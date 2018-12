5 cosas que debes saber este 7 de diciembre: el "club" de indocumentados de Trump y la detención de ejecutiva de Huawei

¿Cuál es el colmo de un presidente antiinmigrante como Donald Trump? ¡Que una mujer indocumentada le prepare la cama! Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. El "club" de indocumentados

¿Adivina quién arregló el cuarto del presidente Donald Trump durante años? ¡Una indocumentada! Ocurrió en el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey, según un reporte de The New York Times.

Victorina Morales, una guatemalteca que cultivaba maíz en su país, dijo al diario que por años tendió la cama del presidente que hoy tiene en la mira a millones de inmigrantes. Y no fue la única trabajadora sin papeles en el club. Sandra Díaz, de 46 años, quien nació en Costa Rica y ahora es residente legal de Estados Unidos, dijo que también era indocumentada cuando estuvo empleada allí entre 2010 y 2013.

En un comunicado, la Organización Trump se limitó a decir a CNN que "si algún empleado presentó documentación falsa en un intento de eludir la ley, será despedido de inmediato".

2. El arresto de la ejecutiva de Huawei

El arresto de la vicepresidenta de finanzas de Huawei, el 1 de diciembre, hundió el jueves los mercados de valores en todo el mundo y amenaza con descarrilar la frágil tregua comercial entre Estados Unidos y China. Meng Wanzhou, además de ejecutiva, hija del fundador del gigante tecnológico asiático, fue detenida en Vancouver, Canadá, a solicitud de las autoridades estadounidenses.

Aunque es limitada la información sobre las razones de su arresto, las consecuencias fueron inmediatas. La detención enfureció a Beijing, tiene alarmados a los inversionistas y sugiere que el conflicto entre EE.UU. y China por el comercio y la tecnología, lejos de menguar, se está expandiendo.

3. La mala hora de Costa Rica

El asesinato de una turista estadounidense en Costa Rica está sacudiendo la reputación como destino de viaje seguro del país verde centroamericano. El cuerpo de Carla Stefaniak, de 36 años, fue hallado en avanzado estado de descomposición, confirmó su familia. Stefaniak estaba desaparecida desde fines del mes pasado mientras se hospedaba en un apartamento en las afueras de San José, la capital.

En agosto, dos turistas de México y España fueron asesinadas en diferentes playas de Costa Rica, hasta ahora catalogado como la Suiza de América y el país más feliz de Latinoamérica. Sin embargo, los homicidios han aumentado en los últimos años. Según InSight Crime, que cita fuentes oficiales, el país batió su récord de asesinatos en 2017, con 603 casos reportados.

4. Los peruanos dicen Sí o No

Más de 24 millones de peruanos saldrán a votar este domingo en el referendo propuesto por el presidente Martín Vizcarra, que plantea cuatro modificaciones a su Constitución.

Los electores tendrán que decir Sí o No a la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia y a la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas. Además, deben decidir si aprueban o no las normas constitucionales que prohíben la reelección inmediata de parlamentarios y establecen la bicameralidad en el Congreso.

Más allá de las preguntas, ¿qué es lo que realmente está en juego en Perú?

5. "El Chapo", a merced de "Chupeta"

El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias "Chupeta", compareció esta semana en el juicio del Chapo Guzmán, donde afirmó que este era su mayor aliado en el transporte de cocaína colombiana hacia EE.UU., vía México.

Aunque Chupeta dijo que no estaba seguro de si el Chapo había viajado a Colombia, recordó que se conocieron en el lobby de un hotel en México, a inicios de los años noventa, cuando comenzaron su relación delictiva para transportar cargamentos de entre 600 y 14.000 kg de cocaína. El acuerdo era muy simple: 60% de la droga era de Chupeta y 40%, del Chapo.

A la hora del café

Los Globo de Oro

"Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody", "If Beale Street Could Talk" y "A Star Is Born”. ¿Cuál es tu favorita para ganar el Globo de Oro a mejor película?

Cáncer en 10 minutos

Investigadores explican cómo funciona un examen que puede detectar la presencia de células cancerosas en cualquier parte del cuerpo. La prueba dura 10 minutos.

¿Por qué la pizza es tan adictiva?

La pizza fue clasificada recientemente como el alimento más asociado con los indicadores de adicción. ¿Son acaso los ingredientes los que hacen que esta comida genere tanta dependencia?

Casas gratis en Japón

Una casa gratis puede parecer una estafa, pero Japón se enfrenta a un insólito problema de propiedad: tiene más viviendas que personas para vivir en ellas y… sí, las está regalando.

YouTube Latino

8 de los 10 videos musicales más vistos de este año en YouTube fueron en español. El género urbano domina la lista.

La cifra del día

Más de 5 millones

El número de niños argentinos que viven en la pobreza, según un informe de Unicef publicado el martes.

La cita del día

"La adicción al trabajo es una enfermedad contagiosa. No puedes detener la propagación si eres quien la lleva a la oficina".

Jason Fried, presidente ejecutivo de Basecamp y autor del libro "It Doesn't Have to be Crazy at Work" (algo así como No tienes que estar loco en el trabajo).

Y para terminar

Cómo lograr la foto perfecta

Con muecas, sonidos y extravagancias los adultos de esta familia intentan hacer sonreír al mismo tiempo a los niños para una foto. ¿Lo consiguieron?