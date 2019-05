‘Game of Thrones’, episodio 4: aquí no hay finales felices

(CNN) — Alerta de spoiler: si no has visto el episodio 4 de la temporada 8 de “Game of Thrones”, haz que tu vulnerable ejército dé la vuelta y corre a resguardarte, porque todo este post es un gigantesco spoiler.

Hola y bienvenido de nuevo al sufrimiento. Si pensaste que estábamos un poco a salvo tras la Batalla de Winterfell, entonces la segunda mitad de este episodio probablemente te golpeó como un rayo gigante en la parte más baja de tu alma. Como el espectro grotesco de Ramsay Bolton en la temporada 3 nos lo recuerda constantemente: “Si crees que esto tiene un final feliz, no has estado prestando atención”.

Sí, habrá mucho tiempo para llorar más tarde, pero primero, ¡es tiempo del festín!

El Night King, o Rey de la Noche, ha sido vencido y el sol ha salido otro día en Winterfell. Después de que los muertos han sido incinerados y Daenerys le ha dado un último beso platónico y de despedida al pobre Jorah, la fiesta de los héroes comienza en Winterfell. Se juegan concursos de beber, se intercambian importantes miradas políticas entre Daenerys y Sansa y Tormund vomita. En resumen, un buen momento.

Sin embargo, bajo su sonrisa, Dany está en un serio modo de “oculta tus sentimientos”. Ella ve cómo la gente admira a Jon y su regreso de la muerte, y es obvio que ahora duda sobre cómo él jugará realmente en su juego final por el Trono de Hierro. En el espíritu de convivencia, ella distingue a Gendry, lo legitima como Baratheon y lo convierte en el Señor de Storm’s End. Es algo generoso, pero Tyrion explica qué es en realidad: una maniobra política para establecer cierta lealtad en las grandes casas de Westeros.

Nada de esto le importa en absoluto a Gendry, quien en el lapso de unos días ha logrado estar con su romance de la infancia, sobrevivir a una batalla épica y ser promovido de pobre herrero a señor. Desafortunadamente, su racha ganadora se acaba cuando se le declara a Arya y ella, obviamente, lo rechaza. ¿Creía realmente que su damita traicionera querría jugar a la casita en Stormlands? No sabes nada, Gendry Baratheon.

En otra parte, otro acoplamiento avanza un poco más suave. Después de una noche de coqueteo dolorosamente obvio, Brienne y Jaime finalmente se enganchan. A pesar de toda su valentía, Jaime es un seductor verdaderamente terrible y la mayoría de sus juegos previos consisten en exasperarse al intentar quitarse la ropa, pero aún así es lindo. En algún lugar, Tormund está llorando.

Cuando el aire de celebración comienza a disiparse, es hora de hablar sobre los próximos pasos. Jon y Daenerys se reúnen y comparten un significativo abrazo con toda la química romántica de dos trozos de lechuga romana del día anterior. Dany le dice a Jon que lo ama, pero parece que están teniendo dudas sobre la resistencia de su relación. ¿Es porque son familiares y eso es raro? Por supuesto que no. Dany quiere que él mantenga oculto su linaje ante los demás para que con ello evite poner en duda su gobierno, y Jon es tranquilo y no tiene ningún interés en gobernar los Siete Reinos, por lo que está de acuerdo.

¡Sorpresa! Esa promesa dura aproximadamente 2,5 segundos, porque Jon se derrumba durante una reunión familiar de los Stark con Sansa, Arya y Bran y le cuenta a sus hermanas toda la horrible verdad. A pesar de hacer todos juren que no le dirán a nadie más, Sansa le cuenta a Tyrion, quien le cuenta a Varys, y en ese momento, como Varys dice tan sabiamente, ya no es un secreto. Es información.

Mientras tanto, aguardaotra guerra con Cersei, que ha estado esperando su momento mientras construye un foso humano dentro de la Fortaleza Roja y le miente a su amante sobre que está embarazada de su hijo. Ya sabes, lo normal en Cersei. En preparación para la batalla, Daenerys y compañía llevan sus barcos a Dragonstone, mientras que Jon y sus aliados del norte viajan hacia el sur para encontrarse con ellos en King’s Landing.

De repente, en un aleteo de dragón, todo se va al diablo. La flota de Euron ataca a Daenerys y compañía en ruta a Dragonstone, y con tres rayos bien dirigidos de esos elegantes artefactos de escorpión, Rhaegal cae en una horrible cascada de sangre. No te preguntes cómo obtuvieron los bannermen de Greyjoy tantas de esas máquinas intrincadas y pesadas, o por qué fueron tan consistentemente precisas, o cómo es que eran recargadas tan rápido. Vivimos en un mundo posterior al Night King. Cualquier cosa es posible.

La flota de Targaryen es vencida y Missandei es capturada. En un intento por razonar con Cersei y salvar la vida de Missandei, Daenerys, Tyrion, Varys y Grey Worm se encuentran con Cersei, Euron y todos sus monstruos fuera de las puertas de Kings Landing. Tyrion intenta su bello léxico para convencer a su hermana de que no comience una guerra que inevitablemente costará miles de vidas inocentes y empujará a casi todos a un abismo de muerte y desesperación, pero su retórica brillante ya no es lo que solía ser.

Cersei no se conmueve y Missandei es decapitada. ¡La hiel! ¡La crueldad! Ningún suntuoso traje rojo de asesinato Lannister es lo suficientemente fabuloso como para justificar tal crimen. El rostro angustiado de Daenerys lo dice todo mientras se aleja del horror: Dracarys. Quemarlo todo.

Preguntas candentes

¿Es esto lo último que veremos de Tormund y la Gente Libre? ¿De Sam y Gilly? ¿De Ghost? Por supuesto, si lo es, eso es probablemente lo mejor. Ser hechos a un lado pacíficamente de la narrativa es mucho mejor que morir.

¿Cuál es el siguiente movimiento de Sansa? Lo entendemos, no confía en Daenerys, y las miradas que compartió con Tyrion fueron profundamente conspirativas. Pero, ¿cómo va a influir en la política en general cuando la mayoría de los actores se dirigen al sur y ella está en Winterfell?

¿Por qué no se casan Dany y Jon y terminan con este estúpido drama político? Bravo por Varys por ser la primera persona en abordar explícitamente el hecho de que Dany es la tía de Jon, y aún así, dada la gravedad de la situación y la propensión de los Targaryen a la endogamia, se siente como una solución práctica.

Mejor diálogo

“¿Qué tipo de persona se sube a un maldito dragón? Un loco. ¡O un rey!”, dice Tormund Giantsbane, futuro director de campaña presidencial.

La mejor escena

Los fanáticos han estado esperando una reunión entre el Hound y su amorcito, y su conversación en el gran salón no decepcionó. Fiel a su forma, The Hound fue sorprendentemente burlón y gentil, notando que Sansa fue “cortada” por Ramsay y luego meditó, casi en voz baja, que eso no habría sucedido si ella hubiera dejado King’s Landing con él cuando tuvo la oportunidad. Por su parte, Sansa dio lo mejor que pudo, e incluso provocó una carcajada de su viejo amigo cuando reveló el arma que eligió para poner fin a la crueldad de Ramsay: ¡Perros! ¡Ja! Sólo Sandor Clegane encontraría eso gracioso.

A observar

Arya y Gendry

Después de un viaje breve pero satisfactorio, el SS Gendrya ha regresado a puerto y se le ha dado de baja respetuosamente. Comprensiblemente, Gendry quiere casarse con Miss Kingslayer II y establecerse en Storm’s End lo antes posible. Y, comprensiblemente, Arya no quiere saber de esa vida en este momento.

Jaime y Brienne

En un momento crítico para el desarrollo del personaje, Jaime Lannister duerme con una mujer que no está relacionada con él. Por desgracia, parece que prefiere volver a la caótica manipulación de su hermana que rodar entra las pieles de la cama con una dama guerrera. ¡Tuuu Tuuu! El tren de la redención está en grave peligro de ser descarrilado.

Cersei y Euron

Ugh, esta gente. Es exasperante que Euron tenga tanto peso en las maquinaciones de Cersei, considerando que solo entró al juego la temporada pasada. Pero todo este asunto del embarazo tira un lazo en su unión maldita. ¿Está Cersei mintiendo sobre la paternidad (el bebé es en realidad de Jaime) por conveniencia, o tiene en la mente una traición?

Otro tipo de vigilancia

¿Entonces Dany y sus dragones volaban encima del mar y ninguno de ellos vio a Euron y su extravagante variedad de cabezas de figuras kraken? ¿Qué, él encabeza una flota de drones sigilosos? ¿Por qué este pirata con aspecto de estrella de rock pop sigue ganando?

Recuento de muertes

1 Rhegal +

~ 100 desafortunados marineros de Targaryen +

1 Missandei +

_

102 muertes y un número infinito de lágrimas

Observaciones erradas

Las dos hermanas Stark hicieron que Sandor Clegane, el hombre más miserable de los Siete Reinos, sonriera. Una verdadera bendición.

Hmm. En este episodio, a Gendry se le conoce como Gendry Rivers, y ese apellido indica que es un bastardo de Riverlands. Sin embargo, por canon, es en realidad Gendry Waters, dado que nació en Flea Bottom, en Crownlands.

Tyrion y Jamie: [hablan de sexo durante 30 segundos] Ser Bronn, llegando en este mismo momento después de viajar literalmente cientos de kilómetros para matarlos: HOLAAA, ¿qué pasa, caballeros, qué me perdí?

¿Sam y Gilly van a tener otro bebé? ¡¿Con esta economía?!

Observaciones erradas, pero serias

Bien, seamos realistas por un minuto. Sí, esto es “Game of Thrones”. Sí, cualquiera podría morir en cualquier momento, incluso las personas buenas que no deberían. ¡Pero Missandei se merecía algo mejor!

Liberada de un brutal sistema de esclavitud, Missandei tuvo la oportunidad de usar sus habilidades e inteligencia para hacer una diferencia en el mundo, para forjar su propia identidad y enamorarse. Por supuesto, fue valiente hasta la última palabra, pero es una pena que muriera con tan poco efecto… ¡y encadenada! Su muerte no fue una elección personal redentora, como la de Theon; un sacrificio o una profecía, como la de Melisandre o la de Beric; o incluso, en general, un producto de sus propias decisiones (estamos hablando de ti, Robb). Además, hay que decirlo: ella fue una de las únicas personas negras en toda esta historia, y si crees que eso no importa en Westeros, recuerda la forma en que la trataron en Winterfell.

No es el hecho de que haya muerto. Valar Morghulis te lo puede decir. Es la idea de que ella murió principalmente para ser una motivación traumática para otra persona (que, aunque realmente la amaba y respetaba), es muy, muy molesto. Descansa tranquila, dulce reina de las mariposas.

Una audaz predicción

Dany no se lo tomará bien

Daenerys se pasó seis temporadas acumulando ejércitos, dragones y asesores para poder ir a Westeros yyy … todos se han ido. Ha perdido a Viserion y Rhaegal, toda la horda Dothraki y la mitad de los Inmaculados, además de Jorah y Missandei, ¿y con qué tse queda? ¿Un novio malhumorado e incestuoso, un sirviente chismoso y un débil reclamo del Trono de Hierro? Probablemente esté cerca de perder la razón. ¿Puedes culparla?