El misterio de la pista faltante en la investigación de los paquetes bomba

Uno de los paquetes vistos por CNN en una foto tenía un matasellos visible, pero en los otros, no

Muchos de estos paquetes no tienen estos matasellos, por lo que se hace difícil para los investigadores rastrear a los remitentes

(CNN) - Un punto de inicio para los investigadores que tratan de rastrear el envío de las bombas enviadas a prominentes figuras demócratas y a CNN esta semana: el matasellos.

Pero, en algunos casos, parece que esta es una pista que falta.

El matasellos típicamente indica cuándo y desde dónde fue enviado el mensaje y se marca sobre los sellos: los "cancela" y evita que los sellos se vuelvan a usar. A diferencia de los sellos, la mayoría de los cuales no pueden ser rastreados, la marca que deja el matasellos o el medidor de sellos es distintivo y puede ayudar a los investigadores a enfocarse en su búsqueda.

Uno de los paquetes vistos por CNN en una foto tenía un matasellos visible. Pero en otras fotos de los paquetes que fueron compartidas a CNN ese matasellos no se veía, lo que agrega preguntas sobre su origen.

La falta de un matasellos es algo muy raro, según Nancy Pope, del Museo Nacional de Correo.

Un inspector de correos que habló con CNN bajo condición de anonimato indicó que sería muy inusual que una pieza de correo saliera sin esa marca de las instalaciones donde fue entregada para su despacho.

Esto podría indicar que el remitente o remitentes trabajaban en áreas geográficas diversas, incluidas Nueva York, Washington, Florida y California.

Otra fuente le dijo a CNN que es posible que algunos sellos no hayan sido cancelados debido a los lados blandos y la rara forma del paquete, lo que haría difícil poner el sello.

El sitio web del Servicio Postal de Estados Unidos también dice que un paquete puede no ser sellado con matasellos si este fue procesado a través de un medidor o si fue pagado con un permiso o un sello precancelado. Ninguno de esos casos parece aplicarse a esta situación.

Agregándole más misterio al asunto, hay marcas de la oficina del correo en uno o dos paquetes enviados al exvicepresidente Joe Biden que indican que los sellos en el paquete no cubrieron el costo del envío, y que se debe pagar un costo adicional por el envío.

Eso sugiere que el paquete fue pesado en algún punto durante su proceso de envío, le dijo un exinspector postal a CNN.

No estaba claro en la foto si ese paquete tenía el matasellos.

Los matasellos pueden ser puestos por una máquina o a mano, dependiendo cómo se envíe una pieza de correo, según el Servicio Postal. Cuando un correo es enviado a través de un sistema automatizado en un centro de procesamiento de distribución, el matasellos es puesto y el objeto enviado es revisado por un sistema de detección de riesgo biológico.

No estaba claro por qué los matasellos no estaban visibles en varios de los paquetes y en un comunicado enviado a CNN por el Servicio Postal de Estados Unidos no se responde a la pregunta.

“El Servicio Postal de EE.UU. ha desarrollado un enfoque integral para proteger el sistema de correo al utilizar una estrategia específica de tecnología especializada, protocolos de detección y entrenamiento de empleados”, dice el comunicado.

En la declaración se señala que su Programa de Investigaciones de Correo Peligroso incluye a las autoridades que "están capacitados para reconocer las características comunes del correo sospechoso y son muy competentes en el uso de equipos de última generación que incluyen máquinas portátiles de rayos X".