Cohen testifica sobre la presunta participación de Trump en pagos secretos a mujeres; Cummings dice que” parece” que Trump cometió un crimen

(CNN) — El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, testificó detalladamente el miércoles sobre la participación del presidente en los pagos de dinero a las mujeres y su conocimiento de los esfuerzos de Roger Stone para contactar a WikiLeaks, mientras que los congresistas republicanos que defendieron a Trump se esforzaron enérgicamente para socavar la credibilidad de Cohen.

El dramático testimonio público de Cohen ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes marcó un ping-pong entre los demócratas que guiaron a Cohen a través de las acciones que tomó Trump y los republicanos que desafiaron a Cohen por sus delitos financieros y mentiras pasadas al Congreso.

El testimonio público de Cohen el miércoles fue sin duda un espectáculo, pero su impacto final dependerá de si las acusaciones de Cohen son vistas como creíbles.

La audiencia de Cohen se produce mientras el presidente tiene su propio gran momento: Cohen está testificando acerca de lo que dice que son las malas acciones de Trump, mientras que el presidente está en una reunión en Vietnam con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Cohen también reveló que los fiscales de Nueva York están investigando las conversaciones entre Trump y Cohen que ocurrieron después de que el FBI registró la oficina de Cohen en abril de 2018.

En su testimonio, Cohen explicó cómo Trump le ordenó pagar 130.000 dólares a Stormy Daniels durante la campaña de 2016 por su silencio sobre una supuesta relación con Trump, que Trump niega. Trump luego reembolsó a Cohen —siendo presidente— por los pagos, dijo Cohen, y entregó una copia del cheque para mostrarlo.

Cohen le dijo a la comisión que “no le cabía la menor duda” que Trump sabía que le estaba pagando a Cohen por “pagos de dinero en secreto”.

Además, Cohen declaró que Trump lo había llamado en febrero de 2018 para hablar sobre los mensajes relacionados con el pago, donde Trump le dijo que mintiera sobre el conocimiento del presidente sobre el pago.

En su declaración de apertura, Cohen lanzó un ataque contra Trump, acusándolo de ser “un racista”, “un estafador” y “un tramposo”.

Cohen también habló sobre cómo Trump discutió el proyecto de Torre Trump en Moscú con él en la campaña de 2016, el tema sobre el que Cohen mentiría en última instancia al Congreso, y que Trump tuvo conocimiento de los esfuerzos de Roger Stone para contactar a WikiLeaks antes de la divulgación de los correos electrónicos hackeados de los demócratas durante la campaña 2016.

“La última vez que comparecí ante el Congreso, vine a proteger al Sr. Trump. Hoy estoy aquí para decir la verdad sobre el Sr. Trump”, dijo Cohen.

Cohen: Espero que mi testimonio “ayude a sanar a EE.UU.”

Michael Cohen hizo una breve declaración luego de su testimonio de un día frente a la Comisión de Supervisión de la Cámara. No tomó ninguna pregunta de los periodistas.

“Antes que nada, quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Me siento humilde, estoy agradecido al presidente Cummings por darme la oportunidad de decir la verdad y espero que, como dijo el presidente Cummings, ayude para sanar a Estados Unidos“.

“Mi lealtad al Sr. Trump me ha costado todo”

En sus comentarios finales ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Michael Cohen dijo que perdió todo porque “siguió ciegamente” al presidente Trump.

“Mi lealtad al Sr. Trump me ha costado todo: la felicidad de mi familia, mi licencia de abogado, mi compañía, mi sustento, mi honor, mi reputación y pronto mi libertad”, dijo.

Advirtió lo que podría suceder si Trump pierde la elección 2020.

“Dada mi experiencia trabajando para el Sr. Trump, me temo que si pierde las elecciones en 2020 nunca habrá una transición pacífica del poder”, dijo Cohen. “Y es por eso que acepté comparecer ante ustedes hoy”.

El antiguo abogado, quien se encargaba de los acuerdos legales de Trump, le habló directamente a Trump y lo criticó por atacar a los que hablan en su contra.

“No puedes cerrar el Gobierno antes de Navidad y Año Nuevo solo para apaciguar tu base. Este comportamiento es grosero, denigra el cargo del presidente y simplemente es antiestadounidense. Y no eres tú. Así que a los que apoyan al presidente y su retórica como lo hice yo una vez, ruego que el país no cometa los mismos errores que he cometido o que paguen el alto precio que mi familia y yo estamos pagando”, dijo Cohen.

Cummings: parece que Trump cometió un crimen

El presidente de la Cámara de Supervisión, Elijah Cummings, dijo que le cree que a Michael Cohen, y según su testimonio, “parece” que el presidente Trump cometió un delito.

“Creo que dijo la verdad”, dijo Cummings a los periodistas después del final de la audiencia.

Luego, un periodista preguntó: “¿Cree que el presidente cometió un delito mientras estaba en el cargo?”.

“Basándose en lo que sucedió: al mirar el texto y al escuchar al Sr. Cohen, parece que lo hizo”, dijo Cummings.

Cummings no describió los pasos específicos que él y la comisión tomarían a continuación, pero dijo que deben ser “efectivos y eficientes en todo lo que hacemos”.

“Creo que hoy fue un día muy importante. Le digo a mi personal que dentro de 200 años la gente leerá sobre este momento”, dijo a los periodistas. “Tenemos una situación en la que nos hemos alejado tan lejos de lo normal en nuestro país. Tenemos que volver al centro. Y creo que hoy fue, al menos, una oportunidad para hacerlo”.

Con información de Jeremy Herb y Manu Raju