Cámara votará para anular la declaración de emergencia de Trump por el muro fronterizo

(CNN) — Se espera que la Cámara de Representantes vote este martes para anular la declaración de emergencia del presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos.

Aunque se espera que muchos republicanos voten en contra de la resolución, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la lanzó el lunes como un esfuerzo no partidista para proteger la cartera del Congreso.

“Esto no se trata de la frontera”, dijo Pelosi, demócrata de California. “Esto es sobre la Constitución”.

Se espera que la resolución del representante Joaquín Castro, un demócrata de Texas, sea aprobada y sea tomada por el Senado en las próximas semanas, mientras que varias demandas impugnan la autoridad de Trump en los tribunales para construir barreras para una emergencia que los demandantes aseguran, no existe.

Durante el reciente cierre del gobierno por 35 días, el cierre federal más largo en la historia de Estados Unidos, Trump presionó al Congreso para que asignara 5.700 millones de dólares para barreras físicas a lo largo de la frontera con México. La legislatura dividida rechazó su propuesta y el presidente finalmente aceptó su proyecto de ley por 1.375 millones de dólares para medidas de seguridad fronteriza.

Pero antes de firmar el proyecto de ley, Trump anunció que iría por el Congreso para obtener el muro que quería, presentando a los republicanos en el Capitolio una elección difícil. Mientras que algunos apoyarán al líder de su partido en su principal tema de campaña, otros argumentan que podría sentar un mal precedente para que los futuros presidentes demócratas presionen las políticas liberales sin la participación del Congreso.

Si cuatro republicanos se unen a todos los demócratas en el Senado para aprobar la resolución en las próximas semanas, Trump ha dicho que lo vetaría, lo que representaría el primer veto como presidente. El Congreso necesitaría una mayoría abrumadora, dos tercios de sus miembros, en ambas cámaras para anular al presidente.

“Espero que nuestros grandes senadores republicanos no sean llevados por el camino de la seguridad fronteriza débil e ineficaz”, tuiteó Trump. “Sin fronteras fuertes, no tenemos un país, y los votantes están de nuestro lado. ¡Sean fuertes e inteligentes, no caigan en la trampa de los demócratas de las fronteras abiertas y el crimen!”.

El senador republicano Lamar Alexander, de Tennessee, le dijo a CNN el lunes que no apoya la declaración de emergencia del presidente, pero que revisaría la resolución de desaprobación antes de decidir cómo votaría.

“Creo que es innecesario, imprudente e inconsistente con la Constitución”, dijo Alexander de la declaración. “Y siento que es una posición fuerte”.

El senador republicano John Cornyn de Texas dijo que estaba “inclinado a votar en contra” la resolución.

“Me inclino contra la resolución de desaprobación, principalmente porque creo que esta es la forma en que (el líder de la minoría del Senado Chuck) Schumer y Pelosi arrinconar al presidente”, dijo Cornyn a los reporteros el lunes, agregando que Trump “dijo todo el tiempo que quería dinero para hacer seguridad fronteriza y ellos, básicamente, están decididos a no darle lo que él creía que era necesario”.

Cornyn, miembro del equipo de liderazgo, predijo que la resolución se aprobará en el Senado controlado por los republicanos, pero que morirá en la Cámara de Representantes cuando intente una anulación del veto.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, expresó su confianza en que el Partido Republicano negaría los votos en la Cámara por una mayoría a prueba de veto.

“Sí”, dijo McCarthy, un republicano de California, cuando CNN preguntó si tendrían los votos para negar una mayoría a prueba de veto. “Si lees lo que dicen los demócratas … dicen que la emergencia ha terminado, y no, no ha terminado”.

— Ted Barrett y Manu Raju de CNN contribuyeron a este informe.