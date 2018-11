Beto Cuevas presenta “Rosas en el lodo” con Monsieur Periné

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – Conocido en toda América Latina como el exvocalista del grupo La Ley, Beto Cuevas ha forjado una carrera como solista, imprimiendo un toque vocal y musical muy característico. En 2008 lanzó su primera producción bajo el nombre de Miedo Escénico y en 2012 salió a la venta “Transformación”.

Actualmente forma parte de la reunión de grupos noventeros "90’s Pop Tour" en donde todos reinterpretan los éxitos con los que triunfaron y hacen diversos duetos entre ellos para darle ese factor novedoso.

Pero Beto, buscaba material nuevo para sus fanáticos y fue desde el 2017 que decidió volver a descubrir al escribir nuevos temas, redescubrir su guitarra y conocer a nuevos talentos que tuvieran algo diferente y fue que decidió unirse con el grupo colombiano ganador del Latin Grammy, Monsieur Periné para lanzar el sencillo “Rosas en el lodo”.

La idea de esta colaboración con Monsieur Periné provino del intérprete desde que compuso el tema. “Yo no los conocía, me los presentó una persona de mi management y los escuché. Me encantaron desde el principio, vi uno de sus conciertos en YouTube y se volvieron una de mis bandas favoritas. Tienen un sonido genuino y original y van en camino a la gloria”

“Rosas en el lodo” marca una nueva etapa en la carrera del intérprete por tener toques frescos.

“La canción ya existía, la compuse hace un año, pero cuando decidimos que Monsieur Periné la iba a grabar, trajeron un charanguito y le hizo unos arreglos muy finos a la canción, le aportaron un toqué muy Periné y ahí es en donde se cierra el concepto de colaboración. Fue maravilloso”, aseguró Cuevas.

¿Qué recuerdos tiene de los Grammy y de los Latin Grammy? ¿Cuáles es su forma de pensar sobre los reconocimientos? ¿Cómo se adapta de un disco en acetato a la forma digital de la música hoy en día?

