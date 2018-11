5 cosas que debes saber este 30 de noviembre: el G20 en números, Trump sin Putin, el juicio al Chapo, no más aceleradores de disparos y la final será en Madrid

Los ojos están puestos hoy en Argentina, no por haber perdido la final de la Copa Libertadores –que ya sabemos dónde se jugará–, sino por la visita de los líderes de las economías más grandes del mundo. ¿Habrá, a fin de cuentas, reunión entre Putin y Trump? ¿A quién le triturará

esta vez la mano el presidente de Estados Unidos, en uno de sus efusivos y característicos apretones? Primero la verdad.

1. Los presidentes del G20 en números

El mandatario más joven, el más viejo –ojo, no es Trump, con sus 72 años–, el país con más producto interno bruto per cápita –no, no es Estados Unidos–, el país con menos producto interno bruto per cápita –uno de ellos, en el Caribe– y otros datos que no sabías de los países asistentes al G20, puedes conocerlos en nuestra completa cobertura del evento, desde Buenos Aires.

2. Trump y Putin: sí, pero no...

La mañana del jueves, el teléfono celular de Donald Trump debió colapsar entre llamadas, alertas de tuits y todo tipo de mensajes. ¿Tuvo negocios con Rusia en medio de la campaña en la que Moscú intervino para ayudar a elegirlo? Eso parece decir a gritos la confesión de Michael Cohen, exabogado personal del presidente, en un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró culpable de mentirle al Congreso sobre la investigación de Rusia.

En la misma mañana, Trump cambió de opinión y canceló su reunión en Buenos Aires, Argentina, a propósito de la Cumbre del G20, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Antes de abordar en la Casa Blanca el Marine One –el helicóptero presidencial–, le dijo a los periodistas: "probablemente me reuniré con el presidente Putin”. Sin embargo, desde el Air Force –el avión presidencial–, escribió en su cuenta de Twitter: “Basándome en el hecho de que los barcos y los marineros no han sido devueltos a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes involucradas cancelar mi reunión programada en Argentina con el Presidente Vladimir Putin. ¡Esperaré a una nueva e importante cumbre tan pronto como esta situación se resuelva!”.

3. ¿Qué pasó con el Chapo esta semana?

Puede que el Chapo Guzmán piense que sigue en México y se saltó una regla que viola los términos de su detención en Estados Unidos: imágenes de vigilancia del juzgado confirmaron que Emma Coronel Aispuro, su esposa, "poseía un teléfono celular el 19 de noviembre de 2018”, con el que la Fiscalía afirma se habría contactado con el narcotraficante.

Además, por cuenta de Miguel Ángel Martínez Martínez, alias “El Gordo”, conocimos varios detalles sobre el Chapo esta semana: dijo que su exjefe intentó matarlo en cuatro ocasiones, por la venta de una de las casas en la que vivía una de las mujeres de Guzmán.

Además, aseguró que su exjefe era tan rico que compró numerosas propiedades en México, viajó por todo el mundo e incluso, buscó un tratamiento antienvejecimiento en una visita a Suiza.

4. No más aceleradores de disparos

Fuentes con conocimiento del tema le dijeron en exclusiva a CNN que la administración del presidente Donald Trump planeaba anunciar algo que ya había prometido: prohibir de manera oficial los bump stocks, o aceleradores de disparos.

Trump lograría así algo que Obama no pudo. Recordemos que en la administración anterior, se concluyó que los aceleradores de disparos eran sólo un accesorio, exento de regulaciones federales.

Aún está por verse cómo responderá la Asociación Nacional del Rifle a la medida final.

5. Habemus partido

Los hinchas de Boca y River estuvieron esta semana preparados para comprar boletos aéreos a diversas ciudades del mundo: los rumores apuntaron a que la esperada final de la Copa Libertadores, cancelada tras los disturbios en Buenos Aires el fin de semana, iba a ser en Asunción, Paraguay e, incluso, se habló de Doha, en Qatar, ciudad se ofreció para llevar el encuentro con mucha emoción, como si no pudieran esperar hasta 2022, cuando tendrán todos los ojos del planeta encima durante el Mundial.

Pero el Tribunal Disciplinario de la Conmebol determinó que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, el 9 de diciembre. Sin embargo, los protagonistas Boca y River rechazaron el fallo.

A la hora del desayuno

No Woman No Cry

El reggae, ese popular tipo de música con origen en Jamaica, fue incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de las Naciones Unidas. La UNESCO hizo el anuncio el jueves en la sesión 13 del Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial realizada en Mauricio, en el este de África.

Un mejor amigo no tan inteligente

Lo sentimos, al parecer los perros no son tan inteligentes. Al menos eso dice un estudio que compara la cognición canina con otros carnívoros, cazadores sociales y animales domésticos (todos los grupos en los que caen los perros), para ver si los perros tenían habilidades especiales que no se registraron en otras especies. El resultado podría hacer decepcionar... a tu mascota.

La otra mano de Dios

Esta vez, Dios no le ayudó a nadie a meter un gol con la mano, pero sí le salvó la vida a este ciclista en Holanda que casi fue arrollado por un tren, luego de saltarse una advertencia en un cruce sin vigilancia.

Te extrañamos, Robin

Luego de 25 años, parte del elenco de la cinta "Mrs. Doubtfire", protagonizada por Sally Field y Robin Williams, se reúnen para una entrevista con la cadena NBC y el elenco recuerda cómo fue trabajar con el gran comediante y la huella que Williams marcó en sus vidas.

Volver a la Luna

46 años después de que la misión espacial Apollo 17 pisara la Luna, Estados Unidos tiene la intención de regresar. El presidente Trump firmó un decreto para ello en diciembre de 2017. El nuevo plan está encabezado por la NASA junto a empresas estadounidenses aliadas.

La cifra del día

US$ 3.000.000

Esa es la cifra que la India y el multimillonario Richard Branson están ofreciendo para reinventar el aire acondicionado. Estos productos son perjudiciales para el medio ambiente, sin embargo, se espera que su uso aumente en las próximas décadas.

La cita del día

"Es una persona débil... lo que está tratando de hacer es obtener una sentencia reducida".

Donald Trump, ante la noticia de que Michael Cohen se declaró culpable de mentirle al Congreso sobre la conexión rusa.

Y finalmente...

Máscara en 3D

Cameron Underwood se disparó a sí mismo en 2016. Quedó sin mandíbula inferior ni nariz hasta que una nueva tecnología lo cambió todo para él.