Guía para el informe Mueller: ¿qué es, qué contiene y cuándo lo veremos?

(CNN) — Después de años de investigación, 500 testigos entrevistados y una tonelada métrica de tinta derramada, el Congreso y el público están listos para ver por primera vez el informe del fiscal especial Robert Mueller el jueves por la mañana.

Se dice que el informe tiene casi 400 páginas y abarca temas que van desde preguntas sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 hasta si el presidente Donald Trump cometió delitos que lo podrían llevar a un juicio político.

Considerando que el alcance masivo del informe aún se desconoce, aquí hay una guía de los aspectos básicos del informe Mueller: de qué se trata, qué esperar y cuándo esperarlo:

1. ¿Qué es el informe Mueller?

El informe es un resumen de los hallazgos de la investigación del fiscal especial. Se espera que contenga los detalles de la investigación, de sus entrevistas con testigos clave y otras pruebas acumuladas a lo largo del proceso y las conclusiones del equipo de Mueller, o la falta de ellas.

En una carta a los legisladores, el secretario de justicia William Barr dijo que el informe “expone los hallazgos, el análisis y las razones de sus conclusiones del abogado especial”.

2. ¿Quién es Mueller?

Mueller es un veterano de la Guerra de Vietnam que tuvo una larga carrera legal y ascendió en las filas del Departamento de Justicia antes de convertirse en director del FBI en el mandato del presidente George W. Bush, días antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Cuando finalizó su mandato de 10 años, el entonces presidente Barack Obama le pidió al Congreso que le permitiera mantener a Mueller, y el Congreso lo hizo por unanimidad. Se retiró del FBI en 2013, y fue sucedido por James Comey. La selección de Mueller como asesor especial se recibió al principio con elogios bipartidistas, aunque a medida que avanzaba la investigación, se convirtió en un blanco habitual de Trump y sus aliados.

3. ¿Qué estaba investigando?

Mueller fue nombrado en mayo de 2017 poco después de que Trump despidiera a Comey. Se autorizó a Mueller a investigar la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, si los allegados de Trump se coordinaron o hicieron conspiraciones con los rusos, si Trump obstruyó la investigación y otros delitos que se descubrieron durante la investigación.

4. ¿Cómo comenzó la investigación?

El FBI bajo Comey abrió la investigación de contrainteligencia sobre la intromisión rusa y la posible colusión en julio de 2016, mucho antes de que Mueller asumiera el cargo. La investigación se inició después de que el FBI recibió información de un diplomático extranjero sobre que un funcionario de la campaña de Trump sabía sobre los ataques de los rusos contra los demócratas meses antes de que aparecieran los correos electrónicos robados en el sitio web de WikiLeaks. Cuando fue nombrado, Mueller asumió la cuestión de la interferencia rusa, junto con sus otros mandatos mencionados anteriormente.

5. ¿Quién fue acusado?

Mueller presentó cargos penales contra seis allegados de Trump, 25 rusos que interfirieron en las elecciones, tres empresas rusas y otras tres. Los allegados de Trump son: altos funcionarios de la campaña Paul Manafort y Rick Gates, el asesor de seguridad nacional Michael Flynn, el ex abogado personal de Trump Michael Cohen, el antiguo aliado Roger Stone y el asesor de campaña George Papadopoulos. Algunos de estos acusados ​​ya están en prisión, otros casos aún están en curso.

6. ¿Qué tiene que decir Trump sobre todo esto?

Trump negó sistemáticamente que él o cualquier persona de su equipo se pusieran de acuerdo con Rusia para interferir en las elecciones, y ha rechazado aún más la conclusión de la comunidad de inteligencia de que Rusia intentó interferir en las elecciones, e incluso lo dijo cuando estaba al lado del presidente ruso Vladimir Putin poco después de la designación de Mueller. Igualmente negó la posibilidad de haber obstruido la justicia.

A lo largo del proceso, Trump criticó a Mueller y al equipo de Mueller, acusándolos de prejuicios políticos y difamando a la comunidad de inteligencia y al Departamento de Justicia en general.

7. ¿Acaso el informe no fu divulgado ya?

No, el informe nunca antes se ha hecho público. Todo lo que el público conoce es un resumen de cuatro páginas del informe de Barr y algunos informes de los medios de comunicación sobre lo que podría haber en él.

8. ¿Quién publicará el informe?

Mueller trabajó bajo la supervisión del Departamento de Justicia, y presentó su informe a Barr, actual jefe de ese departamento. Barr, confirmado como secretario de Justicia en febrero, está a cargo de la publicación pública del informe.

9. ¿Cuándo sale?

Jueves, durante el prolongado receso del Congreso en torno a las vacaciones de primavera de Pascua y Pascua.

10. ¿Dónde puedo ver el informe?

CNN.com y CNNE.com lo publicarán, con una cobertura completa.

11. ¿Qué mostrará el informe?

No muchas personas lo han visto (y tampoco se espera que muchas lo vean) antes de su divulgación, por lo que la respuesta a esta pregunta es una de muchas incógnitas en el aire.

Según Barr, sin embargo, algunos puntos principales deben quedar claros en el informe. Uno, la investigación de Mueller no estableció que hubiera una conspiración criminal entre los miembros de la campaña de Trump y los funcionarios rusos para interferir en las elecciones de 2016, dijo Barr. También dijo que el informe de Mueller analiza en detalle si Trump obstruyó o no la justicia, pero el informe no llega a una conclusión final sobre el asunto de ninguna manera.

Barr dijo que él y el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein determinaron que las pruebas “no eran suficientes” para apoyar la obstrucción.

MÁS: Mueller no halló que Trump o su campaña conspirara con Rusia, pero tampoco lo exoneró

12. ¿Veremos todo el informe?

No. Barr editará o eliminará algunas partes del informe para cumplir con un puñado de leyes federales y las pautas internas del Departamento de Justicia. Barr presentó cuatro categorías de ediciones: material de jurado investigador, información clasificada, detalles sobre investigaciones en curso e información que perjudica los “intereses de privacidad y reputación de terceros periféricos”. Las ediciones estarán codificadas por colores.

13. ¿Llevará al juicio político?

Probablemente no, pero es imposible decirlo antes de que veamos el informe. Esa decisión se basa en gran medida en la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya que cualquier proceso de juicio político comenzaría en la Cámara de Representantes. Pelosi dijo el mes pasado que está en contra, “a menos que haya algo tan convincente y abrumador y bipartidista”.

14. ¿Qué pasa después?

Mueller finalmente puede hacer las maletas y regresar al sector privado si lo desea, aunque se le puede pedir que testifique en el Capitolio. Para Barr, es probable que se enfrente a citaciones y demandas de los demócratas de la Cámara de Representantes que quieran sacar el informe sin censura. Trump puede superar el tema de Mueller, pero su mundo todavía está bajo el escrutinio de los fiscales federales en Nueva York, que están observando su imperio empresarial y su fondo de inauguración.