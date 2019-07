Natalie Portman será Thor, Scarlett Johansson vuelve como Black Widow y todo lo que viene en el universo Marvel

(CNN) — Bienvenida, Sra. Portman, a la liga de superhéroes del universo cinematográfico de Marvel (MCU).

Natalie Portman está de regreso en la franquicia de “Thor” en el MCU, pero esta vez ella tendrá su propia oportunidad de llevar el martillo. Así es, Lady Thor está aquí, y está lista para el estruendo.

Marvel anunció el sábado en la Comic-Con International en San Diego que Portman interpretará a una Thor femenina en la cuarta entrega de la franquicia, titulada “Thor: Love and Thunder”.

MÁS: Comic Con: Marvel tiene en Simu Liu a su nuevo protagonista

La película, coprotagonizada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson, será dirigida por Taika Waititi y se estrenará en noviembre de 2021.

Previamente, Portman interpretó a la astrofísica Jane Foster en “Thor” (2011) y en “Thor: The Dark World” (2013), aunque no apareció en “Thor: Ragnarok” (2017).

Esta vez ella se unirá a Hemsworth para hacer el trabajo pesado del superhéroe.

“Siempre he tenido envidia del martillo”, bromeó Portman, según Variety.

El sábado, en la Comic-Con, Marvel anunció una serie de proyectos cinematográficos, incluida la esperada película de “Black Widow”, “Eternals”, “Shang-Chi y The Legend of the Ten Rings”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y un relanzamiento de” Blade”, con Mahershala Ali, ganador del Oscar, asumiendo el papel que interpretara Wesley Snipes.

La nueva serie de películas pone mayor énfasis en superhéroes mujeres y personas de color, lo que provoca nuevo entusiasmo en un mundo Marvel que todavía se sigue adaptando a la vida después de Iron Man y los “Avengers”.

Black Widow y una puesta en escena muy femenina

A pesar de las destacadas apariciones de la superespía en siete películas de Marvel hasta la fecha, los secretos detrás de la historia de Black Widow han permanecido en la sombra.

Pero, como se anunció durante la Comic-Con, sus secretos están listos para ser revelados en su próxima película en solitario, “Black Widow”, dirigida por Cate Shortland (“Berlin Syndrome”).

Tras 30 días de rodaje (la película, se dice, ocurre poco después de “Captain America: Civil War” de 2016), Johansson le dijo a CNN que todavía estaba sorprendida por las revelaciones sobre Natasha Romanoff y que esperaba que el público compartiera su asombro.

“Creo que sabrán a qué le teme Natasha, y creo que sabrán sobre qué hay en ella misma que le hace temer”, dijo Johansson. “Realmente la ves en un momento bastante difícil, y ella tiene que reconstruirse y unir todas las piezas en esta película. Es algo retorcida, pero en buen sentido”.

A pesar de que tiene una década de experiencia realizando secuencias de acción nivel Marvel, la actriz admite que la primera película del personaje en solitario la ha desafiado físicamente más que nunca. “Porque ahora soy mayor”, dijo riendo. “Así que todo duele. ¡Es más difícil!”. Incluso sus dobles admiten algunos dolores y molestias. “Ellas también sufren”.

LEE: Endgame’, todo lo que sabemos sobre la fase 4 de Marvel

“Hay tres narraciones femeninas complicadas muy bien escritas, lo cual es muy inusual en una película de superhéroes… aunque supongo que Black Widow no tiene superpoderes: es humana, ¿verdad?”, dijo Rachel Weisz, quien participa en la película. “Realmente no puedo contarte mucho, todo es muy secreto, pero Melina, mi personaje, ha pasado por la Sala Roja, el proyecto de entrenamiento de Black Widow, el mismo lugar donde (Natasha) fue entrenada desde que era una niña. Y también estoy involucrada en algunas investigaciones científicas, eso es todo lo que puedo contar”.

Los orígenes de la Sala Roja de Back Widow se han aludido previamente en otras películas de Marvel, sobre todo como recuerdos en “Avengers: Age of Ultron”.

La tercera pieza del poderoso triunvirato femenino de la película es Yelena, una joven aprendiz de la Sala Roja interpretada por la nueva estrella Florence Pugh (“Midsomer”), quien en los cómics toma — y abusa– de la identidad de Black Widow.

“Es acerca de estas mujeres increíbles, quebrantadas y poderosas”, dijo Pugh. “Son iguales, son compatibles, (son) dolientes. Nunca antes había interpretado algo así. Alguien que es poderoso y fuerte, pero que está lidiando con cosas. Y es emocionante ser bienvenido en este mundo y esta familia junto a Scarlett en una historia de la que muchas personas que conozco han querido escuchar desde hace mucho tiempo”.

David Harbour, “Stranger Things”, está feliz con la oportunidad de interpretar a Alexi en “Black Widow”, quien dice que es la otra cara de su papel en la televisión. “Es muy ruso de una manera que Hopper es muy estadounidense”, dijo Harbour, quien insinuó que su personaje probablemente era una interpretación del personaje de los cómics Alexi Shostakov, también conocido como The Red Guardian: “Es un supersoldado, es ruso y es una contraparte de Captain America”.

En los cómics, también es exmarido de Natasha Romanoff y tiene su propio equivalente ruso del atuendo patriótico de Captain America. ¿Harbour también se pondrá un disfraz?

“Espero que sí, pero no lo sé”, dijo con una sonrisa. “Tendremos que ver”.