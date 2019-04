5 cosas que debes saber este 15 de abril: Pompeo en Cúcuta, Nicaragua a un año de la crisis y la esperada publicación (editada) del informe Mueller

Esta semana se cumple un año de la crisis de Nicaragua. Sarah Sanders dijo que para el gobierno Trump es una opción trasladar inmigrantes a ciudades santuario. Hombre muere en Florida tras ataque de un casuario, exótica ave de grandes garras. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Según Barr, esta semana publicará el informe editado de Mueller

El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, dijo la semana pasada que publicaría una versión editada del informe del fiscal especial Robert Mueller “dentro de una semana”. Aún así, los demócratas probablemente acudirán a los tribunales para exigir el informe completo y las pruebas.

2. Pompeo en Cúcuta

La tarde de este domingo se anunció que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Cúcuta para iniciar una agenda que tendrá a Venezuela como tema central. CNN conoció imágenes de Pompeo con el presidente de Colombia, Iván Duque, visitando el puente Simón Bolívar y el Centro de Atención Transitorio al Migrante (CATM), donde hasta este domingo eran atendidas 150 personas venezolanas, entre ellos 65 niños. Esta visita se da en un momento tenso en la relación entre Colombia y EE.UU: la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó por segunda vez la gestión del presidente Duque.

3. Sentencia de los Turpin

David y Louise Turpin serán sentenciados este viernes por el caso de sus hijos, 13 niños hambrientos que vivían en la miseria, con grilletes y encadenados por sus propios padres en Perris, al sureste de Los Ángeles, California. La pareja se declaró culpable de cargos que incluyen tortura y encarcelamiento falso. Enfrentan entre 25 años a cadena perpetua.

4. Un año de la crisis de Nicaragua

Las protestas que iniciaron el 18 de abril del año pasado, por una iniciativa del gobierno para reformar el seguro social en el país, se transformaron en un llamado multitudinario exigiendo la renuncia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la petición por elecciones adelantadas. Ni el gobierno, ni las organizaciones políticas se han podido poner de acuerdo en la cifra de muertos, pero todos coinciden en algo: se trata de cientos de vidas perdidas y miles de afectados por cuenta de la violencia. El 3 de abril pasado, venció el plazo para un acuerdo entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con el propósito de terminar con la crisis político social. El diálogo está estancado por la falta de consenso en dos asuntos clave, por lo menos para la Alianza: la reparación a las víctimas de violencia por parte de las autoridades y las reformas electorales que garanticen elecciones justas. El gobierno continúa, a regañadientes, con el polémico proceso de excarcelación de detenidos que participaron en las manifestaciones antigubernamentales, pero se resiste a dejar en libertad a varios encarcelados a los que acusa de delitos comunes.

5. ¿Inmigrantes a ciudades santuario?

Sarah Sanders, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, no tuvo problemas en decir que para el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una opción trasladar inmigrantes a ciudades santuario. En declaraciones a la cadena ABC, Sanders aseguró que esa medida “es una opción sobre la mesa“. “Ciertamente, esta no sería nuestra primera opción porque, idealmente, no estaríamos lidiando con la afluencia masiva de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera”, indicó Sanders sobre la opción de las ciudades santuario. “La crisis que tenemos es tanto de seguridad nacional como humanitaria”, agregó la funcionaria de la Casa Blanca, quien, además, dio a entender que esa y otras opciones estarían descartadas “si los demócratas intervinieran y ayudaran al presidente a arreglar las leyes”.

A la hora del café

Hombre muere tras ataque de un casuario, exótica ave de grandes garras, dicen autoridades de Florida

El propietario del casuario era un criador de aves nativas de Australia y Nueva Guinea, dijo el jefe de bomberos del condado de Alachua.

Ganadores del Premio Pulitzer 2019

Este lunes se conocerán los ganadores de uno de los premios más prestigiosos del periodismo.

Los 100 más influyentes, según Time

Las votaciones para la lista anual de las 100 personas más influyentes de la revista Time se cierran este martes –puedes votar aquí– y los resultados se conocerán este jueves.

El creador del restaurante del futuro da tres consejos para emprender

Martín Zucker es el presidente ejecutivo de Forster, el restaurante inteligente de Buenos Aires con servicio automatizado que cuenta con pantallas en vez de empleados. Conoce los consejos para emprender que compartió con CNN el creador de este proyecto.

La cita del día

“Este es tu cuerpo… no hay nada de qué avergonzarse”.

Eric Lohman, padre de un niño intersexual. Él y su esposa, Stephani, esperaban que su bebé, Rosie, fuera una niña, pero sus padres vieron lo que parecía ser un pene. Eric recordó haber aprendido, cuando estaba obteniendo su doctorado, sobre bebés nacidos con genitales que no eran típicamente hombres o mujeres. Se dio cuenta enseguida de que Rosie era como esos bebés.

La cifra del día

5

Tiger Woods se aseguró este domingo su quinto título de Masters y decimoquinto mayor para sellar una de las mejores historias de recuperación en el deporte, después de superar problemas de espalda que amenazan su carrera.

Y para terminar

Anderson Cooper se transformó en un Caminante Blanco de “Game of Thrones”

El periodista de CNN, Anderson Cooper, se disfrazó de “White Walker” o Caminante Blanco. En el programa 60 minutos, Anderson Cooper explicó cómo fue el proceso de la transformación del famoso personaje.