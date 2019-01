El tiempo se acaba y el Plan B de Theresa May para el brexit es el Plan A (nuevamente)

(CNN) — Menos de una semana después de que su plan brexit fuera derrotado en la Cámara de los Comunes por un número récord de votos, Theresa May necesitaba algo importante para contarles a los legisladores cuando regresara al Parlamento el lunes.

La primera ministra británica ha pasado los últimos días en conversaciones con legisladores de todas las partes para tratar de romper el estancamiento de la retirada británica de la Unión Europea, con la notable excepción del líder de la oposición, Jeremy Corbyn.

Hasta ahora, esas conversaciones han tenido como resultado un pequeño cambio en su plan brexit. Pero, después de haber prometido dar a conocer un Plan B, May insistió en que se habían logrado algunos avances.

En la mayor cantidad de anuncios, anunció que se suspendería la controvertida tarifa de inscripción para los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y desean permanecer después del brexit.

La primera ministra dijo que regresaría a Bruselas para tratar de renegociar el contencioso respaldo de Irlanda del Norte, que los “brexiteers” quieren que se les quite del acuerdo de retiro. Pero las dos grandes demandas de los legisladores más críticos con el brexit –descartando el brexit, que muchos temen dañarían la economía del Reino Unido y permitir un segundo referéndum–, May dijo que su gobierno no permitiría ninguna mudanza.

Los legisladores que respaldan estas demandas ahora harán todo lo que puedan para intentar obtener una votación de los Comunes sobre estas propuestas.

May insistió en que creía que “podemos avanzar en el contenido del acuerdo”.

Una reformulación del Plan A, con algunas garantías

Sin embargo, faltando 67 días para que Gran Bretaña deje la UE, el tiempo se está agotando rápidamente.

Crucial, lo que May dijo a los diputados en su declaración apenas equivale a un Plan B, un plan reformado del brexit que puede regresar a Bruselas para su renegociación. Es, efectivamente, una reformulación de su Plan A con cierta seguridad de que el problema de Irlanda del Norte, en algún momento, se resolverá.

Para todos los que observaban el tic-tac del reloj en Westminster, la declaración de May fue un ejercicio extraordinario de negarse a cambiar de rumbo.

En medio de todo esto, los procedimientos del Parlamento y de la UE significan que el reloj está yendo más rápido que nunca.

Todavía hay más conversaciones a fondo entre la primera ministra, sus ministros y legisladores en los próximos días.

El próximo martes, 29 de enero, los legisladores votarán una serie de enmiendas para indicar qué tipo de brexit quieren ver. Pero no será “significativo” en la escala de la votación la semana pasada –eso es poco probable hasta febrero–, sino una oportunidad para que los legisladores voten sobre planes alternativos.

El “resultado más probable” es… que no haya un acuerdo

Dado que cualquier cosa cambiada o acordada por el parlamento británico tendrá que volver a Bruselas para su aprobación, es poco probable que haya un progreso significativo en brexit hasta mediados de febrero como muy pronto. En ese momento, faltará poco más de un mes para la fecha límite del brexit del 29 de marzo.

Si el parlamento de Bruselas y el Reino Unido ya no llegan a un acuerdo, el país se va de la UE sin más.

Este escenario sin solución es, de acuerdo con el líder de la brexiteer y el legislador conservador Jacob Rees-Mogg el lunes, el resultado más probable del proceso brexit.

Las empresas del gobierno y el Reino Unido están gastando una gran cantidad de dinero y esfuerzo preparándose para un acuerdo. Sin embargo, en su declaración May afirmó que excluir explícitamente un acuerdo no significaría revocar el artículo 50, la medida que establece el calendario para Brexit, y esto significaría que el Reino Unido permanecerá en la UE para siempre –una afirmación que sería recibida con escepticismo por expertos constitucionales. May también advirtió que permitir un segundo referéndum podría dañar la “cohesión social” en el país.

Menos de dos días después de que explotara un coche bomba estacionado por un grupo republicano disidente en Londonderry, también conocido como Derry, en Irlanda del Norte, la primera ministra insistió en que, a pesar de los informes, no reabriría el acuerdo del Viernes Santo que aseguraba una paz frágil en la provincia. En su lugar, se intensificarían los esfuerzos para cambiar los términos de la barrera irlandesa, la medida en el acuerdo de retirada brexit que evita una frontera dura.

Sin embargo, además de la exención de la tasa para los ciudadanos de la UE, muy poco ha cambiado en la estrategia brexit de May. Es como si hubiera perdido por muy poco la votación de la semana pasada, en lugar de lo que en realidad pasó, que los legisladores derrotaron su plan por 230 votos.

Con el tiempo agotándose, el plan brexit de May ha vuelto al punto de partida.