5 cosas que hay que saber este 9 de mayo: Lo que sigue ahora para Venezuela, según Guaidó, y el plan en Centroamérica para frenar la migración

En entrevista con Fernando del Rincón, Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, no descartó el uso de fuerza militar como una de las soluciones a la crisis que sumerge a Venezuela. Cada vez más gente consume alcohol y en mayores dosis, según un estudio. Además: un granjero intenta inscribir ovejas en una escuela en Francia. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. La Casa Blanca respalda que agentes de la Patrulla Fronteriza realicen entrevistas de asilo

El Departamento de Seguridad Nacional se está moviendo para que agentes de la Patrulla Fronteriza evalúen las solicitudes iniciales de refugio de los migrantes, un paso agresivo impulsado por el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller que podría dificultar el proceso de solicitud de asilo para los inmigrantes.

2. Guaidó responde: ¿qué falló el 30 de abril? y ¿qué sigue ahora?

¿Y ahora qué? Es la pregunta que muchos se hacen en lo que se refiere a Venezuela. El levantamiento cívico-militar del 30 de abril presentó la posibilidad de un cambio real en el país, pero una semana después parece que casi todo sigue igual. En entrevista con Fernando del Rincón, Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, no descartó el uso de fuerza militar como una de las soluciones a la crisis que sumerge a Venezuela. No obstante, dijo que esa opción no es “necesariamente la más rápida”.

Este miércoles, agentes del SEBIN detuvieron al vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Edgar Zambrano.

3. Cada vez más gente consume alcohol y en mayores dosis, según estudio

Personas de todo el mundo están bebiendo más alcohol. Según indica una nueva investigación, entre 1990 y 2017, el consumo per cápita de alcohol en adultos aumentó en casi 0,7 litros a 6,5 litros al año. Se prevé que la cantidad alcance los 7,6 litros para 2030. Para 2030, entonces, la mitad de los adultos del mundo beberán (un aumento de 45% en 1990), mientras que 40% se abstendrá (un descenso de 46% en 1990), según el estudio publicado este martes en la revista The Lancet.

4. Plan de empleo y desarrollo en Centroamérica para frenar la migración

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que está prácticamente listo el Programa de Desarrollo Regional entre México y Centroamérica, una iniciativa que fue presentada en diciembre de 2018 por los cancilleres de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Según AMLO, el plan para atender el flujo de inmigrantes por la región se basa en impulsar el desarrollo económico, crear empleos en Centroamérica y México y proteger a los inmigrantes de los peligros a los que se enfrentan al cruzar por zonas donde operan bandas delincuenciales.

5. ¿Cómo encontrar ayuda profesional para la depresión y la ansiedad?

Se estima que 46 millones de adultos estadounidenses experimentan enfermedades mentales en un año determinado, pero solo 41% recibe ayuda para esto, según la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales. Te contamos cómo funcionan los servicios de salud mental en los planes de salud en Estados Unidos y a qué líneas de teléfono te puedes comunicar si sientes que necesitas ayuda.

A la hora del café

Tottenham, a la final de la Champions tras ganarle al Ajax: Liverpool lo espera

El Tottenham Hotspur es el segundo finalista de la Champions League tras derrotar de visita al Ajax de Holanda. Ahora le espera el Liverpool. Será una final inglesa.

¿Cuál es el origen del Día de la Madre y cuándo se celebra en tu país?

En muchos países, el mes de mayo es reconocido popularmente como el mes de las madres, una festividad para celebrar la labor de las mamás en todo el mundo. Estas son las celebraciones en algunos de los países de la región.

El nuevo bebé real ya tiene nombre: Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Una fuente familiarizada con la decisión dijo a CNN el miércoles que al príncipe Enrique y a la duquesa de Sussex “simplemente les gustó el nombre Archie”. La fuente también explicó por qué se eligió “Harrison” como segundo nombre: “significa hijo de Harry (Enrique)”.

¿Por qué las parejas británicas están teniendo cada vez menos relaciones sexuales?

Una encuesta encontró que las personas británicas que están casadas o que viven con una pareja están teniendo relaciones sexuales con menos frecuencia. Las personas mayores de 25 años también tienen menos relaciones sexuales, mientras que más de la mitad de las mujeres británicas y casi dos tercios de los hombres admitieron querer más.

Hackers roban US$ 40 millones en bitcoins en una violación de seguridad masiva

La compañía Binance, con sede en Taiwán, una de las empresas de intercambio de monedas virtuales más grandes del mundo, anunció que descubrió una “brecha de seguridad a gran escala” este martes. Dijo que los hackers robaron 7.000 bitcoins en una transacción. Un bitcoin se cotiza a casi 6.000 dólares.

La cifra del día

US$ 1,2 millones

La popular plataforma de aprendizaje en línea Duolingo ha incluido el nivel High Valyrian —el más noble de los dialectos de valyrian, según lo hablado por Daenerys en “Game of Thrones”— en sus ofertas, y hasta la fecha, 1,2 millones de estudiantes han comenzado el curso.

La cita del día

“Alertamos a todo el pueblo de Venezuela en este momento, 6:35 p. m., estamos rodeados por el SEBIN”.

Nueve patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) con funcionarios encapuchados y armados llegaron este miércoles a la sede principal del partido Acción Democrática al que pertenece el diputado Édgar Zambrano, quien es señalado por la Fiscalía venezolana de haber cometido 7 delitos, entre ellos traición a la patria y conspiración.

Y para terminar…

Granjero intenta inscribir ovejas en una escuela en Francia

Un granjero realizó una protesta bastante creativa en Francia. El hombre, en su intento por combatir una medida del Gobierno que eliminaría clases que no cumplan con la cantidad de alumnos, decidió llevar a inscribir a sus ovejas a una escuela para completar el número de estudiantes necesario por clase.