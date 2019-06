Pompeo reconoce que mantener unida a la oposición venezolana “ha mostrado ser tremendamente difícil”

(CNN) — El secretario de Estado Mike Pompeo reconoció que es difícil mantener unida a la oposición venezolana.

“(Maduro) no se fía de los venezolanos. No lo culpo. No debería. Todos estaban conspirando contra él. Lamentablemente, todos estaban conspirando para sí mismos. Este ha sido nuestro dilema, que es mantener a la oposición unida, ha demostrado ser tremendamente difícil”, dijo Pompeo a la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses la semana pasada.

Esto fue reportado por primera vez por The Washington Post.

CNN ha obtenido el audio de los comentarios de Pompeo.

“No solo ha sido público durante estos últimos meses, sino que desde el día en que me convertí en director de la CIA, esto era algo que estaba en el centro de lo que el presidente Trump estaba tratando de hacer. Estábamos tratando de apoyar a varias instituciones religiosas (la iglesia católica) para que la oposición se uniera”, agregó Pompeo.

“En el momento en que Maduro se vaya, todos levantarán la mano y [dirán], ‘Tómenme, soy el próximo presidente de Venezuela’. Serían más de cuarenta personas quienes creen que son el heredero legítimo de Maduro Así que no sé cuándo, pero sí sé la modalidad. La partida de Maduro es importante y necesaria”.

Pompeo además dijo que los cubanos “están en el corazón de los problemas económicos… Creo que tenemos que encontrar una manera de desconectarlos de Venezuela. Estamos trabajando duro para tratar de lograr eso”.