre los empleados que trabajan más de 55 horas a la semana, en comparación con los empleados que trabajan de 35 a 40 horas semanales", dijo Benedict sobre el estudio, en el que no estuvo involucrado.

Un artículo publicado en el British Medical Journal en 2015 halló que era más probable que aumentara el consumo de alcohol a niveles riesgosos entre los adultos que trabajan más de 48 horas semanales en comparación con los que trabajan horas promedio.

2. Podrías dormir más

Mientras duermes, entras en un proceso biológico en el que se liberan ciertas hormonas para reparar las células y te aseguras de que tu cuerpo y tu cerebro funcionen correctamente al día siguiente.

"Durante el sueño, el cerebro elimina los desechos metabólicos que se acumulan durante la vigilia, lo cual es importante para el mantenimiento de la salud cerebral", dijo Benedict.

"Los estudios también han demostrado que la información recién aprendida se consolida durante el sueño, especialmente aquellos relevantes para el comportamiento futuro", dijo. "También hay evidencia que sugiere que el sueño promueve procesos involucrados en la creatividad y la resolución de problemas", indicó.

Los accidentes automovilísticos, los desastres industriales y los errores médicos y laborales pueden aumentar cuando nos cansamos, por no mencionar las disminuciones en la productividad y la eficiencia en el trabajo.

Las largas horas de trabajo y la falta de sueño pueden llevar a un mal desempeño, mala memoria, incapacidad para procesar nueva información, problemas de juicio, dificultades para estar alerta y poca concentración, dijo Seixas.

Dormir menos de la cantidad recomendada de sueño de forma regular se ha relacionado con un mayor riesgo de muerte prematura y de enfermedades cardiovasculares.

3. Podrías mejorar la salud de tu corazón

Estudios sugieren que existe un riesgo 40% mayor de enfermedad coronaria entre los adultos que trabajan largas jornadas, como más de 50 horas semanales o más de 10 diarias, según un artículo publicado en el American Journal of Epidemiology en 2012.

"Al ampliar sus horas de trabajo, tiene menos tiempo para dormir", dijo Seixas.

"Necesitamos de siete a ocho horas por día para obtener beneficios óptimos para la salud, más o menos dependiendo del individuo", dijo. "Pero si no está obteniendo eso, puede aumentar el riesgo de obesidad y aumentar el riesgo de diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, y un mayor riesgo de hipertensión".

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Occupational and Environmental Medicine en 2016, las mujeres que trabajan un promedio de 60 horas o más por semana durante un período de 32 años pueden tener un riesgo elevado de diabetes, cáncer no cutáneo, enfermedad cardíaca y artritis.

4. Podrías pasar más tiempo con tus seres queridos

En general, cuando trabajas menos "tienes más tiempo para su familia y tiempo para participar en actividades recreativas que promueven la salud, hacer ejercicio, reunirse con amigos, etc.", dijo Benedict.

Acercarte a tus seres queridos puede ayudarte a combatir la soledad, que se considera perjudicial para la longevidad.

Un estudio publicado en la revista médica JAMA en 2012 encontró que entre 1.604 personas mayores de 60 años la soledad predecía el deterioro funcional y muerte prematura. De los participantes, el 43% fueron clasificados como solitarios. Entre los que se sentían solos, el 22,8% murió durante el período de seguimiento de seis años del estudio, en comparación con el 14,2% de sus compañeros.

"¿Cuándo eres realmente productivo?"

"Trabajar menos horas semanales generalmente resulta en una mayor intensidad de trabajo, lo que podría compensar los efectos positivos de las semanas laborales cortas", dijo. "El trabajo no es solo una fuente de ingresos, lo que permite satisfacer las necesidades materiales, sino que también proporciona beneficios no pecuniarios como el estado y el reconocimiento", agregó.

En general, las investigaciones sugieren que la mejor cantidad de trabajo puede determinarse caso por caso.

"La clave es tratar de averiguar cuándo son esas horas productivas para ti e intentar hacer tus cosas más importantes en ese momento", dijo el doctor Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN.

"Si puedes pasar unos minutos considerando la tarea en cuestión, si trabajas de forma más inteligente, no por más tiempo, creo que sucederán muchas cosas", dijo. "Vas a hacer más, y podrás pasar más tiempo sin trabajar, y eso te ayudará a vivir hasta los 100 años", aseguró.

- Sandee LaMotte de CNN contribuyó a este informe.