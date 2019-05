1,2 millones de personas están aprendiendo el misterioso lenguaje de Game of Thrones

(CNN) — “¡Dracarys! “, le dice Daenerys Targaryen a Drogon, su joven dragón, y le ordena que escupa fuego a un enemigo incrédulo que es incinerado vivo.

Esta escena de la tercera temporada de Game of Thrones es una leyenda para los fanáticos del programa de HBO, y un momento crucial en la historia: Daenerys, interpretada por Emilia Clarke, está a punto de tomar el control de un ejército de esclavos de 8.000 hombres al cambiar a uno de sus dragones por él, mientras que Kraznys, un traficante de esclavos y maestro de ese ejército, le insulta al pensar que ella no entiende su idioma, el valyrian.

Pero, en una revelación sorprendente, Daenerys de repente comienza a hablar con fluidez valyrian. Entendió cada palabra y el intercambio es solo un truco: “Dracarys” significa “Fuego de dragón”, y momentos después, Kraznys está tostado. “Kesy tubi jemot dāervi tepan”, les dice a los esclavos después: “Hoy les doy la libertad”.

Puede parecer una tontería, pero todas las líneas habladas en valyrian o valyrio —un lenguaje dividido en muchos dialectos y en varias de las regiones del mundo de Game of Thrones— son lingüísticamente correctas.

Fueron escritas por el lingüista David J. Peterson, quien ha creado más de 50 lenguajes ficticios, principalmente para películas y programas de televisión. Construyó el valyrian como un lenguaje real casi desde cero, completo con gramática y reglas. Todo lo que tuvo que construir fue un puñado de palabras y oraciones que el autor George RR Martin incluyó en sus libros “Canción de hielo y fuego”, de los cuales se adapta la serie, como “Valar morghulis” (Todos los hombres deben morir) y “Valar dohaeris” (Todos los hombres deben servir).

El ganador de la competencia

Peterson también diseñó otro de los lenguajes ficticios escuchados en Game of Thrones: el dothraki, que habla el personaje de Jason Momoa, Khal Drogo y su tribu. El lingüista desarrolló este lenguaje primero, en respuesta a una competencia en internet lanzada por los productores del programa antes de que la serie saliera al aire.

“Presenté mi solicitud, junto con muchos otros muy buenos creadores de lenguaje”, dijo Peterson en una entrevista telefónica. “La competencia no tenía un límite superior en la cantidad de material que podía proporcionar. Cuando me enteré, pasé cada minuto de cada día trabajando en mi propuesta, hasta 18 horas al día a veces. En aproximadamente un mes, creé más de 300 páginas de material, incluyendo gramática, traducciones y frases culturales”.

Ganó la competencia, y luego se le pidió que creara el lenguaje valyrian también. Hoy, el lenguaje dothraki tiene cerca de 4.000 palabras oficiales, y el valyrian alrededor de 2.000. La popular plataforma de aprendizaje en línea Duolingo ha incluido el nivel High Valyrian —el más noble de los dialectos de valyrian, según lo hablado por Daenerys— en sus ofertas, y hasta la fecha, 1,2 millones de estudiantes han comenzado el curso. Es particularmente popular en el Reino Unido, donde 100.000 personas se han inscrito para estudiarlo, más de lo que pueden hablar idiomas tradicionales como el gaélico irlandés y el escocés, según Duolingo.

¿Cómo hacer un lenguaje?

¿Cuánto tiempo toma diseñar un lenguaje funcional construido? Según Peterson, se necesita de seis meses a un año para poner en marcha la gramática, pero la velocidad de la producción de televisión y películas significa que tienes mucho menos tiempo que eso. Sin embargo, el tiempo no es el único factor en el juego.

“Lo que pasa con un lenguaje es que en realidad no es una entidad física, por lo que, en teoría, puedes crearlo todo en tu cabeza. Pero, ¿lo recordarás? Lo que lleva tiempo es tomar esas decisiones y luego escribirlas en una manera en la que puedas acceder a ello más tarde”, dijo.

Sin embargo, todo comienza con la gramática. No es solo una cuestión de decidir qué sonidos usar, sino cómo se combinan en sílabas y luego en palabras.

“Una vez que tenga esa información, puede generar, ya sea manualmente o con un programa, un número básicamente infinito de formas de palabras posibles”, explicó Peterson.

Puedes hacer lo mismo en inglés ahora mismo: “Blick” podría ser una palabra. Sucede que no lo es, pero podría ser una buena palabra en inglés”.

Aprendizaje a distancia

Para ayudar a los actores de Game of Thrones a hablar Dothraki y Valyrian correctamente, Peterson graba las versiones de audio de cada línea, por lo que los intérpretes tiene un modelo a seguir. Generalmente, el proceso comienza con Peterson recibiendo los guiones completos, aunque esto no ha sucedido en la temporada actual, la octava y última de la serie, probablemente debido a una mayor necesidad de secreto.

Y el lingüista tiene un favorito en el reparto: “Jacob Anderson (quien interpreta a Unsormied Gray Worm) es el mejor actor que he visto en un lenguaje creado. He trabajado en muchas cosas, y él sigue siendo el mejor de todos. Me encanta escucharlo hablar”, dijo Peterson.

Los idiomas creados, o “conlangs”, han crecido en popularidad desde el inicio de Internet, lo que les ha brindado a los alumnos formas fáciles de encontrar y plataformas para ampliar su vocabulario. Entre los lenguajes de ficción más conocidos está el Klingon de “Star Trek”, que ha disfrutado de un culto de seguidores desde la década de 1990 y su creador, Mark Okrand, publica regularmente nuevas palabras.

También está disponible en Duolingo y es uno de los muchos conlangs para los que hay muchos recursos en línea disponibles. Otros conlangs populares son el Na’vi de la exitosa Avatar de 2009, y Elvish de la saga “El Señor de los Anillos” de JR Tolkien.

Aunque aprender un lenguaje ficticio puede tener poco valor práctico, ofrece un camino para que la gente se conecte con sus pasiones y se relacione con personas de ideas afines. Y tiene otros beneficios, según Peterson.

“Estudiar un lenguaje creado que nadie habla realmente no te ayudará a comunicarte con alguien más”, admite. “Pero sí mejora tu capacidad para aprender un idioma. Estás comprometiendo la misma parte de tu cerebro. Y mientras más idiomas estudies, más fácil se vuelve estudiar otra lengua”.