¿Puedes pasar la prueba de ciudadanía estadounidense? Descúbrelo en este quiz

(CNN) — La prueba de ciudadanía estadounidense tiene 100 preguntas de educación cívica. A quienes aspiran a ser ciudadanos estadounidenses se les preguntan hasta 10 de estas durante una entrevista y tienen que responder seis correctamente para pasar.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dice que la tasa general de aprobación nacional es del 90%.

¿Te convertirías en ciudadano estadounidense en el primer intento? Toma nuestro test para averiguarlo. Escribe tus respuestas y mira al final de la nota cuántas acertaste. ¡No hagas trampa!

1. ¿De cuántos años es el periodo presidencial en EE.UU.?

a) 2

b) 4

c) 6

d) 10

2. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes?

a) 453

b) 345

c) 534

d) 435

3. ¿Cuál de estas NO es una posición de nivel de gabinete?

a) Secretario del Interior

b) Secretario de Comunicaciones

c) Secretario de Agricultura

d) Secretario de Energía

4. ¿Quién está a cargo del poder ejecutivo?

a) El presidente

b) El presidente de la Cámara

c) El presidente de la Corte Suprema

d) El jefe de la bancada

5. ¿Cuál de estas guerras no libró Estados Unidos en el siglo XX?

a) La Guerra de Afganistán

b) La Guerra de Corea

c) La Guerra de Vietnam

d) La Primera Guerra Mundial

6. ¿Cómo se llama el himno nacional?

a) Himno estadounidense

b) God Bless America

c) The Star-Spangled Banner

d) War of Honor

7. ¿Qué terreno le compró EE.UU. a Francia en 1803?

a) Alaska

b) Puerto Rico

c) El territorio de Luisiana

d) Hawai

8. ¿Cuántos senadores hay en Estados Unidos?

a) 50

b) 100

c) 200

d) 435

9. ¿Cuándo es el último día que pueden enviar los formularios de impuestos federales?

a) 25 de marzo

b) 21 de abril

c) 15 de abril

d) 1 de mayo

10. ¿Contra quién peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial?

a) Alemania e Italia

b) Corea del Norte, Alemania y Japón

c) Vietnam, Alemania e Italia

d) Japón, Alemania e Italia

Respuestas:

1. b) 4 años

2. d) 435. Hay siete estados con un solo representante: Alaska, Delaware, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Vermont y Wyoming.

3. b) Mientras que países de Brasil a Bután sí lo tienen, Estados Unidos no tiene un secretario de Comunicaciones.

4. a) El presidente es el jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

5. a) La campaña en Afganistán comenzó de manera encubierta el 26 de septiembre de 2001, solo 15 días después del ataque del 11 de septiembre.

6. c) “The Star-Spangled Banner”, escrita por Francis Scott Key, originalmente se llamó “Defensa de Fort M’Henry”

7. c) Estados Unidos le pagó a Francia el equivalente a 15 millones de dólares por el territorio de Louisiana.

8. b) 100, dos por estado.

9. c) El 15 de abril es también conocido como Día de los impuestos.

10. d) Japón, Alemania e Italia eran conocidos como las potencias del Eje. En su punto máximo durante la Segunda Guerra Mundial, gobernaron gran parte de Europa, el sudeste asiático y África.

¿Cuántos puntos obtuviste?

De 10 a 6: ¡Pasaste!

5 o menos: Fallaste la prueba de naturalización de EE. UU., pero tendrías la oportunidad de realizar la prueba una vez más. ¡Prepárate!