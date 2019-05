5 cosas que debes saber este 3 de mayo: ¿Negociaciones para sacar a Maduro? y el paso del peor ciclón de la India en cinco años

Te contamos cómo se ve el amanecer y el atardecer en Marte. Le preguntan a Pelosi si Barr debería ir a la cárcel. El trágico final de la mujer chilena desaparecida en Colombia cuyo novio es sospechoso de su asesinato. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. ¿Cuáles altos mandos del Gobierno venezolano habrían negociado para sacar a Maduro del poder?

En entrevista con la agencia de noticias EFE, el enviado especial de EE.UU. para la crisis de Venezuela, Elliott Abrams, dijo que altos cargos del chavismo que supuestamente estaban negociando con la oposición “apagaron sus teléfonos celulares”. Abrams dijo que esas discusiones incluyeron al presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al jefe de la guardia presidencial, Iván Rafael Hernández Dala. Además, el líder opositor venezolano, Leopoldo López, dijo este jueves que se reunió con miembros de alto rango de las fuerzas armadas venezolanas y representantes de las fuerzas policiales mientras se encontraba bajo arresto domiciliario: “allí nos comprometimos a contribuir con el cese de la usurpación”. “Yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible”, dijo López a los reporteros frente a la residencia del embajador español en Caracas.

2. Le preguntan a Nancy Pelosi si William Barr debería ir a la cárcel

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, dijo este jueves que el secretario de Justicia, William Barr, cometió un delito por decirle al Congreso que no sabía si el fiscal especial Robert Mueller apoyaba la descripción hecha del informe en su resumen –esta semana se supo que Barr recibió una carta de Mueller diciendo que su resumen no reflejó fehacientemente su informe de 448 páginas–. Pelosi dijo que él “mintió al Congreso” y que “si alguien más lo hiciera, se consideraría un delito”, pero no respondió directamente si Barr debía ir a la cárcel. El Departamento de Justicia contestó: “El ataque infundado contra el secretario de Justicia es imprudente, irresponsable y falso”, dijo la portavoz del Departamento, Kerri Kupec.

3. El trágico final de la mujer chilena desaparecida en Colombia cuyo novio es sospechoso de su asesinato

Medicina Legal de Colombia dijo que un cuerpo incinerado, hallado el fin de semana en una zona rural de Santander, en el nororiente del país, corresponde a la ciudadana chilena Ilse Amory Ojeda, que estaba desaparecida desde el pasado 30 de marzo. Su novio, Juan Guillermo Valderrama, es el principal sospechoso, según las autoridades, y fue enviado a prisión, informó la Fiscalía de Colombia. Según el director de la policía y el fiscal general de Colombia, la mujer había comprado un seguro de vida cuyo beneficiario era Valderrama, por cerca de 30.000 dólares. La policía dijo que recibió información de un hombre que fue contactado por Valderrama, quien le pidió que le ayudara a prenderle fuego a una vaca en el municipio de Rionegro. La abogada de Valderrama, Flor Alba Cely de Vera, le dijo a CNN en Español que el hombre mantiene su inocencia.

4. 100 millones de personas están en la ruta del peor ciclón de la India en cinco años

Se cree que el ciclón tropical más fuerte de India en casi cinco años se dirigirá hacia donde habitan unos 100 millones de personas en la costa este del país, lo que llevó a los funcionarios a comenzar las evacuaciones de emergencia. Este jueves, el ciclón tropical Fani tuvo vientos de 215 km/h con ráfagas de 260 km/h, lo que equivale a un huracán mayor de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Fani es el primer ciclón tropical del año en el norte del Océano Índico.

5. Aumentan agresiones sexuales en fuerzas armadas de EE.UU., según el Pentágono

El informe, que encuestó tanto a hombres como a mujeres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y los Infantes de Marina, estimó que 20.500 miembros de esos servicios experimentaron “contacto sexual no deseado” en 2018. 62% de las agresiones sexuales más graves involucraron el uso de alcohol por parte de la víctima y / o del presunto agresor, y la gran mayoría de los agraviados conocía a su atacante, según el documento.

A la hora del Café

Así se ve el amanecer y el atardecer en Marte, según fotos de la misión InSight

El InSight de la NASA está pasando dos años en Marte, recopilando todo lo que pueda sobre el interior profundo del planeta rojo. Pero también nos proporciona detalles interesantes, como un informe meteorológico diario de Marte y, ahora, un vistazo de cómo se ve cuando sale el sol y se pone en Marte.

Joe Jonas y Sophie Turner se casan en Las Vegas

La estrella de “Game of Thrones” y el cantante estadounidense sorprendieron a sus amigos, familiares y fanáticos con una boda en una famosa capilla de Las Vegas. Un imitador de Elvis Presley ofició la unión. Joe Jonas y Sophie Turner se comprometieron en 2017.

Científicos encuentran cocaína en camarones del Reino Unido

Investigadores en el Reino Unido han encontrado rastros de drogas ilícitas, productos farmacéuticos y pesticidas en muestras de camarones de agua dulce.

Enrique y Meghan dejan de seguir a Guillermo y Catalina en Instagram por una buena causa

El cambio no tiene nada que ver con problemas familiares. La pareja ha decidido usar su cuenta de Instagram para resaltar el tema de la salud mental.

Un enorme asteroide bautizado como un dios de la muerte pasará cerca de la Tierra

La Tierra tiene una cita con un asteroide de 335 metros de ancho en 2029. La roca espacial gigante tiene el nombre clave adecuado: 99942 Apophis, como Apofis, el nombre de un dios serpiente egipcio empeñado en tragarse el sol.

La cifra del día

600

Los goles que han marcado Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a nivel de clubes. Ambos llegaron a esa marca en la última semana. La diferencia: Messi, de 31 años, lo consiguió en 683 partidos (todos con el Barcelona), mientras que Ronaldo, de 34 años, necesitó 803 encuentros (disputados con Sporting, Manchester United, Real Madrid y Juventus).

La cita del día

“No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro”.

Leopoldo López en declaraciones a la prensa, desde la residencia del embajador de España en Caracas, al señalar que no quiere volver a la cárcel de Ramo Verde porque es “un infierno”, pero tampoco le teme a la “dictadura”.

Y para terminar…

Dos mujeres le pidieron una selfi a político anti-LGBT y luego se besaron

Las dos adolescentes participaban en una protesta en Caltanissetta, Sicilia, donde Salvini estaba hablando esta semana cuando comenzó a posar en selfis con sus partidarios.