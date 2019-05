5 cosas que debes saber este 6 de abril: Lo último de Venezuela, el resultado de las elecciones en Panamá y el triunfo de ‘Canelo’ Álvarez

Michael Cohen ingresará este lunes a una de las “prisiones más cómodas de Estados Unidos“. La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, debe presentarse el miércoles ante un juez canadiense. HBO estaría trabajando en tres “programas sucesores” de ‘Game of Thrones’, dice George R.R. Martin. Esto es lo que debes saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Oposición calculó mal el apoyo militar: Guaidó

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país sudamericano por más de 50 países, admitió que la oposición calculó mal el apoyo militar en el intento de provocar un levantamiento el pasado 30 de abril, según The Washington Post, que publicó una entrevista con Guaidó el sábado. “Quizá porque aún necesitamos más soldados, quizás necesitamos más funcionarios del régimen que estén dispuestos a apoyar, a respaldar la Constitución”, dijo el presidente del parlamento venezolano al medio estadounidense.

2. Elecciones en Panamá: Laurentino Cortizo, virtual ganador, según el Tribunal Electoral

Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), es el virtual triunfador de las elecciones presidenciales en Panamá. De acuerdo con el sistema extraoficial de resultados, el Tribunal Electoral de Panamá informó que con un 92,36% de las mesas escrutadas, que equivalen al 95% de los votos de electores, Nito Cortizo es el virtual ganador al alcanzar el 33,09% de los votos, dijo el magistrado presidente del tribunal, Heriberto Araúz. En sus primeras palabras tras ganar los comicios, Cortizo dijo que recibía el anuncio “con humildad” y que él junto con su equipo “estaban preparados para tomar las riendas” de Panamá a partir del próximo 1 de julio.

3. Michael Cohen, a la cárcel

Se espera que Michael Cohen, exabogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ingrese este lunes en una de las “prisiones más cómodas de Estados Unidos”, en el estado de Nueva York, donde comenzará a cumplir su condena de tres años por mentir al Congreso y otros delitos.

4. Las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos podrían terminar

La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, debe presentarse este miércoles ante un juez canadiense para el inicio de lo que se espera sea un tenso proceso de extradición relacionado con cargos de fraude que tiene en Estados Unidos. Al mismo tiempo, se espera a un alto funcionario chino en Washington para la que podría ser la última ronda de conversaciones en la perjudicial guerra comercial entre los dos países.

5. El papa Francisco viaja a Europa del Este

A partir de este domingo el papa Francisco pasará tres días en Bulgaria y luego hará una parada en el norte de Macedonia. Su visita a las naciones de minorías católicas tiene como objetivo cerrar un abismo con el mundo ortodoxo y apoyar la ayuda para migrantes y refugiados.

A la hora del café

‘Avengers: Endgame’ supera en tiempo récord la marca de 2.000 millones de dólares en taquilla

La película ganó 2.189 millones de dólares en 11 días de estreno, es lo más rápido que cualquier película ha ganado 2.000 millones de dólares. Ya se convirtió en la segunda cinta más taquillera de todos los tiempos.

HBO estaría trabajando en tres “programas sucesores” de ‘Game of Thrones’, dice George R.R. Martin

George RR Martin no los llama “spinoffs”, no es un admirador de ese término, sino “programas sucesores”. Esto es lo que se sabe de lo que viene tras ‘Game of Thrones’.

¿Tuvo miedo a morir en el ring el excampeón Maravilla Martínez?

“Uno tiene que abrazarse con el miedo”: esto contestó el excampeón mundial de boxeo Sergio “Maravilla” Martínez a Marcelo Longobardi. ¿Temió por su vida el deportista argentino? Escucha su respuesta completa.

Joven conocido como Relámpago Blanco bate récord colegial de 100 metros planos

Matthew Boling, estudiante de secundaria en Texas, sorprendió al mundo al registrar un récord colegial de 9,98 segundos en los 100 metros.

La cifra del día

Cerca de 600

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que “los ataques masivos contra elementos terroristas” en Gaza continuarán después de que los militantes en el enclave costero dispararan aproximadamente 600 cohetes hacia Israel. Israel ha respondido hasta el momento con ataques aéreos contra 260 objetivos en toda Gaza, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

La frase del día

“Maduro no puede sentirse bien con la seguridad de su posición hoy. Y no debería”.

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, advierte al asediado presidente Nicolás Maduro que “no es alguien que pueda ser parte del futuro de Venezuela”.

Y para terminar

Saúl “Canelo” Álvarez bromea y se alegra de que Golovkin sea su seguidor

Después de la consecución de su título por el peso mediano ante Daniel Jacobs, Saúl “Canelo” Álvarez reaccionó ante la presencia del boxeador Gennady Golovkin en Las Vegas durante el combate. El mexicano ahora posee los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Mira más aquí.