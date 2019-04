¿Cuántos años tiene Maisie Williams? Búsquedas en Google se disparan

⚠️ ATENCIÓN: Esta historia contiene spoilers para el segundo episodio de la temporada 8 de “Game of Thrones”.

(CNN Español) — La escena entre Arya Stark y Gendry en el segundo episodio de la última temporada “Game of Thrones” no solo sorprendió a los fanáticos de la serie. Tanto, que lo primero que hicieron fue googlear a Maisie Williams, la actriz que interpreta a Arya.

¿La razón? Cuando empezó la serie era apenas una niña (11 años cuando empezó el rodaje) y muchos televidentes aún tienen la imagen de ella como una menor de edad.

Las gráficas de Google Trends muestran cómo el interés por Maisie Williams se disparó tras el capítulo en todo el mundo:

Y las búsquedas relacionadas con su edad tuvieron el mismo aumento, tanto en inglés como en español:

La respuesta: Maisie Williams acaba de cumplir 22 años. Entonces no, no ira ilegal o inapropiado que la actriz hiciera la escena de sexo en la serie.

Pero se entiende cómo causó tanto interés su edad. Los televidentes la han visto crecer desde el estreno de la primera temporada de la popular serie de HBO en 2011.

La escena sorprendió incluso a la actriz: le dijo a EW que al principio pensó que era una broma porque los directores David Benioff y Dan Weiss han enviado guiones falsos a los actores para hacerles una broma.

“Al principio, pensé que era una broma”, dijo. “Yo estaba como: ‘Hey, buen chiste’. Y [los directores estaban] como, ‘No, no no hicimos lo de las bromas este año”. Y yo: Oh, ¡mierda!”.