Los estadounidenses se han vuelto contra Trump en materia comercial

Las guerras comerciales del presidente Donald Trump pueden ser algo en lo que él cree, pero no parece ser una jugada política ganadora. A diferencia de muchas cuestiones en las que Trump ha ido y venido a lo largo de los años, Trump ha sido generalmente consistente en su postura proteccionista sobre el comercio. Pareció usarlo para su ventaja en las elecciones de 2016, durante las cuales fue tras la demócrata Hillary Clinton, que tendía a tener más de un récord de libre comercio.

El sondeo durante su presidencia sugiere, sin embargo, que a la mayoría de los estadounidenses realmente no les importa la política comercial y se han vuelto en contra del argumento de Trump por una política comercial proteccionista.

Trump, por supuesto, espera aumentar la calificación de aprobación de su trabajo. Por lo general, se ha estancado en el 30 a 40%. El problema para Trump es que los estadounidenses suelen considerar el comercio como uno de los temas menos importantes. A fines del año pasado, solo el 31% de los estadounidenses le dijo a Gallup que era un tema extremadamente importante para el presidente y el Congreso en 2019. Eso estaba relacionado como el más bajo de todos los problemas. El Pew Research Center descubrió que solo el 39% dijo que el comercio global era una política importante para ellos en 2019. Esa fue la más baja de todas las cuestiones encuestadas. Un minúsculo 1% dijo que el comercio era su problema más importante para 2020 en una pregunta abierta de CNN en marzo.

No es sorprendente que las guerras comerciales de Trump no hayan movido sus números en absoluto. Trump comenzó a iniciar aranceles de todo tipo durante el primer semestre de 2018. Esto incluyó notablemente un arancel sobre el aluminio y el acero, que se retiró de Canadá y México. Antes de ordenar aranceles sobre aluminio y acero en la mayoría de los países en marzo de 2018, su índice de aprobación en el total de FiveThirtyEight entre los votantes fue del 43%. Seis meses después, fue del 42%, donde el índice de aprobación de Trump también se mantiene en la actualidad.

Pero si bien las guerras comerciales de Trump no han movido realmente sus números generales, sí parecen haber cambiado la opinión sobre él en el comercio y la conversación más amplia sobre la política comercial en Estados Unidos.

Después de las elecciones de 2016, los estadounidenses tenían muchas esperanzas sobre lo que Trump podía hacer por la política comercial. Según una encuesta de Fox News de diciembre de 2016, el 62% dijo que Trump “revisaría verdaderamente los acuerdos comerciales” con otros países para mejorarlos para Estados Unidos. Una minoría (31%) no estuvo de acuerdo. Para diciembre de 2018, después de renegociar el TLCAN, retirarse de la Asociación Transpacífico y agregar varios aranceles, solo el 40% dijo que Trump había negociado mejores acuerdos comerciales. Una pluralidad (47%) dijo que no lo había hecho. En otras palabras, los estadounidenses no confían como lo hacían antes en el comercio.

Los estadounidenses también son mucho menos propensos a ver a Trump favorablemente en la encuesta de Quinnipiac University publicada la semana pasada cuando se trata de cómo maneja las relaciones con China. Eso puede tener que ver con su reciente aumento de una guerra comercial con China. Su aprobación neta (aprobación – desaprobación) sobre cómo trata a China ha caído de +8 puntos en abril de 2017 a -10 puntos ahora. En particular, esta es todavía una mejor aprobación neta que la Universidad de Quinnipiac en general ha demostrado para el presidente en general. De hecho, los índices de aprobación de Trump en el comercio continúan algo mejor que su índice de aprobación general. Aún así, sus calificaciones en temas relacionados con el comercio se han vuelto claramente negativas.

Las elecciones, sin embargo, se ganan y se pierden en el colegio electoral. Trump ganó en 2016 gracias a la fortaleza en el Medio Oeste de EE.UU., donde su tono proteccionista pareció proporcionarle un impulso electoral. Pero ahora, vemos que las calificaciones de Trump en el comercio no son mejores en el Medio Oeste.

En concordancia con este movimiento de las opiniones estadounidenses sobre Trump y la política relacionada con el comercio, muchos más estadounidenses ahora ven el libre comercio como algo bueno y no malo. Una encuesta de la Universidad de Monmouth realizada este mes encontró que el 51% de los estadounidenses (y el 53% de los votantes) dicen que los acuerdos de libre comercio son generalmente algo bueno; solo el 14% dice que son generalmente malos. El sondeo de Pew Research Center de 2018 generalmente mostró lo mismo: el 56% dijo que los acuerdos de libre comercio con otros países en general han sido algo bueno, mientras que solo el 30% dice que en general ha sido algo malo. (Monmouth tiene un porcentaje más alto de “no está seguro” porque ofrece esa opción específicamente).

Este sondeo reciente es un cambio dramático de las encuestas sobre las mismas preguntas tomadas durante la campaña de 2016. En noviembre de 2015, el 24% de los estadounidenses le dijo a Monmouth que los acuerdos de libre comercio eran algo bueno. Un 26% un poco más grande dijo que era algo malo. Justo antes de las elecciones de 2016, Pew calculó el desglose en un 45%, algo bueno y un 43%, algo malo. En otras palabras, ambos encuestadores indican que la opinión positiva sobre el libre comercio ha aumentado recientemente y la opinión negativa ha caído.

Para aquellos que no están convencidos de que Trump está moviendo estos números, echemos un vistazo más de cerca a las líneas de tendencia. Trump solo comenzó a intensificar las guerras comerciales en 2018. Eso se alinea con la encuesta de Pew que muestra que el porcentaje de estadounidenses que piensan que el libre comercio fue malo se redujo un poco durante 2017 y que la mayoría del movimiento se produjo en 2018. Monmouth, que no encuestó sobre el libre comercio en 2017, mostró que la opinión sobre el libre comercio se movió dramáticamente de 2016 a 2018, pero desde entonces no se ha movido mucho.

La conclusión es esta: esto ya no es 2016 o incluso 2017. Los estadounidenses no creen que Trump tenga el toque mágico en el comercio y se han movido en contra de su cosmovisión sobre el comercio. No parece que sus políticas comerciales lo impulsen a la reelección.