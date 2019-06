Corte de apelaciones dice que el gobierno de Trump no puede prohibir el acceso al aborto a las menores migrantes no acompañadas bajo custodia

Washington (CNN) — Un tribunal federal de apelaciones en Washington D.C. dijo el viernes que el gobierno de Trump no puede bloquear el acceso a abortos a las menores migrantes embarazadas no acompañadas que estén bajo custodia federal.

“La política funciona como una prohibición general del acceso al aborto”, escribió un panel del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.

“Según el precedente obligatorio de la Corte Suprema, una persona tiene el derecho constitucional de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad y el gobierno no puede obstaculizar indebidamente su decisión”, agregó el fallo.

LEE: Ordenan al gobierno de EE.UU. permitir el aborto de una joven inmigrante detenida (2017)

En marzo de 2017, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados anunció que los refugios “tienen prohibido tomar cualquier acción que facilite un aborto sin instrucciones y aprobación del director” Scott Lloyd. Lloyd negó todas las solicitudes de aborto que se le presentaron durante su permanencia en el cargo.

Una menor que es entregada a un patrocinador ya no está sujeta a la prohibición y no se aplica a las menores no acompañadas que cumplen 18 años y luego son transferidas a la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). DHS permite que una mujer embarazada bajo su custodia obtenga un aborto.

LEE: Una polémica de punta a punta: las leyes sobre el aborto en el continente americano

Cuatro demandantes presentaron el caso, incluida la demandante principal conocida en los documentos judiciales como “Jane Doe”, quien fue detenida en la frontera cuando tenía 17 años y fue llevada a un refugio en Texas. Ella había obtenido fondos privados y organizó su propio transporte, pero fue bloqueada por las instrucciones de Lloyd. Finalmente pudo obtener el aborto una vez que la corte intervino.

Un tribunal inferior había emitido una orden judicial preliminar. La acción de la corte federal de apelaciones del viernes lo sostiene, sosteniendo que los abogados de Doe y otros impugnadores probablemente tendrán éxito en los méritos de su reclamo.