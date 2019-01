Tres preguntas sobre la cancelación de la comparecencia de Michael Cohen

(CNN) — Desde el momento en que se anunció que el exabogado de Donald Trump Michael Cohen comparecería ante la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno, el 7 de febrero — el día de la comparecencia — había sido marcado en todos los calendarios de Washington.

Eso hasta hoy, cuando Cohen anunció que no se presentaría a la cita debido a “continuas amenazas contra su familia por parte del presidente Trump y el señor (Rudy) Giuliani”, según su abogado, Lanny Davis.

Lo que, bueno, guau.

Pero el anuncio dejó muchas preguntas, al menos para mí. Aquí están las más importantes.

1. ¿De qué “amenazas” está hablando Cohen?

Durante el fin de semana, 3l abogado de Trump, Rudy Giuliani, lanzó una acalorada retórica sobre la familia de Cohen. “Esta razón que es importante es que él puede tener vínculos con algo llamado crimen organizado”, dijo Giuliani a Jake Tapper de CNN al explicar por qué creía que Cohen mentía para proteger a su suegro. No ofreció ninguna prueba de estas acusaciones.

Trump también ha señalado al suegro de Cohen.

Entonces, ¿son esas las amenazas? ¿O estamos hablando de amenazas privadas del presidente o de su abogado? Eso me parece MUY poco probable. Pero en esta Casa Blanca, ¿quién sabe?

2. ¿Cohen será citado a declarar?

El presidente de la Comisión de Supervisión, Elijah Cummings, demócrata de Maryland, no se comprometió con los próximos pasos respecto a Cohen, incluyendo citar al abogado para que testifique. “Escucharemos de él”, dijo Cummings a Manu Raju de CNN, dejando claro que el Congreso no puede permitir que los testigos sean intimidados.

También hay un problema con el tiempo. Cohen comenzará un período de prisión de tres años a principios de marzo, lo que significa que solo queda un margen de tres semanas entre su testimonio del 7 de febrero y el encarcelamiento.

3. ¿Qué dirá Cohen? (Si es que dice algo)

Digamos que Cohen testifica, ya sea que lo obliguen por citación o no. No tengo claro qué se le permitirá decir. Ya se había filtrado, incluso antes de que cancelara su testimonio, que Cohen no iba a abordar nada relacionado con su papel en la investigación de Rusia.

En su declaración, Davis señaló que, además de las amenazas, también había que reflexionar “sobre la continua cooperación del señor Cohen con las investigaciones en curso”. Cohen está cooperando tanto con la indagatoria del Distrito Sur de Nueva York como con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa.

Entonces, ¿qué podría –o debería– decir Cohen, incluso si decide sentarse frente a la Comisión de Supervisión?

El Punto: Cohen está en el centro de tantas cosas en el mundo de Trump que escuchar algo de él probablemente arrojaría al menos algo de luz en una situación aún muy opaca.