Trump acoge a dictadores y déspotas en la cumbre del G20

Osaka, Japón (CNN) — Sin ser un participante demasiado entusiasta en la cumbre, el presidente Donald Trump ha venido a dar forma a las reuniones anuales que más le gustan: citas rápidas para acuerdos, con un elenco de hombres fuertes (no mujeres fuertes) que intercambian la silla de un lado a otro la mesa.

El viernes y el sábado aquí, Trump se sentó a conversar con hombres acusados de organizar el fraude electoral y un asesinato espeluznante. Trabajó para lograr un acuerdo comercial con el presidente de una nación que aprisionaba a un millón de minorías religiosas en campamentos remotos. Y tuiteó un optimista “¡Nos vemos allí!”. Mensaje al déspota que ha asesinado con armas antiaéreas.

La predilección de Trump por los dictadores siempre ha sido un aspecto pronunciado de su política exterior, pero en Japón parecía dejar de lado los intentos de ocultarlo. Si hay una doctrina de política exterior de Trump, y no hay consenso entre los expertos y analistas de que exista, lo más probable es que se centre en la búsqueda de acuerdos, sin importar los negociadores.

“Se trata de una relación. De lo contrario, terminas en muy malas guerras y con muchos problemas”, explicó Trump durante un desayuno con el poderoso príncipe heredero de la corona saudita Mohammed bin Salman, quien fue señalado la semana pasada por las Naciones Unidas como el probable orquestador del asesinato y desmembramiento de Jamal Khashoggi, un periodista disidente que vivía en Estados Unidos.

Con pequeños frascos de mermelada de fresa y jarrones de rosas amarillas sobre la mesa, Trump restó importancia a una pregunta sobre si él podría plantear el asesinato de Khashoggi, que se llevó a cabo con una sierra para huesos.

“Uh”, dijo Trump, mientras el secretario de Estado Mike Pompeo se sentaba frunciendo el ceño a su lado, “muchas gracias”.

En opinión de Trump, son los malos los que pueden hacer que valga la pena hacer los acuerdos, no necesariamente los aliados tradicionales de Estados Unidos que están vinculados por las legislaturas y las preocupaciones políticas que obstaculizarían su capacidad para negociar.

Con el príncipe Mohammed, Trump espera asegurar nuevos compromisos para la compra de equipo militar. Y el plan de paz en Oriente Medio ideado por su yerno y asesor principal, Jared Kushner, depende de las contribuciones financieras de las monarquías adineradas del Golfo a los palestinos, una táctica que ha generado un profundo escepticismo.

Esos esfuerzos, más que el avance de los derechos humanos o la justicia por un espantoso asesinato, son los objetivos declarados de Trump. El presidente de Estados Unidos dijo más tarde que había planteado el asunto Khashoggi en privado con el príncipe Mohammed, calificándose de “extremadamente enojado”.

Pero se defendió contra la idea de que solo se acurrucaba con los dictadores.

“Me llevo bien con mucha gente”, dijo. “También me llevo bien con personas que se percibirían como muy agradables”.

La cosmovisión de Trump no es nueva

La naturaleza realpolitik de la cosmovisión de Trump no es nueva, pero en Japón experimentó su mayor punto cuando el presidente salió de la reunión a reunirse con autores intelectuales acusados, autoritarios y exespías.

Trump esperaba encontrar una mayor comprensión de su opinión, de que solo las habilidades interpersonales pueden resolver las disputas globales actuales, en sus conversaciones comerciales estrechamente vigiladas con el presidente chino, Xi Jinping.

Antes, el propio Trump insistió en una demora en el discurso planeado del vicepresidente Mike Pence vinculado al 30 aniversario de la masacre en la Plaza de Tiananmen, que se esperaba que hiciera valer el preocupante historial de China en materia de derechos humanos y libertad religiosa. Le preocupaba que el mensaje pudiera parecer discordante con sus esfuerzos comerciales, según una persona familiarizada con la decisión.

Eliminando cualquier obstáculo para un acuerdo comercial, Trump se encontró con un acuerdo, aunque uno que le pareció muy familiar al acuerdo al que llegó con Xi hace siete meses, cuando las dos partes acordaron suspender los aranceles a medida que avanzaban las conversaciones.

Preguntado después de la reunión por cómo fue, el agresivo asesor de comercio Peter Navarro, un ardiente defensor de las tarifas que ha irritado a los miembros más moderados del equipo de Trump, se limitó a encogerse de hombros con ambas manos.

En Japón, Trump se reunió brevemente con la canciller alemana Angela Merkel, a quien consideraba una “mujer fantástica”. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, lo abordó con frecuencia por algunas palabras intensas, aunque no se reunieron formalmente.

En cambio, las reuniones de más alto perfil de Trump estaban reservadas para los líderes que han tendido hacia el autoritarismo.

¿Una cita con Kim?

Debía continuar en su próxima parada en Seúl, cuando Trump espera reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong Un para un apretón de manos en la Zona Desmilitarizada de Corea.

“Acabo de pensar en ello esta mañana”, dijo Trump en un tuit, enmarcando el mensaje a Kim como un correo electrónico a un primo lejano que vive en una ciudad que está pasando. “Estaremos en la zona”.

Es dudoso si fue tan espontáneo como lo hizo Trump. A comienzos de la semana, le dijo a los reporteros del periódico The Hill que planeaba visitar DMZ, la zona desmilitarizada, pero la Casa Blanca le pidió a la agencia que demorara la publicación por razones de seguridad.

Planeado o no, el posible encuentro con Kim se produce sin las negociaciones de ida y vuelta que precedieron a las dos cumbres anteriores de Trump con el líder norcoreano, que hasta el momento no han logrado liberar al país de sus armas nucleares. Al final, de todos modos, las cumbres de Singapur y Hanói fueron más sobre la amistad que el trato duro, y el apretón de manos en DMZ no parece ser diferente.

Trump, que ha tratado de imbuir sus esfuerzos diplomáticos con drama e intriga, estaba ansioso por evaluar la reacción en Osaka.

“¿Has visto mi tuit?” Trump le preguntó al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en el salón de café de los líderes, según la oficina de Moon. Cuando respondió afirmativamente, Trump dio un pulgar hacia arriba.

Con otros líderes, Trump empleó felicitaciones hiperbólicas por aquellos que habían ganado las elecciones recientemente, así como algunos de sus primeros mensajeros extranjeros utilizaron elogios de su gran victoria en sus esfuerzos por cortejarlo.

“Estamos con un caballero que tuvo uno de los mayores triunfos electorales en cualquier parte del mundo”, dijo Trump al lado del brasileño Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha que adoptó la retórica populista de Trump (y, en el caso de Bolsonaro, misógina y homofóbica).

“De hecho, tuvo una elección aplastante. Fue una gran elección”, dijo Trump al primer ministro indio Narendra Modi, elogiándolo por “juntar a todos” a pesar de las acusaciones de que ha otorgado más poder a una mayoría hindú a expensas de los musulmanes y otras minorías.

Un ojo en 2020

La campaña electoral nunca está lejos de la mente de Trump, especialmente cuando se acerca a su propia batalla de reelección. Llegó a Japón y se comprometió a permanecer concentrado en el trabajo en cuestión: un intento intencional de proyectar un aire presidencial mientras sus rivales se peleaban entre ellos en casa.

Esas garantías no duraron mucho; Trump consideró la primera noche de los debates demócratas “¡ABURRIDOS!” en un tuit y luego le dijo a la alemana Merkel que, después de transmitir el evento en el G20, no estaba impresionado. No está claro cómo o por qué una televisión emitió un debate político estadounidense detrás del escenario en el G20. Parece más probable que los ayudantes de Trump organizaran la transmisión para demostrar su interés en sus rivales.

No podía ofrecer felicitaciones electorales al príncipe heredero de la Arabia Saudita, quien logró su poderoso cargo hasta el nacimiento y nunca enfrentará una elección. Pero encontró espacio para elogiarlo, no obstante, por las reformas que una vez captaron la atención del mundo.

“Creo que especialmente lo que has hecho por las mujeres: veo lo que está sucediendo; es como una revolución de una manera muy positiva”, dijo Trump.

Aunque se han asegurado algunos derechos nuevos para las mujeres sauditas, incluida la capacidad de las mujeres para obtener licencias de conducir, las leyes de tutela estricta todavía restringen los derechos de las mujeres en el país. Ivanka Trump, la hija del presidente y consejera principal, parecía más comprometida cuando notificó durante una sesión sobre el empoderamiento de las mujeres que esas cuestiones estarían en la agenda incluso con regímenes represivos.

“Estados Unidos espera trabajar con todos los que están hoy aquí, incluida Arabia Saudita, que será la sede de la próxima presidencia del G20, para promover estos objetivos importantes y críticos”, dijo.

La presencia de Putin

No hay otro líder que haya intrigado tanto a Trump como el presidente ruso Vladimir Putin, cuyos esfuerzos para que Trump salga electo ha negado, a pesar de las evaluaciones de las agencias de inteligencia estadounidenses. Trump pasó los primeros años de su presidencia consumido y enojado por las investigaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones en las que resultó ganador, pero esta semana parecía estar de mejor humor.

Después de saludarse como amigos, Trump sonrió cuando le preguntaron si le advertiría a Putin que no se entrometiera de nuevo.

“Sí, por supuesto que lo haré”, respondió Trump, dirigiéndose a Putin para mover un dedo, “No te entrometas en la elección”.

Antes, Trump empleó una frase favorita para hacer una pequeña charla mientras esperaba el inicio de la reunión.

“Las noticias falsas son un gran término, ¿no? No tienes este problema en Rusia, pero nosotros sí”, le dijo a Putin, quien objetó: “También tenemos”.

De alguna manera, el comportamiento de Trump parecía diseñado para inspirar indignación en sus oponentes en lugar de apaciguar a Putin. Después de todo, cuanto más lo ven los rivales en el Congreso de Trump como demasiado complaciente con Rusia, más probabilidades tienen de tomar las cosas por sus propias manos, como a través de sanciones, poniendo a Putin en una posición incómoda mientras trabaja para promover Trump.

El viernes pasado se realizó un estudio de los contrastes, cuando la primera ministra británica saliente, Theresa May, se reunió con Putin por primera vez desde que un esfuerzo de envenenamiento ruso en Gran Bretaña mató a dos ciudadanos del Reino Unido.

“Cara de piedra” sería un término demasiado halagador para describir el rostro de May cuando conoció a Putin para una sesión fotográfica. Comenzando por delante sin llamar la atención de Putin, la boca de la primera ministra se volvió hacia abajo y su brazo apenas se extendió más allá de su cadera mientras forzaba a Putin a acercarse a ella para un apretón de manos.