Frikidoctor, el cirujano español que incomodó a HBO con sus ‘spoilers’ de “Game of Thrones”

(CNN Español) – José Señarís Romay reparte sus días entre el bisturí, las salas de operaciones, los lápices, las salas de redacción, las computadoras, un plató de televisión y su audiencia en redes sociales.

Es médico cirujano de vías digestivas de profesión. También es guionista del programa español, “El Hormiguero”, conducido por Pablo Motos y transmitido por la cadena Antena 3.

Señarís Romay se pasea entre el quirófano y el plató. Lo que hace en las redes sociales –en específico con “Game of Thrones”– es un hobby, dice. Uno que lo ha llevado a la mira de HBO, un canal de WarnerMedia, empresa matriz de CNN en Español.

Mi canal de #YouTube no se puede entender sin #juegodetronos. Han sido casi cinco años de teorías, análisis y spoilers. He conocido gente increíble en este viaje tan sorprendentemente. Muchas gracias a todos, pero sobre todo a los más fieles, a los que se quedan hasta el final… — Jose Señarís Romay (@Frikidoctor) May 19, 2019

Frikidoctor conversó con Zona Pop, el podcast de cultura pop de CNN en Español, sobre cómo nació su pasión por la serie también conocida en español como “Juego de Tronos”, sobre cómo llegó al mundo de los ‘spoilers’ y sobre sus teorías de cómo sería el final de la serie.

Su afición por “Game of Thrones” no comenzó por los libros, sino por lo que vio en televisión. Tras enterarse que el canal de cable estadounidense llevaría a la pantalla esta trama, Señarís Romay decidió leerse las obras de George R. R. Martin, y dice que a primera persona a la que hizo ‘spoiler’ fue a sí misma.

“A mí siempre me había gustado mucho la literatura fantástica, todo lo que tiene que ver con Tolkien. Vi los dos primeros episodios y entonces dije: ‘pero bueno pero este show es justo lo que yo estaba buscando para ver’, y en ese momento decidí comprar los libros. Compré todo lo que encontré disponible, me leí los libros y se puede decir que yo mismo me espoileé lo que quedaba de temporada y hasta la quinta temporada comprándome los libros”, cuenta.

Justo al momento de la sexta temporada nació el canal de YouTube de Frikidoctor, en donde –rindiéndole honores a su primera profesión– comenzó a destripar los capítulos de “Juego de Tronos”.

El negocio de los ‘spoilers’

De los análisis vinieron las filtraciones –las cuales revela que recibía vía correo electrónico– y nacieron los videos de ‘spoilers’, algo que justifica diciendo que es lo que quiere ver la gente y a fin de cuentas, son los videos que mayor tráfico le generan a su canal.

“Empecé a investigar empecé a recibir información y empecé a hacer videos de spoilers y al principio yo no sabía muy bien en qué me estaba metiendo porque no tenía la certeza de que la información fuera buena siquiera. Pero de repente llegó HBO y me retiró los videos, en realidad me retiró (de) la sexta temporada los tres primeros vídeos de spoilers que hice. Y claro, entonces me di cuenta… a ver si sólo retiran mis vídeos y no los ven los demás, es que lo que estoy diciendo es correcto, lo que estoy diciendo va a pasar, mis cuentas son buenas”, dice.

“Yo siempre lo que hice, lo hice por entretenimiento y porque yo sé que hay un público al que le gusta conocer las cosas antes de que pasen. Todos tenemos un amigo que se compra un libro y cuando va por la mitad no puede aguantar y en seguida va a mirar la última página a ver cómo acaba la historia. Hay un grupo de gente a la que sí que le gusta saber las cosas con anticipación. Entonces ese era mi único objetivo, en ningún caso molestar a HBO o disgustarles, sino simplemente compartir una información que es, en mi caso, yo creo que es una información que les gusta a los fans más fans”, agrega.

Yo esta noche viendo el episodio final de #juegodetronos pic.twitter.com/hhfL6odiUJ — Jose Señarís Romay (@Frikidoctor) May 19, 2019

Las cosas cambiaron este año cuando, según Frikidoctor, un representante legal de HBO le llamó para hablar de los spoilers de la última temporada de “Game of Thrones”.

“Después de que yo estrenara los spoilers del primer episodio, ese video fue retirado de YouTube. En esta ocasión no me pusieron un strike porque simplemente alegaron infracción de copyrights, con lo cual no tuvo consecuencias sobre el canal, pero inmediatamente alguien que no puedo decir quién de HBO se puso en contacto conmigo diciendo que querían hablar porque consideraban que lo que yo estaba haciendo con los spoilers infringía sus derechos de copyright y otra serie de derechos como el derecho digamos al secreto de la Propiedad Industrial considerando que los giros de guión son material protegido y que aunque yo no tuviera un contrato de confidencialidad con HBO, en ningún caso, que yo no podía difundir esa información, lo cual para mí es bastante discutible”, dice Frikidoctor.

CNN en Español contactó a HBO sobre este acercamiento y en un escueto comunicado dijeron que “por razones obvias, nunca discutimos lo que hacemos para proteger nuestra propiedad intelectual”.

Frikidoctor, quién también es conocido por su participación en el foro freefolk de Reddit, dedicado a la revelación de filtraciones de la serie, afirma que la corrupción llegó a los spoilers.

“En el mundo del spoiler entró la corrupción, eso es algo que me ha disgustado mucho esta temporada porque claro en un subforo como freefolk en el que se mueve tantísima información empezaron a surgir mensajes de gente que quería pagar dinero por recibir información privilegiada para poder ganar dinero”, dice, haciendo referencia a las apuestas en Las Vegas en el que daban a Bran Stark como heredero del Trono de Hierro.

El final ideal, según Frikidoctor

El final de “Game of Thrones” no caló bien en la audiencia y los fanáticos en general han estado molestos con la última temporada, al punto de crear una petición en la página Change.org –firmada por más de 1,2 millones de personas– para que los productores rehiciesen este final.

Para Frikidctor, el final ideal desde el punto de vista del fanático hubiese sido ver a Tyrion Lannister sentado en el Trono de Hierro pero con un giro.

“Yo siempre defendí que además es la teoría del escritor Stephen King… A mí a quien me gustaría ver sentado en el Trono de Hierro es a Tyrion Lannister, sería una forma de tener un héroe inesperado, una persona que ha sido despreciada por su físico toda su vida, aunque salvó la ciudad de Desembarco del Rey en la batalla del Aguasnegras… Un personaje que he tenido una vida muy complicada por su aspecto que al final demuestra que tiene interés por la gente de poniente, quiere cuidar al pueblo y que al final él se sentara en el trono y con un giro más añadido, que es un giro que tal vez veamos en los libros tal vez no, pero que al final Tyrion fuera un Targaryen en secreto”, dice.

“Es decir, que Tyrion en vez de ser hijo de Tywin fuera hijo de Aerys el rey loco. Porque cuando Tyrion mata a Tywin, Tywin la última cosa que le dice es: ‘You are no son of mine‘, es decir Tú no eres mi hijo. Entonces, ¿de quién es hijo? En los libros hay algunas pistas en las que dice que a lo mejor Joanna Lannister tuvo algo con Aerys el rey loco y entonces Tyrion sería un Targaryen en secreto con lo cual acabaría gobernando Tyrion pero habría un Targaryen en el Trono de Hierro”, explica.

