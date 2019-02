Lo que no viste en el juicio al Chapo Guzmán

(CNN) — Solo unas pocas docenas de miembros del público y de los medios de comunicación pudieron ingresar a la sala de la corte cada día que el jefe de la droga mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se presentó en persona para su juicio.

Eso significaba alinearse antes del amanecer y a bajas temperaturas para poder vislumbrar al hombre que tan pocos habían visto en persona.

Algunos eran turistas que visitaban Nueva York durante su juicio y querían poder decir que habían estado en la misma habitación que el Chapo. Algunos eran abogados que querían ver a la fiscalía y los equipos de defensa trabajando en este caso histórico.

El deseo era comprensible, ya que las únicas imágenes que podían salir de la sala del tribunal fueron esbozadas por artistas de la corte: las reglas de la corte federal prohíben la fotografía o el video. Y había tan poco video de Guzmán para comenzar que incluso el actor de “Narcos” que lo retrata en la serie de Netflix vino a la corte para poder observar sus gestos, señalando que hay tan poco video de Guzmán, ya que estuvo en prisión o escondido desde 1993 hasta hoy.

Los periodistas también se alinearían, a veces en bolsas de dormir a partir de la medianoche, para asegurarse de que pudieran estar en la corte para obtener los detalles necesarios para cubrir el caso. Algunos días, si no llegaba a la corte a las 5 a.m., se arriesgaba a tener que cubrir ese día del juicio al ver un video granulado en la sala de audiencias donde apenas podía ver al acusado y no podía ver las reacciones de los jurados o la esposa de Guzmán, Emma Coronel.

Sin estar en la sala del tribunal, no hubieras podido ver la reacción de Coronel cuando la exnovia de su esposo, Lucero Sánchez, tomó el estrado para declarar en su contra.

“Hasta hoy estoy confundida, pensé que era una relación romántica, como pareja”, dijo Sánchez, provocando risas de Coronel, quien estaba casada con Guzmán en el momento en que la pareja estaba en una relación.

Al día siguiente del testimonio de Sánchez, Coronel y Guzmán llevaban sacos de terciopelo color ciruela para mostrar su frente unido.

La seguridad era tan estricta en torno al juicio que el público pasaba por dos controles de seguridad: uno para ingresar al juzgado y otro para ingresar a la sala del tribunal donde estaba en curso el juicio de Guzmán. Tenías que quitarte los zapatos, y los abogados defensores incluso harían que sus cafés pasen por medidas de seguridad por las mañanas.

En medio del juicio se produjo el cierre del gobierno, que dejó a muchos trabajadores de los tribunales sin pago alguno. Los fiscales que trabajaron siete días a la semana durante el juicio no recibieron sus pagos durante semanas.

Y mientras algunos jurados expresaron temor de tener que participar en un juicio en el que se enfrentarían al notorio capo de la droga, a medida que avanzaba el juicio, los 12 jurados y ocho suplentes parecían tranquilos, a veces riendo y charlando entre ellos durante breves recesos. Pero el martes, mientras su veredicto unánime fue leído por el juez de distrito Brian Cogan, cada uno de ellos mantuvo la vista baja, evitando el contacto visual con cualquier otra persona en la sala del tribunal.

Cogan les agradeció por la “excelente” atención que prestaron al decirlo, “francamente, me enorgullece ser un estadounidense”.

Los días en la corte significaron contacto humano para Guzmán

Antes de que Guzmán entrara en la corte, escuchó el ruido de las cadenas que lo mantenían bajo custodia. Momentos más tarde, Guzmán, de 61 años, pero sin una cana en la cabeza, aparecía con traje y corbata, sonriendo y estrechándose la mano de los abogados que manejaban su juicio: Eduardo Balarezo, Jeffrey Lichtman y William Purpura.

Comenzaría la mayoría de las mañanas del juicio sonriendo y saludando a su esposa, la única interacción que podía tener con ella mientras estaba bajo custodia.

Fue un marcado contraste con lo que era la vida para Guzmán en los días en que no hubo juicio. Los fines de semana, se lo mantendría en régimen de aislamiento, con poca o ninguna interacción humana durante hasta 23 horas al día.

Debido a la historia de Guzmán de escapar de la prisión y comunicarse con los miembros del cartel mientras estaba en las cárceles mexicanas, se implementaron “medidas administrativas especiales”: no puede visitar a su esposa ni a sus hijos, y nadie tiene permitido tener contacto físico con él, solo sus abogados.

El abogado Michael Lambert formó parte del equipo que visitó Guzmán y trabajó con él para analizar la evidencia que se presentaría contra él en el tribunal.

Lambert dijo que las empresas que trabajan con Guzmán enviarían personal para reunirse con él “para darle algún tipo de interacción humana”.

“Cualquier persona en esta posición necesitaría no solo consejo legal sino también contacto humano”, dijo.

“Una vez que comenzó el juicio, parecía un poco más feliz, un poco más comprometido”, dijo Lambert. “Sentarse en un traje sin esposas es un privilegio en sí mismo. Lo hace sentir humano”.

La joven abogada de 26 años cuyo primer cliente fue El Chapo

Una de las personas que tuvo más contacto con Guzmán fue alguien menos conocido que estaba sentado en la mesa de la defensa, a menudo al lado del mismo Guzmán.

Mariel Colón, de 26 años, había sido admitida en el colegio de abogados de Nueva York por menos de 48 horas cuando comenzó a representar a Guzmán como uno de sus abogados para su juicio.

Ella lo conoció cuando trabajaba como asistente legal. Colón se graduó en la facultad de Derecho de la Universidad de Hofstra en diciembre de 2017, ingresó al Colegio de Abogados de Nueva York en febrero de 2018, y mientras esperaba su admisión oficial al Colegio de Abogados de Nueva York, tomó un trabajo como asistente legal en una firma que representaba a Guzmán. Se reuniría regularmente con Guzmán para hablar sobre su próximo caso.

“Una vez que fui admitida en el Colegio de Abogados, el señor Guzmán decidió que quería mantenerme en su equipo como abogado”, dijo Colón.

Después de pasar el día en el tribunal para el juicio de Guzmán, Colón pasaría de tres a seis horas más en una reunión con Guzmán en un área segura donde los abogados pueden reunirse con los clientes. Se reuniría con él hasta siete días a la semana, donde revisarían las pruebas y sus apuntes.

“A él le gusta hablar mucho. Tiene muchas preguntas para ti”, dijo. “Él tiene todo este tiempo para pensar, así que cuando llegas allí hay muchas preguntas”.

Tanto Colón como Lambert dicen que Guzmán era una parte esencial de su propia defensa, y Lambert agregó: “Nadie conoce a algunos de estos testigos mejor que su propio cliente”.

Colón pareció sentirse cómodo con Guzmán durante todo el juicio, riendo y hablando con él y con su esposa. Ella dijo que nunca le tuvo miedo al hombre que los testigos dijeron que ordenó ejecuciones e interrogatorios.

“Tiene una mala reputación debido a lo que el gobierno ha hecho que sea”, dijo Colón. “Ustedes conocen al Chapo. Conozco a Joaquín Guzmán. No son lo mismo. El despreciable ser humano que la prensa cree que es, esa no es la realidad. Estoy muy orgullosa de haber sido una de los abogados de Joaquín Guzmán”.