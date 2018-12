5 cosas que debes saber este 4 de diciembre: el legado de Bush, el miedo de Khashoggi, el verdadero estadounidense, el colapso de la civilización y la terminal biométrica

¿Por qué Bush quería que Trump asistiera a su funeral? ¿Qué significa ser un “estadounidense de verdad”? ¿Desaparecerá nuestra civilización por el cambio climático? Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad

1. La grandeza presidencial de George Bush

A pesar de la antipatía entre la familia Bush y Donald Trump, el 41º presidente de Estados Unidos dejó en claro que quería que el actual gobernante estuviera en su funeral, poniendo la institución presidencial por encima de las animosidades personales.

Trump confirmó que asistirá al evento, que sigue a una serie de desastres, tragedias nacionales y momentos de duelo público que han provocado que los opositores critiquen su comportamiento tan poco esperado de un mandatario.

2. El miedo de Kashoggi

Decía que el príncipe heredero saudí era una "bestia".

En más de 400 mensajes de WhatsApp enviados al activista exiliado Omar Abdulaziz, un año antes de ser asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, el periodista Jamal Khashoggi también describía al príncipe heredero Mohammed bin Salman como un "pac-man" que devora todo a su paso, incluidos sus simpatizantes.

"Cuantas más víctimas devora, más quiere", se lee en uno de los mensajes privados obtenidos en exclusiva por CNN y que podrían dar nuevas pistas de su brutal asesinato.

3. ¿Qué es un "estadounidense real"?

Puede que demócratas y republicanos tengan sus propias opiniones. Otros pueden creer que ser un "estadounidense de verdad" es comer 'hot dogs', saber de memoria las enmiendas de la Constitución y conocer las reglas del fútbol americano. Pero según una encuesta de Grinnell College, publicada el lunes, lo más importante para ser un verdadero estadounidense es tratar a todos por igual.

El 90% de los encuestados dijo que tratar a las personas por igual es muy importante, seguido de asumir responsabilidad personal por las acciones (el 88% dijo que era muy importante), aceptar a la gente de diferentes orígenes raciales (81%) y apoyar la Constitución de Estados Unidos (80%). No importa si eres cristiano (55% dijo que esto no era importante), si no naciste en Estados Unidos (49%)o si has vivido allí la mayor parte de la vida (45%).

Para ti, ¿qué significa ser un verdadero ciudadano de tu país?

4. El colapso de la civilización

El cambio climático podría provocar el colapso de las civilizaciones y gran parte del mundo natural, dijo a los líderes mundiales el reconocido difusor de la naturaleza David Attenborough.

Durante la ceremonia de apertura de la conferencia COP24 de la ONU, sobre el clima, Attenborough llamó al cambio climático "nuestra mayor amenaza en miles de años y en nombre de quienes compartieron sus opiniones afirmó que "se está acabando el tiempo" y [la gente] quiere que "quienes toman las decisiones actúen ya".

5. ¡Ábrete sésamo!

¿Te gustaría mirar una pantalla durante dos segundos y registrarse para tu próximo vuelo? ¿Luego, mirar otra pantalla para dejar tus maletas en una estación de equipaje y, con una mirada más de dos segundos, pasar rápidamente los controles de identificación en los puntos de seguridad o la sala de embarque del aeropuerto? Todo esto sin necesidad de utilizar tu pasaporte...

Bueno, ahora lo puedes hacer en el aeropuerto internacional Hartsfield Jackson de Atlanta, que de la mano de Delta Air Lines abrió la primera terminal totalmente biométrica de Estados Unidos. El mecanismo promete mejorar la seguridad de la aviación al tiempo que agiliza la inspección y movilidad de los pasajeros.

A la hora del desayuno

El último paseo de Sully y Bush

El perro labrador del difunto presidente de Estados Unidos está altamente entrenado: sabe cómo contestar el teléfono y recoger objetos. Ha acompañado el féretro de George Bush en todo el proceso. Esta es su historia.

La venta del avión de AMLO

El avión presidencial ya fue trasladado a California, donde será vendido. La prensa pudo entrar a la aeronave para conocer su lujoso interior.

Alfajores, flan y de tres leches

¿Cuál es tu postre preferido? CNN hizo una lista con algunos de los postres más reconocidos del mundo. Sabemos que es muy temprano para un postre, pero una vez al año no hace daño.

Ni Messi ni Cristiano

Es la primera vez en una década que alguien distinto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi gana el prestigioso Balón de Oro. ¡Felicitaciones, Luka Modric!

“Biopsia” a un asteroide

Quizá ya viste una película en la que esto sucedía. Este martes, la nave OSIRIS-REX se acercará al asteroide Bennu, lo estudiará durante dos años y le extraerá un trozo para traerlo de vuelta a la Tierra.

La cifra del día

5.000

El número de boletas dispuestas tanto para los hinchas de River como para los de Boca que viven en Argentina y deseen asistir al partido final de la Copa Libertadores que se jugará en el Santiago Bernabéu de Madrid este 9 de diciembre. ¿Muy pocas?

La cita del día

“A mí me parece mucho peor que unos violentos que tiran piedras a un colectivo, los que escupen a otra persona que tienen al lado...".

Mauricio Macri sobre la violencia que se vive en los estadios argentinos, a propósito de la final Boca-River fuera del país.

Y para terminar…

Lanzamiento épico y récord

Tienes que ver este lanzamiento de 64 satélites de forma simultánea, una misión sin precedentes de SpaceX.