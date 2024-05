Las verduras no existen: pero esta es la razón por la cual deberías comerlas de todos modos

Los rumores son ciertos: las verduras no son reales, al menos en botánica

Los rumores son ciertos: las verduras no son reales, al menos en botánica.

Si bien el término fruta se reconoce botánicamente como cualquier cosa que contenga una semilla o semillas, verdura es en realidad un término amplio que abarca muchos tipos de plantas comestibles.

Podrías pensar que sabes qué son las zanahorias y las remolachas. Las zanahorias, las remolachas y otras verduras que crecen en la tierra son en realidad las verdaderas raíces de las plantas. La lechuga y las espinacas son las hojas, mientras que el apio y los espárragos son los tallos, y las verduras como el brócoli, las alcachofas y las coliflores son flores inmaduras, según Steve Reiners, profesor de horticultura en la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad de Cornell.

En cuanto a los productos que crecen a partir de flores, como los pimientos y los tomates, los cultivos más debatidos se clasifican botánicamente como frutas, añadió Reiners. Los pepinos, las calabazas, las berenjenas y los aguacates también se clasifican como frutas debido a su anatomía, según el Consejo Europeo de Información Alimentaria.

¿Qué es una verdura?

El término vegetal no tiene una definición fija en el ámbito de la botánica. Sin embargo, en horticultura, la ciencia del cultivo de hortalizas, una hortaliza se define como cualquier planta herbácea (una planta carnosa que completa su ciclo de vida en una temporada de crecimiento) en la que una parte “se come cocida o cruda, durante la mayor parte”. de la comida, y no como un refrigerio o postre”, dijo Reiners.

publicidad

La definición legal de verdura versus fruta, al menos en Estados Unidos, se determinó durante un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos del siglo XIX que concluyó que el tomate es una verdura.

Si bien las verduras son en realidad solo las raíces, los tallos y las hojas de las plantas, los expertos no recomiendan comer solo raíces, tallos y hojas.

Un ejemplo es el ruibarbo. El tallo carnoso es la parte comestible de la planta, pero las hojas son venenosas, dijo Reiners. Manténgase seguro comiendo plantas que las tiendas de comestibles comúnmente llaman vegetales.

“Sabemos que (las verduras) son saludables. Conocemos el contenido de vitaminas y minerales”, dijo Reiners. “Sabemos cuánta fibra hay en todo ello.

"También sabemos que las verduras que uno cultiva o compra en un mercado de agricultores o en una tienda de comestibles son seguras para comer", dijo.

Come tus vegetales

Al comprender las distintas partes de las verduras y los nutrientes que contienen, las personas pueden comer bien, según Sherri Stastny, dietista registrada y profesora del departamento de ciencias de la salud, la nutrición y el ejercicio de la Universidad Estatal de Dakota del Norte.

Una cabeza de brócoli es una gran fuente de nutrientes, pero el tallo del brócoli, que comúnmente se desecha, también es rico en fibra y nutrientes, dijo Stastny. Se ha descubierto que el consumo regular de productos florales como el brócoli y la coliflor está asociado con una disminución del riesgo de cáncer, añadió.

“ Las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte en los Estados Unidos, y sabemos que si come suficientes frutas y verduras, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, y eso va junto con la obesidad, la diabetes y todas estas otras enfermedades crónicas, dijo Stastny.

Es importante comer una variedad de verduras, ya que cada una tendrá distintos nutrientes beneficiosos, añadió. Las verduras de hojas verdes oscuras, como las espinacas y la col rizada, son excelentes fuentes de ciertos fitonutrientes, nutrientes naturales de las plantas que son beneficiosos para la salud humana y que ayudan a mantener una visión aguda, mientras que las zanahorias ayudarán a fortalecer la visión nocturna.

"Si piensas en las verduras más ricas, oscuras y coloridas, ahí es donde encontrarás esos (nutrientes)", dijo Stastny, mientras que las verduras y frutas ricas en potasio, como las papas y las calabazas, podrían ayudar a bajar y mantener la presión arterial.

'Empiecen jóvenes'

Para los padres que buscan que los niños pequeños coman frutas y verduras, desglosar la anatomía de la planta, mientras se describen los colores, el sabor y la textura, podría ser una forma divertida y educativa de presentar alimentos ricos en nutrientes a los primeros exploradores.

“Empiecen desde jóvenes”, dijo Stastny. "Si les presentamos verduras a los niños a una edad más temprana... es más probable que coman verduras durante toda su vida y, por lo tanto, disminuyen el riesgo de enfermedades crónicas".