Bill Gates revela el mayor error de su carrera

San Francisco (CNN Business) — Bill Gates tiene un largo historial de éxitos en su carrera, pero considera que el fracaso de Microsoft para convertirse en el principal rival del sistema operativo iOS de Apple es su “mayor error”.

El fundador de Microsoft lo reconoció dos veces en entrevistas recientes al analizar cómo Microsoft perdió frente a Google en cuanto al lanzamiento de un sistema operativo móvil para competir con iOS de Apple.

“En el mundo del software, particularmente para las plataformas, estos son mercados que se llevan los ganadores”, dijo Gates en una entrevista reciente con la firma de capital de riesgo Village Global. “Entonces, el error más grande es el mal manejo que hice y que causó que Microsoft no sea lo que es Android. Android es la plataforma de teléfono estándar que no es de Apple … Hay espacio para exactamente un sistema operativo que no sea de Apple”.

Durante años, Microsoft fue el líder en la industria de las computadoras, superando a Apple, pero no logró evolucionar lo suficientemente rápido en la era de los teléfonos inteligentes. Microsoft lanzó su propio sistema operativo móvil, llamado Windows Mobile, en 2000. Apple debutó con su iPhone en 2007, seguido de la plataforma Android de Google en 2008. Aunque Microsoft tuvo primero un sistema operativo móvil, rápidamente cayó detrás de Apple y Google.

En una entrevista el lunes en el Economic Club en Washington, Gates dijo que el juicio antimonopolio que enfrentó en ese momento era una gran distracción. También dijo que la compañía falló en la asignación de personal para trabajar en el móvil.

“Sabíamos que el teléfono móvil sería muy popular, así que estábamos haciendo lo que se llamaba Windows Mobile. Nos perdimos ser el sistema operativo móvil dominante por muy poco”, dijo en el evento. “Nos distrajimos durante nuestro juicio antimonopolio. No asignamos a las mejores personas para hacer el trabajo. Por lo tanto, es el mayor error que cometí en términos de algo que estaba claramente dentro de nuestro conjunto de habilidades. Claramente, éramos la compañía que debería haber logrado eso … y no lo hicimos”.

El juicio antimonopolio fue el resultado de demandas presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 20 estados y el Distrito de Columbia que acusan a Microsoft de prácticas ilegales, anticompentencia y de exclusión.

En la entrevista de Village Global, Gates dijo que el paso en falso le costó a la compañía miles de millones de dólares que finalmente fueron para Google. Android es la plataforma de teléfonos inteligentes más popular en Estados Unidos. En la primera mitad de 2018, más del 85% de todos los teléfonos inteligentes vendidos a nivel global tenían un sistema operativo Android, según datos de Statista.

“Nuestros otros activos, como Windows y Office, siguen siendo muy sólidos, por lo que somos una empresa líder”, dijo Gates en la entrevista. “Si hubiéramos acertado en eso, seríamos la compañía líder, pero bueno”.

Pero eso no es lo único de lo que se arrepiente Gates. En 2017, se disculpó por el hecho de que la función Control-Alt-Delete utilizada originalmente para ingresar a las computadoras con Windows no fuera una sola tecla.

La compañía también ha tenido otros errores, como Windows Vista, una de las versiones más desagradables de Windows, y Windows ME, que fue muy criticada por tener errores. Los reproductores de música Zune también fueron un gran fracaso. El presidente ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, dijo alguna vez que el iPhone era “el teléfono más caro del mundo, y no atrae a los clientes comerciales porque no tiene un teclado”.

Gates, que usa un teléfono con Android, se retiró del trabajo diario en Microsoft en junio de 2008 y dejó de ser presidente de la junta de la compañía en febrero de 2014.