No, los inmigrantes no traen consigo riesgo de enfermedades para EE.UU., dicen los expertos

De hecho, los riesgos para la salud son más altos para los propios inmigrantes, no para los habitantes de EE.UU.

(CNN) - El Gobierno de Trump dice que un grupo de los inmigrantes que ahora se abren paso por México es una amenaza a la seguridad nacional, y algunos comentaristas conservadores afirman que son una amenaza para la salud de los estadounidenses. Pero los expertos dicen que de hecho quienes corren riesgo de salud son los inmigrantes.

Una historia en la revista de derecha The New American este fin de semana se tituló '¿La caravana migratoria matará a su hijo con una enfermedad?'. El lunes, el coanfitrión de "Fox & Friends" Brian Kilmeade afirmó que los refugiados representan una amenaza porque tienen "enfermedades" y no deben ser admitidos.

Un comentarista de Fox, el ex agente de inmigración David Ward, también afirmó que los migrantes son portadores de enfermedades "como la viruela y la lepra y [la tuberculosis] que van a infectar a nuestra gente en Estados Unidos". Más tarde, de acuerdo con el Daily Beast, la oficina de prensa de Fox envió un clip que aclaraba el problema que mencionaba solo la tuberculosis y la lepra y agregó: "No tenemos forma de confirmar esto de manera independiente".

Estos reclamos son poco probables, dicen los expertos.

La Asamblea Mundial de la Salud declaró al mundo libre de viruela en mayo de 1980, considerado el mayor logro en salud pública internacional, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU..

La lepra es extremadamente rara y, aunque la Organización Mundial de la Salud dice que hay algunos casos en las Américas, el 94% de ellos se informó en Brasil, según un estudio de la región entre 2003-2013. La mayoría de los inmigrantes huyen de Honduras, El Salvador y Guatemala, y esos países tuvieron un número pequeño de casos.

La tuberculosis es un problema en todo el mundo. Estados Unidos tuvo 9.105 casos en 2017, según los CDC.

Pueblo Sin Fronteras, una organización sin fines de lucro que trabaja con los inmigrantes, dice que algunas personas en el grupo se encuentran en una "condición delicada" pero que sus problemas de salud no se relacionan con enfermedades que podrían ser una amenaza para otros. Más bien, existen amenazas a su propia salud que se derivan de sus difíciles circunstancias.

Los inmigrantes han caminado cientos de kilómetros, muchos de ellos vistiendo solo chanclas, zuecos de goma y zapatillas que se están cayendo a pedazos. Tienen comida y agua limitadas. Han tenido que cruzar ríos y luchar contra el calor agotador y las lluvias torrenciales. Duermen fuera, en las aceras o en el suelo. Muchos están agotados, pero aún así caminan una maratón diaria.

"Estoy sintiendo algunos escalofríos. He tenido fiebre por unos días", dijo Carlos Gómez a CNN el domingo. Trabajador agrícola en Honduras, dice que no tiene más remedio que caminar. Necesita encontrar la manera de ganarse la vida y alimentar a sus ocho hijos. "Ya no hay trabajo. El gobierno tomó nuestras tierras", dijo.

Los departamentos de salud federales y estatales de México están trabajando estrechamente con la caravana, al igual que la Cruz Roja Mexicana.

"Hay necesidades generales de salud además de esta crisis y son vulnerables de diferentes maneras, porque muchos no reciben atención médica formal. No han recibido antes atención preventiva o curativa", dijo el doctor Ricardo Perez Cuevas, del Instituto Mexicano del Público. Salud. "En cuanto a la posibilidad de infectar a otras personas, es muy baja".

Cuevas espera trabajar con la población migrante para obtener más información sobre su salud en general y asegurarse de que reciban la ayuda que necesitan, como vacunas y atención general. "El cuidado de la salud es un derecho humano. No debe ser solo evitar enfermedades, debe ser obtener un cuidado adecuado".

Los niños

De las 5.000 a 6.000 personas que permanecen en el grupo, muchos son niños que enfrentan sus propios desafíos de salud.

La doctora Julie Linton, una pediatra que trabaja con inmigrantes de la región en Estados Unidos, pero no ha trabajado con este grupo en particular, dijo que la preocupación número uno por los niños en tales circunstancias es el trauma.

"Lo que a menudo se pierde en la retórica es que estas familias que se van están huyendo de la violencia. Estos padres buscan seguridad para sus hijos y su familia, y cuando hablamos de personas que hacen este tipo de viaje, están haciendo esto y todo lo que pueden para proteger su salud y seguridad", dijo Linton, copresidenta del Grupo de interés especial para la salud de inmigrantes de la Academia Americana de Pediatría.

El trauma puede interferir con el sueño, llevar a problemas para orinarse en la cama y crear problemas de alimentación. Los padres también pueden ver un cambio en el comportamiento de sus hijos, dijo Linton.

Incluso si el viaje en sí es difícil y el resultado es incierto, el final podría ayudar a su salud.

"Lo que sabemos sobre los determinantes sociales de la salud que pueden impactar a lo largo de la vida de una persona es que los niños son más capaces de lograr sus sueños y sobrevivir a los traumas cuando tienen acceso a seguridad y apoyo y tienen un adulto amoroso en su vida que puede guiarlos a través de infancia", dijo linton. "Estas familias están atravesando este viaje traicionero sintiendo que no tienen más remedio que buscar seguridad para sus familias en otros lugares".

