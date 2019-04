Demócratas autorizarán citación para conocer completamente el informe de Mueller sobre la trama rusa

(CNN) — El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, autorizará una citación esta semana para obtener el informe completo y no censurado del fiscal especial Robert Mueller, preparando un enfrentamiento entre los demócratas del Congreso y el gobierno del presidente Donald Trump sobre el informe de casi 400 páginas.

Nadler dijo el lunes que había programado un recargo el miércoles para autorizar una citación para el informe Mueller, así como la evidencia subyacente del fiscal especial. El recargo le daría luz verde al demócrata de Nueva York para citar el informe, aunque Nadler no ha dicho si lo haría antes de que el secretario de Justicia William Barr haga pública una versión censurada, algo que se espera haga a fines de este mes.

La Comisión Judicial de la Cámara también votará para autorizar citaciones a cinco exempleados de la Casa Blanca: Don McGahn, Steve Bannon, Hope Hicks, Reince Priebus y Ann Donaldson, quienes, según Nadler, pueden haber recibido documentos de la Casa Blanca relevantes para la investigación del fiscal especial y la investigación de la comisión, algo que los haría renunciar al privilegio ejecutivo.

La revisión de la citación está programada un día después de la fecha límite del 2 de abril que los demócratas fijaron para que Barr proporcione al Congreso el informe completo de Mueller y su evidencia subyacente.

Barr le envió a Nadler y al presidente de la Comisión Judicial del Senado, Lindsey Graham, una carta el viernes indicando que estaba trabajando con Mueller para terminar las ediciones del informe antes de hacerlo público a “mediados de abril, si no antes”. Barr dijo que estaba ocultando cuatro tipos de materiales del informe: material del jurado investigador, material de inteligencia sensible, información de investigaciones en curso e información que “infringiría indebidamente la privacidad personal y los intereses de reputación de terceros periféricos”.

Nadler respondió a la carta diciendo que el Congreso exigía el informe completo, sin censura, y argumentó que Barr debería trabajar con el Congreso a través del sistema judicial para permitir que el material del jurado investigador se haga público. Un asesor demócrata dijo la semana pasada que el material del jurado investigador sería el “obstáculo principal” para hacer público el informe completo.

“Tenemos la obligación de leer el informe completo, y el Departamento de Justicia tiene la obligación de proporcionarlo, en su totalidad, sin demora. Si el departamento no está dispuesto a presentar el informe completo voluntariamente, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder asegurarlo nosotros mismos”, escribió Nadler en un artículo de opinión de The New York Times publicado el lunes. “Necesitamos el informe, primero, porque el Congreso, y no el secretario de Justicia, tiene el deber de la Constitución de determinar si se han cometido irregularidades. El fiscal especial se negó a emitir un ‘juicio tradicional’ sobre la cuestión de la obstrucción, pero es no el trabajo del secretario de Justicia intervenir y sustituir su juicio por el del fiscal especial”.

El representante de Georgia, Doug Collins, el principal republicano en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, acusó a Nadler de establecer un plazo arbitrario para el informe, y de pedirle a Barr que divulgara material que lo obligaría a “violar la ley al liberar el informe sin redacciones”.

Los demócratas argumentan que hay un amplio precedente para que Barr presente el informe completo al Congreso, incluido el material del jurado investigador, señalando las investigaciones sobre el Watergate y el expresidente Bill Clinton. También están citando la investigación dirigida por los republicanos en el último Congreso sobre el manejo del FBI y el Departamento de Justicia de las investigaciones de Clinton y Trump-Rusia, en las que los republicanos exigieron al departamento documentos delicados de las autoridades.

Barr publicó un resumen de los hallazgos de Mueller el mes pasado, que declaró que la investigación de 22 meses del fiscal especial no estableció una conspiración criminal entre el equipo de Trump y el gobierno de Rusia. Mueller no llegó a una conclusión sobre la cuestión de si Trump obstruía la justicia, escribió Barr. En cambio, Mueller dejó esa decisión a Barr y al vicesecretario de Justicia Rod Rosenstein, quien concluyó que las acciones de Trump no cumplían con los estándares para procesar un caso de ese tipo.

Barr le dijo al Congreso que su resumen sobre las conclusiones de Mueller no tenía la intención de detallar el informe completo y que no era de público interés para él resumir todo el documento. “Pronto todos podrán leerlo por su cuenta”, escribió Barr el viernes.

Esta no es la primera vez que Nadler autoriza una citación para el Departamento de Justicia. En febrero, el comité votó para autorizar una citación para el entonces secretario de Justicia Matt Whitaker, pero Nadler finalmente no lo emitió después de que Whitaker apareciera voluntariamente.

Las cinco citaciones a los exasesores de la Casa Blanca están vinculadas a la investigación del comité sobre posible corrupción, obstrucción de la justicia y abusos de poder, que comenzó el mes pasado con solicitudes de documentos a 81 personas y entidades. Nadler dijo que esas citaciones no tendrían que ser emitidas si los documentos se entregaban voluntariamente.

“Estoy particularmente preocupado por los informes que indican que los documentos pertinentes a la investigación del fiscal especial se enviaron fuera de la Casa Blanca, con los privilegios correspondientes”, dijo Nadler. “Con este fin, he pedido a la Comisión que me autorice a emitir citaciones, si es necesario, para obligar al envío de documentos y testimonios”.