Michelle Obama comparó a Donald Trump con un “padre divorciado”

(CNN) — En una entrevista en Londres por sus memorias, Becoming, la ex primera dama Michelle Obama realizó una evaluación punzante del estado de la política estadounidense y, específicamente, del presidente Donald Trump.

“Venimos de una familia quebrantada, estamos un poco inquietos. A veces pasas el fin de semana con un padre divorciado. Eso se siente divertido, pero luego te enfermas. Eso es lo que le está pasando Estados Unidos. Estamos viviendo con un papá divorciado”, dijo Obama.

The Independent, que informó sobre los comentarios de Obama, dijo que ofreció esa evaluación en tono de broma. Pero bromeando o no, hay algo de verdad en la evaluación de Obama de cómo llegamos aquí, y cómo llegamos a Trump.

Un vistazo a la encuesta de boca de urna de 2016 explica por qué.

En cuanto a rasgos de personalidad o carácter, la grande mayoría del público le dieron a Trump malas calificaciones. Considera:

* 38% tuvo una opinión favorable de él (60% tuvo una opinión desfavorable).

* 33% dijo que Trump era “honesto y confiable”.

* 38% dijo que Trump estaba calificado para ser presidente (61% dijo que no lo estaba).

* 35% dijo que tenía el temperamento de ser presidente.

Esos son los números, en casi todas las elecciones pasadas, de un perdedor. Pero Trump ganó. ¿Por qué? Porque cuatro de cada 10 votantes dijeron que el rasgo de personalidad más importante en un candidato era alguien que podría traer un verdadero cambio a Washington. Trump ganó esos votantes por 68 puntos porcentuales.

Lo que me lleva de nuevo a la metáfora de Michelle Obama. Por lo tanto, volviendo a empezar: Estados Unidos es hijo de padres divorciados. Él ha estado viviendo con la madre durante años. Está harto de sus reglas y no siente que pueda divertirse. Entra al padre divorciado, que parece divertido, un poco imprudente y, sobre todo, diferente. Así que el niño va a vivir con el papá. Y es diferente, e incluso puede ser bueno durante los primeros meses. Papá te deja estar despierto hasta tarde. No le importa la cantidad de Fortnite que juegues. No verifica para asegurarse de que su tarea se realiza en la noche. Pero con el tiempo, las diferencias comienzan a ser menos atractivas. Y cuando tiene gripe, quizás papá lo controle una o dos veces, pero aún así termina saliendo a cenar con algunos amigos del trabajo.

¿Comprendes esto? NO hay duda de que el votante estadounidense promedio se había cansado totalmente de los políticos del establecimiento. Las dinastías políticas los dejaron fríos (“¿otra Clinton como presidente?”). Querían algo muy diferente. Y si alguna vez hubo un candidato presidencial que ofreció algo muy diferente, fue Trump. Su fondo era diferente. Su manera de hablar era diferente. Su, bueno, todo era diferente.

Como lo demuestran los resultados de boca de urna, el público no se hizo ilusión sobre el carácter de Trump. Sabían que él no era un modelo a seguir, o incluso que no estaba preparado para ser presidente. Pero estaban tan cansados con el tipo de personas “normales” que se postulaban y ganaban la Casa Blanca que estaban dispuestos a mirar más allá de todos los defectos del personaje de Trump para darle una oportunidad. “¿Cuánto peor puede ser que lo que hemos tenido?”, esa fue la lógica. (Un dato nos lleva a esta conclusión: del 64% que dijo que Trump no era honesto ni digno de confianza, uno de cada cinco votó por él de todos modos).

El punto subyacente de Michelle Obama es que Estados Unidos se ha despertado. El hecho de pasar algunos años viviendo con el “padre divorciado” les ha abierto la idea de que comer dulces cada noche no es tan divertido como pensaban. Que el público ya comenzó a anhelar la normalidad con la que se irritaron en 2016, y nos ganamos a Trump.

Estoy menos convencido de eso. Sí, Trump es profundamente impopular entre los demócratas. Pero es mucho más popular entre los republicanos que cuando ganó la Casa Blanca. Y mientras que la mayoría de los sondeos sugiere que los independientes no son grandes fanáticos de Trump, si la economía se está fortaleciendo, es posible que decidan no mover el bote, mirando de nuevo, el hecho de que no piensan que Trump es buen chico.

A pesar de lo que suceda en 2020, vale la pena tener en mente la imagen de Michelle Obama de Estados Unidos como una “familia rota” dirigida por un “padre divorciado” a medida que se desenvuelve la campaña. Es una metáfora apta, aunque deprimente, de dónde estamos en este momento.