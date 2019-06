¿De verdad te puedes quedar ciego si miras un eclipse de sol sin gafas especiales?

(CNN) — Este 2 de julio varios lugares de América Latina podrán disfrutan de un eclipse solar total.

MIRA: El eclipse solar podrá verse en Sudamérica la próxima semana

Sin importar dónde estés, querrás verlo y eso está bien. Cualquier astrónomo te dirá que debes aprovechar esta oportunidad, porque puede ser única. Y tu salud no corre ningún riesgo por el simple hecho de estar en la calle durante el eclipse.

Pero hay algo que no debes hacer: mirar el Sol con el ‘ojo desnudo’, sin gafas especiales o algún tipo de protección especial. No lo hagas. En serio.

LEE: ¿Por qué los eclipses de sol inspiran terror y asombro?

Solo hay dos momentos en los que puedes observar el Sol así, sin protección, porque su brillo se reduce:

Si estás en el camino de la totalidad del fenómeno, en el que el Sol será cubierto por completo por la Luna.

Durante esos dos minutos o menos en los que el Sol estará completamente cubierto

En cualquier otro momento o lugar, la luz del sol no solo puede ser incómoda, sino peligrosa.

¿Qué pasa si ignoras la advertencias?

Tu cara no se va a derretir, pero tus ojos podrían sufrir un daño severo. Y sí, te podrías quedar ciego. Mirar directamente el poderoso resplandor del sol puede dañar la retina, la parte del ojo que es sensible a la luz.

La retina convertirá la luz en un impulso eléctrico que el cerebro puede comprender, pero hay algo que el cerebro no puede captar: el dolor. Así que incluso si crees que verlo por solo un segundo vale la pena, no lo hagas. No existe ninguna forma de saber que viste el Sol por mucho tiempo. Cualquier cantidad puede se suficiente para hacerte daño.

LEE: Todos pesaremos medio kilo menos este 21 de agosto

¿Por qué necesitas gafas especiales para ver el eclipse?

Sabemos que te gustan. Son tus gafas de sol. Pero no te van a servir para ver el eclipse. Necesitarás unas gafas especiales, reguladas con un estándar internacional de seguridad. Son baratas y se consiguen fácilmente, e incluso en algunas bibliotecas las están dando gratis.

No importa si usas unas gafas hechas con cartulina o una tarjeta portátil con un rectángulo cortado para ver el fenómeno, lo más importante es el filtro.

“Los filtros que tienen el estándar ISO 12312-2 reducen el brillo del sol a un nivel seguro y cómodo, así como el que se logra con una luna llena, y bloquean la radiación nociva ultravioleta e infrarroja”, dice Rick Fienberg, de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos.

“Los filtros solares que cumplen con este estándar son casi 100.000 veces más oscuros que las gafas de sol comunes y corrientes, y esas gafas no bloquean los rayos infrarrojos”.

El problema es que el mercado está inundado de gafas que no son seguras, pero tienen una etiqueta que dice que cumplen con el estándar ISO.

“La única forma de saber que son seguras es verificar que vienen de un fabricante reconocido y con buena reputación o que las vende un distribuidor autorizado”, dijo la Sociedad Astronómica en una reciente declaración. La organización también tiene una lista actualizada de gafas especiales para ver eclipses y vendedores.

MIRA: El día en el que el Sol desaparecerá

1 de 10 | Por pocos minutos, la luna se interpondrá en el camino del sol y convertirá al día en noche el próximo 21 de agosto. Te contamos cuáles son las mejores terrazas para ver el eclipse total de sol si estás en Estados Unidos. 2 de 10 | Si todavía no has reservado una entrada para la fiesta exclusiva del eclipse de 'The Rooftop Bar' en el Hotel Vendue, en Charleston (Carolina del Sur), no te preocupes. El acceso al resto de la terraza es libre y se llenará por orden de llegada. 3 de 10 | ¿Qué mejor lugar para disfrutar este gran evento en la ciudad de Nashville que un museo dedicado a uno de los cantantes más legendarios del país? Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde del 21 de agosto, el bar de la terraza del Museo de George Jones abrirá de manera exclusiva para todo el que pague una entrada de 200 dólares. 4 de 10 | Además de disfrutar de música en vivo y tragos especiales, los asistentes recibirán gafas para ver el eclipse, camisetas diseñadas para el evento y tendrán libre acceso al museo (la entrada normal vale 17 dólares). 5 de 10 | La famosa terraza del Barry's Bar & Grill en el centro de la ciudad de Lincoln (Nebraska) tendrá una “divertida atmósfera de fiesta” el día del eclipse, según su coordinadora de eventos Allison Wetig. Eso incluye camisetas para las 100 primeras personas que lleguen, DJ y tragos especiales, entre otras cosas. Las puertas abren a las 9 de la mañana y el costo de la entrada comenzará en 5 dólares y aumentará a medida que se llene el lugar. 6 de 10 | El bar UP on the Roof, en la terraza del Hotel Embassy Suites (Greenville, Carolina del Sur) organizó una fiesta por el eclipse total de sol con músicos locales, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Las entradas cuestan 40 dólares e incluyen golosinas, tragos especiales y gafas para ver el fenómeno. 7 de 10 | El grupo local Kelly Jo & Buffaloe, uno de los preferidos de la ciudad, tocará en la fiesta de este bar el día del eclipse. 8 de 10 | ¿Quieres que tu experiencia con el eclipse total de sol sea realmente hermosa? Entonces obsérvalo con el telón de fondo del Parque Nacional de Grand Teton, en el bar de pizza y pasta de la terraza del Hotel Dornan en Jackson Hole (Wyoming). El hotel organizó un brunch especial para el día del eclipse, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, por 100 dólares por persona. 9 de 10 | La cervecería artesanal Sky High Brewing & Pub en la ciudad de Corvallis (Oregon) abrirá muy temprano el día del eclipse, a las 8:30 de la mañana. Por 25 dólares, tendrás acceso a desayuno con bufé, un Bloody Mary o una cerveza y gafas especiales para ver el eclipse. 10 de 10 | En toda Kansas (Missouri) se verá el eclipse parcial, pero si quieres verlo completo te recomendamos ir al norte de la ciudad, donde además encontrarás un buen bar en una terraza llamado Chicken N Pickle. Las entradas para la fiesta de ese día valen 10 dólares.

Para comprobar su seguridad, lo único que puedes ver a través de un filtro solar seguro es el Sol mismo. Si miras el Sol y este brilla mucho, si está desenfocado o si está rodeado de una capa de bruma, o si puedes ver luces normales, como las de las casas, entonces ese filtro no es seguro.

Y ten cuidado, porque si quieres reutilizar gafas para eclipse que tienen más de tres años, fueron hechas antes del último estándar internacional de seguridad. ¡A la basura!

Si planeas ver el eclipse a través de una cámara, un telescopio o binoculares, compra un filtro solar para ponerlo al final de los lentes. Pero no uses gafas para eclipse mientras observas por cualquiera de esos objetos, porque la concentración de rayos solares puede dañar el filtro e ir directo a tus ojos y causarles una lesión severa.

LEE: Trucos básicos para tomarle fotos al eclipse solar

Estos son algunos consejos de seguridad importantes, según la Sociedad Astronómica de Estados Unidos:

Revisa siempre tu filtro solar antes de usarlo; si está rayado, perforado, rasgado o tiene cualquier otro daño, descártalo.

Supervisa siempre a los niños que usen filtros solares.

Si normalmente usas gafas, déjatelas puestas. Ponte las gafas especiales encima de ellas o sosténlas justo en frente.

Cubre tus ojos con tus gafas especiales para ver el eclipse o tu filtro solar antes de ver el brillo del sol. Después de mirarlo, voltéate y quítatelas, no te las quites mientras estás viendo el Sol.

Si estás dentro del camino de la totalidad del eclipse, quítate el filtro solar solo cuando la Luna cubra por completo el brillo del sol y de repente todo se oscurezca. Tan pronto como la luz del sol comience a aparecer de nuevo, vuelve a ponerte el filtro solar o las gafas especiales.

Si estás fuera del camino de la totalidad del eclipse, debes usar siempre un filtro solar seguro.

Y no te preocupes por tu mascota. Aunque pueden experimentar un comportamiento extraño durante el eclipse, los animales saben mirar al Sol mejor que los humanos.