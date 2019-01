La saga de Roger Stone revela fallas en la defensa de “no colusión” de Donald Trump

Washington (CNN) — Roger Stone es conocido por su hipérbole, pero su última advertencia gráfica debería preocupar a Donald Trump.

El embaucador político dijo el martes, día en que se declaró inocente de los siete cargos que le imputó el fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, que la presidencia de Donald Trump está en peligro mortal porque la investigación de Rusia equivale a una “bala hacia su cabeza”.

El comentario de Stone al Breitbart News Daily, en la radio Sirius XM, sumado a la gran expectativa, fue alimentado por una observación del secretario de Justicia, Matt Whitaker, de que la investigación podría terminar pronto con el informe final de Mueller.

Y planteó la pregunta de si la repetida afirmación de Trump de “no colusión”, lanzada en decenas de tuits y comentarios a la prensa, es una defensa suficientemente amplia para la amenaza existencial que Stone percibe del trabajo de Mueller.

La acusación formal de Stone, el consejero político más antiguo de Trump, reorientó la atención sobre si Trump y su equipo cruzaron líneas legales y éticas durante un esfuerzo por derrotar a Hillary Clinton en una elección que incluía una operación rusa simultánea.

La pregunta clave para Mueller siempre ha sido si hubo una conspiración criminal por parte de miembros del equipo de Trump para cooperar con el intento de Moscú de hacerlo presidente. Hasta el momento, no ha ofrecido ninguna prueba de un hallazgo tan explosivo en un bosque de acusaciones, declaraciones judiciales, un juicio y condenas de personas cercanas al presidente, en una investigación que parece estar cada vez más cerca de la Oficina Oval.

Si Mueller establece tal comportamiento, respondería a la pregunta desconcertante: ¿Por qué tanta gente alrededor de Trump, a costa de sí misma, mintió reiteradamente sobre los lazos con los rusos?

O, ¿es concebible —si el fiscal especial pudiera concluir que, aunque había evidencia de encubrimiento— que no estuviera motivado por un deseo de ocultar un crimen, sino que estaba destinado a ahorrarle a Trump la vergüenza política de los vínculos no criminales Rusia?

Pero incluso si ese es el caso, las voluminosas declaraciones de Mueller y otra información disponible públicamente han establecido un patrón de comportamiento de Trump y sus asesores que rompieron las normas de conducta durante la campaña y muestra la falta de respeto por la integridad de las elecciones presidenciales, parte del tejido de la democracia estadounidense.

Es probable que la Cámara de Representantes, encabezada por los demócratas, considere que tal actividad no es ética y está en conflicto con los valores estadounidenses, que merece más acción, incluso una posible acusación.

Un récord de electoralismo cuestionable

Ya no hay duda de que el equipo de Trump estuvo listo para llegar a extremos en 2016 para ganar la Presidencia. En una de las asombrosas revelaciones sobre Rusia en 2017, The New York Times informó que el hijo de Trump, Donald Trump Jr., escribió en un correo electrónico que decía “Me encanta” cuando un alto funcionario ruso tuvo la “suciedad” de entregar a Clinton en una reunión posterior en la Torre Trump en Nueva York.

Una bomba más reciente generó más dudas sobre el campo de observancia de Trump de la corrección electoral. El exabogado del presidente, Michael Cohen, admitió haber pagado a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, 130.000 dólares por su silencio, en violación de las leyes de financiamiento de campaña, bajo la dirección del presidente.

Luego, cuando Cohen se declaró culpable de un cargo presentado por Mueller en noviembre, dijo que había mentido sobre la duración de un proyecto para construir una Torre Trump en Moscú. Originalmente dijo que las discusiones terminaron en enero de 2016, pero luego dijo que continuaron hasta junio de 2016.

Eso dejó abierta la posibilidad de que Trump no solo mintiera cuando les dijo a los estadounidenses que no tenía vínculos comerciales con Rusia, sino que su campaña vio —una forma de confianza pública en la que debería haber estado promoviendo los intereses de Estados Unidos— como una forma de engrasar las ruedas hacia un acuerdo por valor de cientos de millones de dólares.

Otra pregunta que Mueller podría aclarar es por qué el expresidente de campaña de Trump, Paul Manafort, ofreció datos de propietarios de las encuestas a Konstantin Kilimnik, un asociado de negocios con vínculos con la inteligencia rusa.

El episodio surgió de una campaña fallida presentada este mes por los abogados de Manafort. No se sabe si el cabildero actuaba solo, posiblemente en un esfuerzo por canalizar información a los oligarcas ucranianos con quienes estaba endeudado.

Hubo especulaciones inmediatas de que Manafort actuaba a instancias de otros operativos de la campaña y los datos de las encuestas podrían haber ayudado a apuntar a campañas de la inteligencia rusa de desinformación en redes sociales en estados clave. Mueller alegó, en una acusación aparte, que una granja de troles vinculada al Kremlin gastó millones para influenciar a los estadounidenses en las redes sociales, aunque los cargos no describían ninguna coordinación con el equipo de Trump.

Trump a menudo mostró desdén por los estándares aceptados de comportamiento en las campañas. Por ejemplo, el entonces candidato republicano pidió a Rusia que encontrara 30.000 correos electrónicos perdidos del servidor privado que Hillary Clinton usó como secretaria de Estado.

Más tarde ese día, de acuerdo con una acusación de Mueller, agentes de la inteligencia rusa pasaron horas tratando de piratear correos electrónicos de un dominio utilizado por la oficina privada de Clinton.

En agosto de 2016, altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos advirtieron a Trump que adversarios extranjeros como Rusia probablemente intentarían infiltrarse en su equipo o recabar información sobre su campaña.

En octubre, las agencias de inteligencia de EE. UU. hicieron públicas las conclusiones de que Rusia había dirigido los esfuerzos de DCLeaks y WikiLeaks para liberar correos electrónicos demócratas robados por sus espías.

Incluso sin claridad sobre si el presidente dirigió la actividad de Stone, su presencia cerca de Trump durante la campaña de 2016 arroja una luz sospechosa sobre la estrategia que el presidente tuvo para ganar.

Stone es un vínculo entre la tormenta Watergate, cuando trabajaba para la famosa pandilla de trucos sucios del presidente Richard Nixon y la intriga de Rusia, posiblemente el mayor escándalo de Washington desde el que derrocó al presidente número 37 de Estados Unidos.

“Stone hará cualquier cosa para ganar”, dijo recientemente el profesor de Historia de la Universidad de Princeton, Julian Zelizer, en CNN. “Creo que muchos republicanos se estremecen al verlo en las noticias en este momento, literalmente mostrando las señales de Nixon y la gente hace esa comparación entre el presidente Trump y el presidente Nixon”.

Si Mueller no establece que la actividad durante 2016 se suma a una conspiración criminal, el Congreso tendrá que decidir si debe actuar en defensa del sistema electoral de Estados Unidos. Si lo hace, no sería la primera vez, y los legisladores pueden recurrir a la historia en busca de orientación.

— CNN Marshall Cohen contribuyó a este informe.