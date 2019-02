Trump gastó 50.000 dólares en un simulador de golf para la Casa Blanca, según The Washington Post

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó personalmente para instalar un “simulador de golf” en la residencia de la Casa Blanca que le permite jugar rondas virtuales de golf, informó el miércoles The Washington Post.

The Washington Post, citando a un funcionario no identificado de la Casa Blanca, dijo que el presidente todavía no ha utilizado el nuevo sistema, que costó alrededor de 50.000 dólares y fue instalado en las últimas semanas, dijo el funcionario.

Según el documento, el simulador reemplazó a un “simulador de golf más antiguo y menos sofisticado” que había en la Casa Blanca durante el mandato del expresidente Barack Obama.

Trump, dueño de más de una docena de campos de golf en Estados Unidos y en el extranjero, ha hecho una práctica general de viajar jugando golf de manera estacional la mayoría de los fines de semana a su club Bedminster, en Nueva Jersey, o su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida.

El mes pasado, el presidente, que no deseaba participar en actividades de esparcimiento durante el cierre gubernamental más prolongado de la historia de Estados Unidos, sumó su mayor tiempo alejado de un campo de golf desde que asumió el cargo.

En sus primeros dos años en el cargo, Trump superó fácilmente las salidas de golf de Obama en el mismo período de tiempo. Pero había criticado a su predecesor en Twitter en 2014, escribiendo: “¿Puedes creer que, con todos los problemas y dificultades que enfrenta Estados Unidos, el presidente Obama pasó el día jugando al golf”.

Durante las elecciones de 2016, dijo que tendría poco tiempo para jugar al golf y dijo que “porque voy a trabajar para usted, no tendré tiempo para jugar al golf, créanme. Créanme. Créanme, amigos”.

The Washington Post destacó que los presidentes anteriores han realizado cambios especiales a la Casa Blanca para satisfacer sus necesidades de ocio, incluida una bolera que se instaló durante el mandado del expresidente Richard Nixon y una cancha de baloncesto que se instaló para Obama.

