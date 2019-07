Alexandria Ocasio-Cortez responde a los ataques racistas de Trump: ‘No puede aceptar que no le tememos’

Washington (CNN) — La congresista Alexandria Ocasio-Cortez criticó el domingo al presidente Donald Trump por insinuar que ella y otras demócratas de la Cámara de Representantes no eran ciudadanas estadounidenses, y dijo que el presidente está “enojado porque (él) no puede concebir un Estados Unidos que nos incluya”.

En una serie de tuits, Ocasio-Cortez se lanzó contra Trump, quien más temprano escribió en una diatriba en Twitter que ella y otras legisladoras demócratas de recién ingreso no habían nacido en Estados Unidos y sugirió sarcásticamente que “regresen y ayuden a reparar los lugares arruinados e infestados de crímenes de donde vinieron”. Aunque los tuits de Trump no incluían los nombres de las congresistas, el presidente se refirió a la demócrata de Nueva York la semana pasada cuando defendió a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

“Está enojado porque no puede concebir un Estados Unidos que nos incluya a nosotros. Confía en un Estados Unidos asustado para su saqueo”, escribió Ocasio-Cortez, agregando en otro mensaje que el país del que “proviene” es Estados Unidos.

“¿Pero sabe cuál es el problema de todo esto, señor presidente? Además de no aceptar a un Estados Unidos que nos eligió, tampoco puede aceptar que no le tememos. No puede aceptar que denunciaremos su engaño y ofreceremos una visión positiva para este país. Y eso es lo que lo pone furioso”, escribió.

Un grupo de congresistas demócratas, mujeres de color que se han expresado abiertamente contra las políticas de inmigración de Trump, condenaron la semana pasada las condiciones de los centros de detención fronterizos. Algunas de ellas también declararon la semana pasada ante una audiencia del comité de reforma y supervisión de la Cámara de Representantes y explicaron lo que vieron durante su recorrido por las instalaciones que albergan a los inmigrantes.

Las legisladoras Rashida Tlaib, Ilhan Omar y Ayanna Pressley se encontraban entre el grupo de demócratas de la Cámara de Representantes que recientemente condenaron las condiciones de dichos centros.

Ocasio-Cortez, Tlaib y Pressley son ciudadanas nacidas en Estados Unidos, mientras que Omar nació en Somalia y emigró a Estados Unidos cuando era joven. Omar se convirtió en ciudadana en el 2000 cuando tenía 17 años, según The New York Times.

Tras los ataques de Trump del domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, defendió a las congresistas y condenó al presidente. “Cuando @realDonald Trump le dice a cuatro congresistas estadounidenses que regresen a sus países, él reafirma que su plan para “Hacer Estados Unidos grande otra vez” siempre se ha tratado de hacer que Estados Unidos sea blanco otra vez”, escribió Pelosi. “Nuestra diversidad es nuestra fuerza y nuestra unidad es nuestro poder”.

Pelosi y este grupo de legisladoras de recién ingreso se han visto involucradas en una disputa durante las últimas dos semanas, aunque Pelosi pidió recientemente la unidad entre los demócratas de la Cámara de Representantes.