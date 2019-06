Pence: EE.UU. no está convencido de que el derribo de un dron estadounidense por Irán haya sido ‘autorizado en los niveles más altos’

Washington (CNN) — El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reiteró el domingo que existen dudas de que la orden de derribar un dron estadounidense por parte de Irán se haya tomado en los niveles más altos.

“El presidente también tenía dudas sobre si el derribo de nuestro avión no tripulado fue o no autorizado en los niveles más altos”, dijo Pence a Jake Tapper de CNN en “State of the Union”.

“No estamos convencidos de que se haya autorizado en los niveles más altos”, dijo Pence y señaló que no hablaría sobre la información de inteligencia de Estados Unidos sobre el incidente.

El vicepresidente dijo que después de que el presidente Donald Trump recibió las previsiones de bajas en caso de lanzar un ataque en represalia, el mandatario “concluyó que no era una respuesta proporcional a derribar un avión estadounidense no tripulado”.

Trump dijo el viernes que suspendió un ataque contra Irán justo cuando EE. UU. había “amartillado y cargado” para atacar porque decidió que habría demasiadas muertes como para ser una respuesta proporcional al derribo de un dron estadounidense la semana pasada.

Los objetivos militares de EE. UU. eran un conjunto limitado de radares y baterías de misiles iraníes, según un funcionario estadounidense on conocimiento directo del asunto que habló bajo la condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información. No se habían disparado armas estadounidenses cuando se tomó la decisión de cancelar los ataques, lo que fue reportado inicialmente por The New York Times.

Trump dijo el jueves que creía que Irán probablemente había derribado por error el dron estadounidense y dijo que le resulta “difícil creer que fue intencional”.

“Probablemente Irán cometió un error. Me imagino que fue un general o alguien que cometió un error al derribar ese avión”, dijo Trump.

El presidente dijo que lo que hizo una “gran, gran diferencia” fue que el dron — que por definición no cuenta con tripulación–, no llevaba “a nadie” en su interior.

Jeremy Diamond, Barbara Starr y Jamie Gangel de CNN contribuyeron a este informe.