7 conclusiones clave del testimonio de Robert Mueller ante la Comisión Judicial de la Cámara

(CNN) — El gran día está en marcha. Después de meses de disputas legales, y más de 100 días después de la publicación de su informe que detalla los intentos de Rusia de interferir en las elecciones presidenciales de 2016, el exfiscal especial Robert Mueller respondió las preguntas de los legisladores de Capitol Hill a lo largo del día.

Lo estoy viendo todo y he sacado algunas conclusiones clave a lo largo de las audiencias. (Mueller testificó ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes esta mañana y la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes por la tarde). Estas son algunas.

1. Los tuits de Trump muestran cuán ansioso está realmente

El presidente Donald Trump y sus asesores se han esforzado por pintar al presidente como molesto pero despreocupado por el testimonio de Mueller.

“No, no voy a estar mirando. Probablemente, quizás lo vea un poco”, dijo Trump a los reporteros el lunes en la Oficina Oval. “No voy a estar vigilando a Mueller porque no puede abarcar todo eso. No hubo colusión ni obstrucción”.

Excepto que los mensajes de Trump en Twitter —una ventana directa a cómo piensa y se siente en un momento dado— esté enviando el mensaje exactamente opuesto. A las 8:15 a. m., hora de la costa este, el presidente ya había enviado siete tuits sobre la audiencia de Mueller, tuits que volvieron a visitar muchos de sus viejos caballitos de batalla, como este: “¿Por qué Robert Mueller y su banda de 18 demócratas enojados no pasaron tiempo investigando a la corrupta Hillary Clinton, al embustero James Comey, Lisa Page y su amante psicópata, Peter S, Andy McCabe, la hermosa familia Ohr, Fusion GPS y muchos más, incluidos ÉL MISMO y Andrew W?”

¿Es ese el tuit el de un hombre que no está preocupado por lo que dirá el exfiscal especial, y qué podría significar para su futuro político? Sí, yo tampoco lo creo.

Mira Mueller: En efecto Trump quería despedirme

2. Mueller ya ha decepcionado a los republicanos…

En su declaración de apertura, Mueller dejó en claro que no podría abordar nada relacionado con los orígenes de la investigación de contrainteligencia sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 o el llamado “expediente Steele” un documento de investigación de oposición elaborado por el exespía británico Christopher Steele.

El presidente Trump ha insistido durante mucho tiempo en que la investigación completa, la investigación inicial que condujo a la designación del fiscal especial y todo lo que siguió, fue ilegal porque se basó en el documento Steele, que contenía investigaciones parcialmente financiadas. por Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata.

La afirmación de Mueller de que no respondería ninguna pregunta sobre la génesis de la investigación y/o el expediente de Steele toma una línea importante de cuestionamiento fuera de la mesa para los republicanos.

3. … y a los demócratas

En esa misma declaración de apertura, Mueller dijo que no abordaría ninguna pregunta relacionada con el secretario de Justicia William Barr o las acciones del Congreso. Eso es un gran golpe para los demócratas, que querían explorar las diferencias en las declaraciones públicas sobre la investigación de los abogados especiales entre Mueller y Barr, particularmente en lo que se refiere a cómo Barr describió los hallazgos del informe sobre la obstrucción.

No está del todo claro si los demócratas en la comisión tendrán algún éxito, incluso mordisqueando los límites de las divisiones y discrepancias de Barr-Mueller, pero lo que es obvio es que el exfiscal especial no tiene ningún interés en participar.

4. Mueller ha estado tembloroso hasta ahora

Si los demócratas esperaban que Mueller rechazara fácilmente los ataques republicanos, sobre él y sobre su informe, se sintieron muy decepcionados por los momentos iniciales de su testimonio. Mueller aparentemente se contradijo a sí mismo (y al informe) cuando le dijo a Doug Collins, el miembro republicano de mayor rango en la comisión, que la colusión y la conspiración no eran lo mismo.

Mueller también pareció tener dificultades para escuchar y/o entender las preguntas de los miembros de ambos lados, así como para encontrar varias referencias que los miembros estaban haciendo al informe de Mueller, pidiendo que las preguntas se repitieran. Los demócratas vieron la audiencia como una oportunidad para que el público escuchara lo que el presidente hizo (y no hizo) de boca de un fiscal de primera línea. Mueller no se va a encontrar así hasta ahora.

5. Mueller contradice directamente a Trump en su trabajo en el FBI

El miércoles por la mañana, Trump tuiteó esto:

“Se ha reportado que Robert Mueller está diciendo que él no se postuló e hizo una entrevista para el trabajo de director del FBI (y fue rechazado) el día anterior a que fuera incorrectamente nombrado como fiscal especial. Espero que él no diga eso bajo juramento porque tenemos a varios testigos de la entrevista, incluyendo al vicepresidente de Estados Unidos”, dijo Trump.

Excepto … que bajo el interrogatorio de la representante de Texas, Louie Gohmert, Mueller contradice directamente la versión de los eventos de Trump. Cuando Gohmert estaba atacando los supuestos conflictos de intereses de Mueller, citó la reunión de Mueller con Trump el día anterior a su nombramiento como fiscal especial como entrevista de trabajo para el puesto abierto de director del FBI. Pero Mueller contradijo a Trump: “No como candidato” para el trabajo, dijo Mueller.

Así que alguien está mintiendo aquí. Cabe destacar que el testimonio de Mueller está bajo juramento. El tuit de Trump es, uhm, no está bajo juramento.

6. En realidad hay dos audiencias diferentes

Cuando los demócratas le hacen preguntas a Mueller, en su mayoría siguen este plan: a) elogian a Mueller por su servicio b) le piden a Mueller que saque conclusiones de su informe c) cuando Mueller se niega a hacerlo, leen una parte del informe d) que dice que Trump obstruyó claramente la investigación y e) agradecen a Mueller por su servicio.

Cuando los republicanos le hacen una pregunta a Mueller, en su mayoría siguen este plan: a) le gritan a Mueller b) le hacen preguntas sobre Christopher Steele que, según el punto No. 2 anterior, ya ha dicho que no discutirá y c) concluyen que Mueller persiguió injustamente a Trump y su círculo interno.

El latigazo es austero y significa —deténgame si ham escuchado esto antes— que las personas probablemente escucharán lo que quieren escuchar al salir de esta audiencia.

7. Mueller dice que no consideró acusar a Trump por obstrucción debido a las pautas de Justicia. Excepto…

En un intercambio con el Representante de California Ted Lieu (D), Mueller dijo, inequívocamente, que la razón por la que ni siquiera consideró acusar al presidente por cargos de obstrucción se debió a la orientación de la Oficina del Asesor Jurídico (OLC por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, que un presidente en ejercicio no puede ser acusado.

Eso contradice las repetidas afirmaciones de Barr de que la resolución de la OLC no fue la única razón por la que Mueller no acusó a Trump. Al parecer, también contradice una declaración conjunta de los voceros de la oficina del abogado especial y del Departamento de Justicia en mayo que dijeron lo siguiente: “El secretario de Justicia ha declarado previamente que el fiscal especial reiteró que no estaba diciendo eso, sino que en opinión de la [Oficina de Opinión del Asesor Jurídico], habría encontrado que el presidente obstruía la justicia. El informe del fiscal especial y su declaración de hoy dejaron en claro que la oficina llegó a la conclusión de que no llegaría a una determinación, de una manera u otra, sobre si el presidente cometió un delito. No hay conflicto entre estas declaraciones “.

Cuando se le preguntó acerca de esta aparente contradicción por parte de la representante de Arizona Debbie Lesko (R), Mueller solo dijo que “tendría que verlo más de cerca”. Oh, sí.