Nancy Pelosi dice que Donald Trump está “involucrado en un encubrimiento”; así respondió Trump

(CNN) — La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se resistió a los crecientes llamados de sus colegas para iniciar una investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump, y le dijo a la bancada demócrata en una reunión privada el miércoles por la mañana que hay que continuar luchando contra el gGobierno en los tribunales y mediante investigaciones en el Capitolio.

Pero en los comentarios a los reporteros inmediatamente después de la reunión, Pelosi criticó a Trump por participar en un “encubrimiento”.

“Creemos que es importante seguir los hechos”, dijo la demócrata por California. “Creemos que nadie está por encima de la ley, incluido el presidente de Estados Unidos. Y creemos que el presidente de Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento”.

Durante la reunión de la bancada demócrata en el Capitolio, los líderes de varias comisiones de la Cámara de Representantes discutieron el estado de sus investigaciones y argumentaron que se mantuviera el curso, mientras que algunos miembros, entre ellos las representantes Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York y Maxine Waters de California, instaron a impugnar al presidente, según múltiples asistentes.

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, Elijah Cummings, demócrata por Maryland, señaló que los demócratas acababan de ganar un caso judicial clave -un juez de distrito federal le dijo a la firma de contabilidad Mazars el lunes que deberá entregar los registros contables de Trump- al afirmar que su estrategia es obtener resultados.

Pelosi dijo que revivir los poderes inactivos del Congreso para castigar a los que están en desacato, que incluyen encarcelar o multar a los que no cumplen con las citaciones, está sobre la mesa. También les dijo a sus colegas que no recauden dinero de sus posiciones en el juicio político, según los asistentes.

Los comentarios de Pelosi se produjeron horas antes de una reunión en la Casa Blanca para analizar un plan de infraestructura masiva, una reunión que Trump interrumpió en represalia.

“No hago encubrimientos”, dijo Trump desde el Rose Garden y pidió a los demócratas que pusieran fin a sus investigaciones sobre él, sus finanzas y su gobierno.

Después de la reunión de la Casa Blanca, Pelosi dijo en la conferencia de prensa que ella y otros demócratas asistieron a la reunión con un “espíritu de bipartidismo”, pero que el presidente “simplemente dejó pasar la oportunidad” de continuar sus discusiones sobre infraestructura.

“En cualquier caso, rezo por el presidente de Estados Unidos”, dijo.

Los aliados de Pelosi creen que la reunión subrayó que aquellos que presionan por el juicio político aún son superados en número.

El representante Hakeem Jeffries, un miembro de la dirección demócrata, dijo a los periodistas que la cantidad de demócratas de la Cámara de Representantes que desean iniciar una investigación de acusación es “una pequeña fracción” de la conferencia, incluso si está creciendo. “En mi opinión, la gran mayoría de los miembros de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes siguen estando de acuerdo con el enfoque que ha expresado la presidenta Pelosi”, agregó.

Jeffries abogó por “responsabilizar al presidente y al gobierno”, pidiendo al fiscal especial Robert Mueller que testifique públicamente ante el Congreso y que la Cámara de Representantes retenga al secretario de Justicia, William Barr, quien se negó a declarar ante la Comisión Judicial, en desacato.

Varios otros miembros del Congreso, incluidos los representantes Peter Welch de Vermont, Lois Frankel de la Florida, John Sarbanes de Maryland y Ro Khanna y Zoe Lofgren de California hablaron a favor de continuar el curso de acción actual en la reunión privada, según los asistentes.

“No tengo ninguna duda de que el presidente cometió actos imputables, pero hay una razón por la que los fundadores dieron esa decisión al Congreso”, dijo Khanna, según una fuente demócrata. “Ha tenido que haber un juicio político, y mi temor más profundo es que si acusamos a este presidente, destrozará aún más a este país y no permitirá que mi generación trabaje para sanar al país”.

Si la Cámara de Representantes impugnara al presidente, los cargos serían escuchados por el Senado liderado por los republicanos, lo que llevaría a algunos demócratas a considerar que el proceso no solo es divisivo sino poco práctico.

Pero otros consideran que abrir una investigación de destitución es parte de su deber como miembros del Congreso. El informe de Mueller encontró múltiples instancias potenciales de obstrucción de la justicia, una ofensa impugnable que llevó adelante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes durante las presidencias de Richard Nixon y Bill Clinton.

Desde la publicación del informe, el gobierno de Trump ha bloqueado las investigaciones de la Cámara. Esta semana, el ex abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, no testificó ante la Comisión Judicial a pesar de una citación a pedido de la Casa Blanca. Si bien el presidente del panel, el representante Jerry Nadler de Nueva York, dijo que el panel lo acusará de desacato, eso no es suficiente para algunos demócratas.

“Muchos miembros quieren poner una investigación de juicio político sobre la mesa”, dijo el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland. “Queremos utilizar todos los medios necesarios para defender la Constitución y el estado de derecho”.

