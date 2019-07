Minuto a minuto: así avanza el testimonio de Robert Mueller en el Congreso

(CNN) — El exfiscal especial se enfrenta a los legisladores de la Cámara de Representantes en dos audiencias separadas. La primera inició hacia las 8:30 a.m.

Sobre el reporte Mueller: el informe de 448 páginas que publicó Mueller y su equipo en marzo, detalló numerosos casos en los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus asistentes que tomaran medidas que hubieran obstruido la investigación de Mueller, pero declararon que no tuvieron éxito porque los asistentes rechazaron sus órdenes.

La primera audiencia inició en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Luego de esa audiencia le seguirá la comparecencia ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara. Esa audiencia está programada para las 12:30 p.m. hora del este.

La Comisión Judicial abordará el volumen dos del informe Mueller sobre la obstrucción, mientras que el Comité de Inteligencia seguirá con preguntas sobre la interferencia en las elecciones rusas detalladas en el volumen uno del informe.

Sigue aquí las actualizaciones, minuto a minuto:

9:13 AM

Mueller responde que Rusia quería que Trump ganara las elecciones

Mueller declaró que el gobierno ruso quería que el presidente Trump ganara las elecciones presidenciales de 2016

La representante Zoe Lofgren, demócrata de California, le preguntó a Mueller si su investigación descubrió que “el gobierno ruso percibió que se beneficiaría si uno de los candidatos ganara”.

Mueller dijo que sí.

Lofgren: “¿Y cuál candidato sería?”

Mueller respondió: “Bueno, sería Trump”.

9:10 AM

Mueller dice que su equipo intentó durante más de un año entrevistar a Trump

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, le hizo una serie de preguntas a Mueller sobre sus intentos para obtener una entrevista con el presidente Trump.

Mueller dijo que era “cierto” que Trump se negó a presentarse a una entrevista, a pesar de los múltiples intentos de su equipo por asegurar la entrevista.

9:00 AM

Mueller confirma que su informe no exonera a Trump

El presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, le preguntó a Mueller si había dejado libre de culpa a Trump.

Este fue el intercambio:

Nadler: Director Mueller, el presidente ha afirmado repetidamente que su informe encontró que no hubo obstrucciones y que lo exoneró por completo. Pero eso no es lo que dice su informe, ¿verdad?

Mueller: Correcto, eso no es lo que dice el informe.

Nadler: Y de la lectura de la página 2 del volumen 2 de su informe que está en la pantalla que escribió, cito, si tuviéramos confianza después de una investigación exhaustiva de los hechos que el presidente claramente no cometió obstrucción de la justicia, lo afirmaríamos. Sin embargo, en base a los hechos y las normas legales aplicables, no podemos llegar a ese juicio, cierro cita. Ahora, ¿dice eso que no hubo obstrucción?

Mueller: No.

Nadler: De hecho, usted no puede concluir que el presidente no cometió obstrucción de la justicia, ¿es correcto?

Mueller: Bueno, al principio decidimos que, en lo que respecta a la culpabilidad del presidente, necesitábamos avanzar, solo después de tomar en cuenta la opinión de la OLC que indicaba que un presidente, un presidente en ejercicio no puede ser procesado

Nadler: ¿Entonces el informe no concluyó que no cometió obstrucción de la justicia? ¿Es eso correcto?

Mueller: Eso es correcto.

Nadler: ¿Y qué hay de la exoneración total? ¿Realmente exoneró totalmente al presidente?

Mueller: No.

Nadler: Ahora, de hecho, ¿su informe dice expresamente que no exonera al presidente?

Mueller: Lo hace.

8:54 AM

Mueller: “El informe es mi testimonio. Y me quedaré dentro de ese texto”.

El fiscal especial dijo que su testimonio de hoy “será necesariamente limitado”. En su declaración de apertura, describió dos razones para ello:

“Primero, el testimonio público podría afectar varios asuntos en curso. En algunos de estos asuntos, las reglas de los tribunales u órdenes judiciales limitan la divulgación de información para proteger la imparcialidad de los procedimientos. Y de acuerdo con la política de larga data del Departamento de Justicia, sería inapropiado para mí comentar de cualquier manera que pudiera afectar un asunto en curso”.

“En segundo lugar, el Departamento de Justicia ha afirmado privilegios con respecto a la información de investigación y las decisiones, asuntos en curso dentro del Departamento de Justicia y deliberaciones dentro de nuestra oficina. Estos son privilegios del Departamento de Justicia que respetaré. El Departamento ha publicado la carta que discute las restricciones en mi testimonio.”

Mueller dijo que no podrá “responder preguntas sobre ciertas áreas que sé que son de interés público”. Esto incluye preguntas sobre la apertura de la investigación de Rusia del FBI y “asuntos relacionados con el llamado ‘Steele Dossier'”.

“Estos asuntos son objeto de una revisión continua por parte del Departamento. Por lo tanto, cualquier pregunta sobre estos temas debe ser dirigida al FBI o al Departamento de Justicia”, dijo.

“No tengo la intención de resumir o describir los resultados de nuestro trabajo de una manera diferente en el curso de mi testimonio de hoy. Como dije el 29 de mayo: el informe es mi testimonio. Y me mantendré dentro de ese texto” dijo él.

8:37 AM

Mueller toma su asiento en la primera audiencia

El exfiscal especial tomó asiento ante los legisladores en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

La audiencia se abre con comentarios del presidente del comité, el representante Jerry Nadler.

8:30

Mueller llega rodeado de agentes del FBI

Robert Mueller llegó rodeado de miembros de los agentes de seguridad del director del FBI Chris Wray.

Al igual que en eventos de alto perfil pasados, el equipo de seguridad ha programado cada momento de lo que se verá en la audiencia ver, desde su llegada hasta su partida.

La sala estará controlada por la Policía del Capitolio y la seguridad inmediata de Mueller está en manos del FBI.