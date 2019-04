¿Quiénes morirán en ‘Game of Thrones’ y ‘Avengers: Endgame’?

Este artículo NO contiene spoilers. Ideal para que participen quienes NO han visto Avengers: Endgame.

(CNN Español) — Este fin de semana será épico. Es el fin de semana de estreno de Avengers: Endgame, el esperado final de la exitosa saga de Marvel —que en sus primeros días en taquilla rompió récords—, y también el tercer capítulo de la última temporada de ‘Game of Thrones’. Hay un elemento en común en ambas producciones: se cree que al menos uno o algunos de los personajes favoritos podrían morir. Es más, se da casi por hecho.

La verdadera pregunta es: ¿quiénes morirán?

‘Game of Thrones’

En ‘Game of Thrones’ los aficionados ya después de ocho temporadas están acostumbrados a ver morir a personajes centrales en la historia. Es el sello del creador de las novelas, George R.R. Martin, y no se espera que para el final de la serie (que no está basado en literatura publicada) HBO cambie la dinámica. Pero con un reparto extenso, y después de 9 años de popularidad, los seguidores de la serie les tienen cariño (y odio, a la vez) a prácticamente todos los personajes: cualquier muerte dejará un impacto en el espectador.

Y en el tercer capítulo de la octava temporada se dan por descontadas las muertes: los primeros dos episodios sirvieron para crear el contexto y el ambiente para la ansiada batalla contra los White Walkers. De hecho en el segundo capítulo hubo despedidas. Estamos preparados.

Esta es la lista de los personajes de la octava temporada. ¿Cuáles crees que morirán? Puedes seleccionar varios.

Avengers: Endgame

El caso de Avengers es particular: durante 21 películas vimos a los superhéroes triunfar y sobrevivir, pero en Avengers: Infinity War la mitad de ellos murieron con el chasquido genocida de Thanos. Sobrevivieron los Avengers originales de la primera película (Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Captain America y Hawkeye), además de los que se sumaron (Ant-Man, Captain Marvel, War Machine, Nebula, Rocket y Okoye) y son los que plantean enfrentarse a Thanos para derrotarlo y, quizás, revertir la evaporación de mitad del universo.

Quienes ya vieron la película durante la semana saben si lo lograron o no (se espera que la gente asista masivamente este fin de semana a las salas de cine), pero por lo pronto esta es la lista de los héroes que sabemos que quedaron vivos en Infinity War y que llegan a Endgame dispuestos a la batalla final. ¿Cuáles crees que morirán? Puedes seleccionar varios.