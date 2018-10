La broma perfecta de Banksy resultó ser no tan perfecta

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Lo más importante

Un nuevo video publicado por Banksy el miércoles en su sitio web deja entrever que la pintura de 2006 "Girl with Balloon" (Niña con globo) supuestamente debía ser destruida por completo

Poco después de la subasta, Sotheby's anunció que la pintura había sido rebautizada como "Love is in the Bin" (El amor está en el basurero)