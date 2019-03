Washington Post: Hijos de Trump emplearon a inmigrante indocumentado en un campo de caza privado

(CNN) — Los hijos del presidente Donald Trump, Eric y Donald Trump Jr., emplearon a un inmigrante mexicano indocumentado en su retiro privado de caza, informó el miércoles el The Washington Post.

Juan Quintero, quien cruzó la frontera de Estados Unidos con México hace más de dos décadas, trabajó como cuidador en el retiro de caza de 69 hectáreas llamado Leather Hill Preserve, propiedad de los hijos del presidente y otros copropietarios, informa The Washington Post. También trabajó como cuidador de greens en el Trump National Golf Club Hudson Valley en Nueva York, según el periódico.

Quintero perdió su trabajo en el campo de golf en enero, después de haber trabajado allí durante 18 años, informa The Washington Post, y también perdió su trabajo en el retiro de caza.

Su despido se produjo poco después de los informes de que la familia Trump confiaba en trabajadores indocumentados para sus negocios, incluso a pesar de que el presidente presiona las políticas de inmigración de línea dura y difama a los inmigrantes indocumentados. El despido de Quintero vino como parte de una purga de trabajadores indocumentados. En febrero, The Washington Post informó que la Organización Trump, dirigida por Eric Trump y Donald Trump Jr., había despedido a al menos 18 trabajadores indocumentados en cinco campos de golf de Nueva York y Nueva Jersey durante los dos meses anteriores.

“Todos los años que les das, y simplemente te dejaron ir”, dijo Quintero, quien ahora teme ser deportado, a The Washington Post. “Ellos no dicen: ‘Vamos a hacer algo, tratemos de ayudarte'”. Simplemente dijeron: ‘Sus documentos no son válidos’ y eso es todo “.

Quintero le dijo al Post que cree que sus supervisores sabían que carecía de estatus legal, pero dijo que nunca le había dicho a Eric Trump, con quien trabajaba directamente. Dijo que había trabajado en el pabellón de caza durante más de un año después de no poder proporcionar su número de Seguro Social, según el periódico.

En el campo de golf, Quintero presentó una tarjeta verde falsa cuando fue contratado por dueños anteriores, luego usó los mismos documentos falsos cuando los Trumps tomaron el control en 2009, según el Post. El periódico señala que no está claro si Trump sabía sobre su estado migratorio.

Eric Trump se negó a comentar al Post, y Donald Trump Jr. no respondió a las solicitudes de comentarios del periódico.

En diciembre, The New York Times informó que el club privado de Trump en Nueva Jersey empleaba a trabajadores que supuestamente los gerentes sabían que estaban en el país ilegalmente. El Times señaló que no hay evidencia de que los ejecutivos de la Organización Trump o Trump supieran del estado migratorio de las dos mujeres.