¿Qué es el Área 51 y por qué causa tanta fascinación? Lo que sabemos y no sabemos

(CNN Español) — Durante décadas, el Área 51 ha sido para mucho un lugar donde el Gobierno de EE.UU. guarda oscuros secretos sobre alienígenas y ovnis. Según dijo el propio Gobierno en 2013, no es más que una base de la Fuerza Aérea, pero eso no ha detenido las teorías de conspiración que afirman que el Área 51. Recientemente se confirmó que EE.UU. ha invertido 22 millones de dólares investigando ovnis.

Mira estos datos sobre el Área 51 y por qué ha sido foco de teorías de conspiración:

¿Qué es el Área 51?

Es una instalación de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Groom Lake, Nevada. En 2013, la CIA desclasificó documentos que oficialmente reconocían que la zona era una base militar secreta. Fue la primera vez que el Gobierno reconocía la existencia del Área 51.

Según ese reporte, ahora sabemos que la instalación fue usada para probar los programas de vigilancia aérea U-2 y Oxcart.

¿De dónde provienen las teorías de conspiración?

Todo habría comenzado en 1989 por el testimonio de Robert Lazar, explica la Enciclopedia Británica. Lazar le dijo a los medios que había trabajado en una zona del Área 51 y que supuestamente vio fotos de autopsias de alienígenas. Además, afirmó que el Gobierno usaba la base para examinar naves extraterrestres. El testimonio de Lazar ha sido desacreditado, pero fue la chispa que desató muchas de las teorías de que el Gobierno sabe de la vida extraterrestre, y la esconde.

¿Por qué tanto misterio?

Esta es una pregunta usual: ¿por qué si ha habido tanta especulación se demoró tanto el Gobierno en pronunciarse? Según los documentos desclasificados de la CIA en 2013, se mantuvo oculto el propósito de las instalaciones para que los soviéticos no supieran de qué se trataba.

¿Y los avistamientos de ovnis?

A través de los años, muchas personas han reportado haber visto objetos voladores no identificados cerca del Área 51, explica la Enciclopedia Británica. Según la CIA, los vuelos de prueba de los U-2 y los Oxcart explican los avistamientos. Algo que aclarar, la palabra ovni ya hace parte de la cultura popular y es fácilmente asociado a vida extraterrestre, pero lo cierto es que cualquier objeto volador no identificado es un ovni, pero no necesariamente viene del espacio exterior.

¿Qué ocurre en el Área 51?

Más allá de decir que es una instalación militar, el Gobierno no ha especificado qué tipo de investigación u operaciones se llevan a cabo en el Área 51.

Los empleados que trabajan allí llegan en avión, afirma la Enciclopedia Británica. Toman vuelos desde un terminal restringido en el Aeropuerto Internacional McCarran “en uno de los varios aviones sin marcar a los que se les permite volar sobre el Área 51”, que es una zona de restricción de vuelo.

¿Por qué se llama Área 51?

Como con todo lo del Área 51, hay mucha especulación, pero la verdad es que a ciencia cierta no se sabe cómo recibió su nombre.