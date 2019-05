George RR Martin revela (más o menos) si el final de su libro de ‘Game of Thrones’ coincidirá con la serie

(CNN) — George RR Martin rompió el silencio. Y como todos los que aman “Game of Thrones“, el autor de los libros A Song of Ice and Fire tiene fuertes sentimientos acerca del final del programa. ¡Pero él además tiene muchas noticias para compartir!

En una publicación en su blog personal, Martin actualizó a los fanáticos sobre cuándo cree que terminará la próxima novela muy esperada en la serie A Song of Ice and Fire (en la que se basó “Juego de Tronos”).

Bueno, algo así.

“El invierno se acerca, se los dije, hace mucho tiempo… y así es “, escribió Martin.” LOS VIENTOS DE INVIERNO llega muy tarde, lo sé, lo sé, pero se hará. No diré cuándo, lo he intentado antes, solo para burlarme de todos y maldecirme a mí mismo… pero lo terminaré, y luego vendrá UN SUEÑO DE PRIMAVERA“.

Para el registro, el programa eclipsó durante mucho tiempo los libros alrededor de la temporada cuatro o cinco, lo cual, por supuesto, plantea la pregunta: ¿Será el final de los libros diferente al programa?

La respuesta de Martin es igual de críptica.

“¿Cómo terminará todo? Escucho a la gente preguntar. ¿El mismo final que el programa? ¿Diferente? Bueno… sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí”.

Martin continúa señalando que los libros, especialmente sus largos tomos de más de 500 páginas, son un medio muy diferente al de la televisión, y hay muchos personajes entre sus páginas que nunca llegaron a la pantalla.

“[Y] nada más, los lectores aprenderán lo que le sucedió a Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny y su cerdo, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan el galán, Aegon VI y una gran variedad de otros personajes grandes y pequeños que los espectadores de la serie nunca tuvieron la oportunidad de conocer”, escribió.

Los lectores de libros han estado esperando fielmente Los vientos del invierno, que será la sexta entrega de un plan de siete libros. El quinto libro, A Dance with Dragons, fue lanzado en 2011.