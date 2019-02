Jeff Bezos dice que el editor del National Enquirer intentó extorsionarlo con publicar fotos comprometedoras

(CNN) — En una explosiva publicación de blog publicada el jueves por la tarde, Jeff Bezos acusó al editor del National Enquirer de intentar extorsionarlo.

Bezos reveló en el blog, publicado en Medium, lo que dijo que era el texto completo de los correos electrónicos que sus representantes recibieron de los ejecutivos de American Media Inc. (AMI), la casa editorial del National Enquirer.

Bezos, el fundador y CEO de Amazon, alegó que AMI amenazó con publicar fotos comprometedoras de él y publicó lo que dijo que eran correos electrónicos de AMI que detallaban lo que describió como “extorsión y chantaje”.

“Ayer me sucedió algo inusual. En realidad, para mí no era solo inusual: era una primera vez. Me hicieron una oferta que no pude rechazar, o al menos eso es lo que pensaron las principales personas del National Enquirer. Me alegro que pensaran eso, porque los envalentonó para ponerlo todo por escrito”, escribió Bezos. “En lugar de capitular ante la extorsión y el chantaje, decidí publicar exactamente lo que me enviaron, a pesar del costo personal y la vergüenza que me amenaza”.

Bezos compartió lo que dijo era un correo electrónico del jefe de contenido de AMI, Dylan Howard, en el que Howard amenazó con publicar fotos íntimas y personales y mensajes de texto de Bezos y una mujer con la que, según el National Enquirer, tenía una aventura amorosa.

Algunos de los mensajes de texto de Bezos se hicieron públicos el mes pasado. Bezos y su esposa, Mackenzie, se están divorciando después de 25 años de matrimonio.

Howard y el asesor general adjunto de AMI, Jon Fine, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de CNN Business. Tampoco lo hizo un portavoz de The Washington Post. Una portavoz de Amazon se negó a comentar más que para confirmar que Bezos escribió la publicación.

Heather Kelly y Oliver Darcy, de CNN, contribuyeron con este informe.