El caso de agresión sexual de Kevin Spacey podría ser desestimado porque el acusador tomó la Quinta Enmienda, dice el juez

Nantucket, Massachusetts (CNN) — Un juez en Massachusetts dijo que el caso contra el actor Kevin Spacey, acusado de manosear a un joven en un bar hace tres años, puede ser desestimado porque el acusador invocó la Quinta Enmienda después de declarar que no eliminó nada de un teléfono celular esencial para el caso.

Spacey, de 59 años, enfrenta cargos criminales de agresión indecente y agresión en relación con el supuesto incidente en julio de 2016. La exestrella de “House of Cards” se declaró inocente. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

La audiencia previa al juicio en Massachusetts se centró en el teléfono celular que usó el acusador para enviar un mensaje de texto a su novia y enviar un video durante el presunto asalto. La fiscalía dijo que obtuvo datos del teléfono, que compartió con la defensa, y devolvió el teléfono a la familia del hombre.

Pero ahora falta el teléfono.

El equipo de defensa de Spacey quiere examinar el teléfono en sí mismo, alegando que las pruebas exculpatorias pueden haber sido eliminadas antes de ser entregadas a la policía y los fiscales.

Después de declarar que no borró nada del teléfono, el acusador consultó con su abogado y decidió ejercer su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. El juez Thomas Barrett encontró que el acusador tenía derecho a tomar la Quinta, pero dijo que su testimonio se verá afectado.

MIRA: Kevin Spacey se declaró inocente de haber abusado sexualmente de un joven de 18 años

El abogado de Spacey, Alan Jackson, argumentó que “este caso debe ser desestimado, y debe ser desestimado hoy”.

El juez dijo que el caso criminal podría ser desestimado, pero que no sucedería el lunes.

CNN no identifica al acusador porque es una presunta víctima de agresión sexual.

“No tengo conocimiento de ninguna eliminación en mi teléfono”

El juez Barrett dictaminó en junio que la defensa tenía derecho a inspeccionar el teléfono. Pero el acusador y su familia han dicho que no lo tienen y que no saben dónde está.

El acusador testificó que no eliminó ningún mensaje de su iPhone 5S ahora perdido, que usó para enviar mensajes de texto a su novia y a un grupo de siete amigos la noche del incidente en cuestión.

LEE: Acusador de Kevin Spacey presenta ahora una demanda civil contra el actor

Aunque reconoció que faltaban partes de la conversación, el acusador sostuvo que no borró nada de su teléfono y sugirió que podría haber habido un error en el teléfono.

“No tengo conocimiento de ninguna eliminación en mi teléfono”, testificó.

Jackson, el abogado defensor, revisó algunos de los textos de las capturas de pantalla que se entregaron a la policía para demostrar que no coinciden completamente con los datos recuperados de la imagen forense, incluido un mensaje de texto de su novia que le indicaba que “se fuera”.

El investigador principal del caso testificó que los datos se habían alterado en el teléfono.

Cuando Jackson le preguntó si sabía que era un crimen eliminar mensajes, el acusador dijo que no lo sabía previamente.

El hombre entonces tomó la Quinta Enmienda.

¿Qué pasó con el teléfono?

El acusador y su madre, Heather Unruh, expresentadora de noticias de televisión en Nueva Inglaterra, dijeron a la corte a través de su abogado que la última vez que el acusador vio su teléfono fue antes de que su madre lo entregara a los fiscales en diciembre de 2017. El lunes, lo reiteraron a la corte en testimonio.

Según el oficial de policía del estado de Massachusetts Gerald Donovan, el investigador principal, sus notas reflejan que el teléfono fue devuelto al padre del acusador.

Pero el padre testificó el lunes que no recuerda haberlo recibido. Y la policía no presentó un recibo oficial de la devolución del teléfono.

LEE: La defensa de Kevin Spacey afirma que el acusador de agresión sexual estaba coqueteando con él

Las presentaciones legales de la defensa dicen que durante el supuesto abuso, el acusador envió mensajes de texto a su novia desde el teléfono, incluido un video corto, y que las capturas de pantalla de los mensajes parecen comenzar a mitad de la conversación.

Algunos de los textos incluyen al acusador que le dice a su novia: él consiguió mi número, me pidió que saliera con él, me bajó la cremallera… me bajó los pantalones. El acusador también pide ayuda varias veces en los textos.

Los abogados de Spacey argumentaron que las capturas de pantalla y un informe de la policía no permiten borrar ninguna prueba, y se les debe permitir tratar de recuperarla.

Jackson le dijo al juez de la corte que creían que el acusador y su madre “eliminaron las cosas del teléfono… sanearon el teléfono”.

Cuando se le preguntó sobre posibles mensajes de texto faltantes, Mitchell Garabedian, un abogado de la familia, le dijo a CNN que no tenía comentarios.

Garabedian dijo que están tratando de encontrar copias de seguridad de lo que había en el teléfono. Tienen una memoria USB y una imagen forense del MacBook del acusador, pero no podía garantizar que no hubiera eliminaciones, dijo Garabedian.

La demanda civil se retiró

En otro giro sorprendente, una demanda civil presentada en junio contra Spacey se abandonó la semana pasada.

En la corte el lunes, Garabedian dijo que “debido al aspecto emocional”, la demanda civil ha sido desestimada. Garabedian, refiriéndose al acusador de Spacey, dijo que “solo quería un paseo en montaña rusa a la vez”.

Más tarde, durante el testimonio de la madre del acusador, Jackson le preguntó si se había retirado la demanda civil debido a un acuerdo secreto. Ella respondió enfáticamente que no.

El acusador de Spacey, quien era un joven de 18 años en un bar de Nantucket en el momento del presunto asalto, presentó la demanda civil el 26 de junio. En ella, el acusador dijo que Spacey le compró “múltiples bebidas alcohólicas” antes de que por la fuerza tocara y acariciara sus genitales, las mismas acusaciones que hizo en el caso criminal.

MIRA: Netflix paga millonaria factura por Kevin Spacey

La demanda civil acusaba a Spacey de conducta sexual explícita y de causar sufrimiento mental. Exigía el juicio en una cantidad que será determinada por un jurado, incluidos los costos, intereses y honorarios de abogados.

Brian Vitagliano, Holly Yan y Darran Simon de CNN contribuyeron a este informe.