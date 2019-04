Gran Bretaña a ejecutivos de tecnología: Limpien sus plataformas o se enfrentarán a multas ‘sustanciales’

Londres (CNN Business) — Las empresas de tecnología podrían verse afectadas por multas sustanciales y sanciones penales de acuerdo con las nuevas reglas propuestas por el gobierno de Gran Bretaña, cuyo objetivo es hacer que Internet sea seguro para los niños y otros grupos vulnerables.

Las sanciones se establecieron el lunes en un documento del gobierno que dice que Gran Bretaña hará que las compañías de Internet sean legalmente responsables por el contenido ilegal y el material que está dañando a los individuos o al país.

El gobierno dijo que se crearía un regulador independiente para hacer cumplir las nuevas reglas, que se centran en eliminar el contenido que incita a la violencia, fomenta el suicidio o es una intimidación cibernética. El contenido relacionado con el terrorismo y el abuso infantil se enfrentaría a estándares aún más estrictos.

Se requerirá que las compañías “tomen medidas razonables y proporcionales” para abordar el contenido objetable en sus plataformas, dijo el gobierno en un comunicado. Un “código de práctica” incluiría medidas para minimizar la propagación “de la desinformación engañosa y dañina con verificadores de hechos dedicados, particularmente durante los períodos de elección”, agregó.

Europa ha adoptado un enfoque mucho más sólido para la regulación tecnológica que Estados Unidos, y se enfrenta a gigantes de la industria por cuestiones de competencia, protección de datos, privacidad e impuestos. Los pedidos de una regulación más estricta han aumentado recientemente en Gran Bretaña después de que se culpara a las redes sociales por el suicidio de un adolescente británico y que Facebook no pudiera detener la transmisión en vivo de un asesinato masivo en Nueva Zelandia.

“Durante demasiado tiempo, estas compañías no han hecho lo suficiente para proteger a los usuarios, especialmente a los niños y jóvenes, de los contenidos dañinos”, dijo la primera ministra Theresa May en un comunicado. “Eso no es lo suficientemente bueno, y es hora de hacer las cosas de manera diferente”.

Gran Bretaña está lanzando una amplia red. El plan, que el gobierno continuará desarrollando durante las próximas 12 semanas antes de proponerlo como legislación, se extiende a cualquier empresa que “permita a los usuarios compartir o descubrir contenido generado por el usuario o interactuar entre sí”.

Eso incluiría la plataforma de video de Twitter y Google, YouTube, pero también los populares tableros de mensajes de Internet como Reddit.

Se requerirá que las compañías tengan una función que permita quejarse de manera rápida, en la que los usuarios “recibirían respuestas oportunas, claras y transparentes a sus quejas”. Las empresas de redes sociales también se verán obligadas a publicar informes anuales sobre la cantidad de contenido perjudicial en sus plataformas y explicar qué hacen para solucionar el problema.

El gobierno dijo que el nuevo regulador estaría facultado para bloquear el acceso a sitios web o aplicaciones que rompen las reglas, lo que interrumpiría sus modelos comerciales.

También dijo que se estaba considerando una “gama de opciones” para someter a los altos directivos individuales a multas civiles y responsabilidad penal. La propuesta sugirió que las reglas que se usan para los ejecutivos en la industria de servicios financieros podrían usarse como modelo.

Respuesta técnica

Kent Walker, vicepresidente senior de Google, escribió en una publicación de blog a principios de este año que la compañía estaba tratando de abordar el contenido ilegal y perjudicial aumentando la transparencia y trabajando con los reguladores.

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo en marzo que los gobiernos y los reguladores deberían jugar un “papel más activo” en línea. Pero dijo que se necesitaba un enfoque global para garantizar que “Internet no se fracture” y que “los empresarios puedan crear productos que sirvan a todos”.

“Los legisladores a menudo me dicen que tenemos demasiado poder sobre el discurso, y francamente estoy de acuerdo”, escribió en el diario The Washington Post. “He llegado a creer que no deberíamos decisiones importantes sobre el discurso”.

Rebecca Stimson, jefa de políticas públicas de Facebook en Gran Bretaña, dijo el lunes que las nuevas reglas deberían apoyar la innovación, la economía digital y la libertad de expresión. “Estos son problemas complejos de resolver y esperamos trabajar con el gobierno y el Parlamento [de Gran Bretaña] para garantizar que las nuevas regulaciones sean efectivas”, dijo en un comunicado.

Katy Minshall, jefa de políticas públicas de Twitter en Gran Bretaña, dijo en una declaración el lunes que la compañía está “profundamente comprometida” con la seguridad de sus usuarios, promocionando lo que dijo son “70 cambios en nuestras políticas y procesos el año pasado”.

“Esperamos participar en los próximos pasos del proceso y trabajar para lograr un equilibrio adecuado entre mantener a los usuarios seguros y preservar la naturaleza abierta y gratuita de Internet”, dijo Minshall.